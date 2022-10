Preocupación empresarial

Apenas la 4T anunció con gran emoción que va por un acuerdo más que ayude a controlar la inflación y apoyar que se conserve el poder adquisitivo en el país, donde tomó la decisión de dejar a las empresas la libertad de ser los responsables de importar en su caso productos y alimentos para respaldar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), y ya hay reacciones porque la advertencia es que existen riesgos de importar enfermedades y plagas.

Esto no es sólo una reacción de un gremio empresarial, sino de muchos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, que se dicen sorprendidos por la decisión de esta libertad que nunca se les informó. Así que el peligro está, y muy alto, porque no todos los gremios tienen la capacidad de velar por mantener los estándares de calidad, y tampoco pretender ser los responsables señalados desde la Cuarta Transformación cuando Estados Unidos decida no importar productos cómo carne de res y cerdo, por no tener la certificación fitosanitaria, y ya no hablemos de Licencia Única Universal para evitar ciertas regulaciones.

Concreto 3D. Cemex, que preside Rogelio Zambrano, quiere ser pionera en la tecnología de impresión en tercera dimensión o 3D con concreto. Se trata de un proyecto en el que ya venía trabajando desde hace algún tiempo, pero es hasta ahora que su sede de Monterrey es la que ofrecerá esta experiencia a sus clientes a través de un innovador método de construcción que reduce tiempos y costos. Fortalecer y evolucionar los negocios de sus clientes es su deseo; de hecho, esto forma parte de sus avances tecnológicos porque justo ahora recibió financiamiento de la Comisión Europea para construir un prototipo a escala real de una turbina eólica marina flotante con bases de concreto. Cemex diseñará y producirá un concreto único de alto rendimiento y peso ligero para este uso sin precedentes en una estructura optimizada de bajo carbono para parques eólicos marinos.

Sin trenes. Alstom no tiene buenas noticias para el soñado Tren Maya, ya que sí todo va de acuerdo a lo planeado sólo iniciaría operaciones con seis trenes, así cómo usted lo está leyendo. El asunto es que la empresa que dirige Maité Ramos, no tiene hasta hoy más trenes probados para ponerlos en marcha, el compromiso es en unos días el primer bogie de los trenes, que incluye hasta los más mínimos detalles de vagones que transportarán pasajeros y carga, para que en diciembre de 2023 se entreguen 13 trenes. Del sistema de señalización se completará utilizable hasta abril de 2024.

Negocio Gamers. Movistar México, va por su incursión en el patrocinio del gaming en nuestro país. Resulta que con esta decisión entra a un mercado valuado en dos mil 600 millones de dólares anuales. Va de la mano con Arena the Place to Play, el operador de game centers en 18 ciudades del país; y con el operador de torneos de videojuegos y e-sports LVP, en el que también veremos estrechar manos con el equipo de e-sports Rainbow7.

Inversión Fintech. La fintech Ualá quiere ser transparente en sus compromisos con México, ya que confirmó que invertirá 150 millones de dólares en los próximos 18 meses para ampliar su oferta de servicios financieros en los tres países donde opera, que es Argentina, México y Colombia. A nuestro país llegó en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, así que con este anuncio pretende dejar claro su deseo de consolidarse en la República Mexicana, cuya experiencia quiere exportar a los países donde opera.

Voz en off. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planea lanzar su propia aerolínea con 10 naves, a través de la empresa militar Olmeca Maya Mexica, Así que sí usted quiere volar por esta aerolínea vaya juntando su dinerito porque incluso podría tocarle volar por el Avión Presidencial…