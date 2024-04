Problemas en el IPAB

El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tiene una papa caliente en sus manos ya que acreedores del desastre llamado Banco Accendo, está en proceso de liquidación desde septiembre de 2021, pero se han presentado recursos legales que impiden la entrega del dinero a los afectados por la quiebra.

Falta una sentencia de reconocimiento y graduación de créditos, que podría cambiar debido a los recursos presentados por algunos acreedores. El IPAB se quiere sacudir este tema diciendo que se garantiza que los ahorradores de Accendo recuperaran 99.16% de los recursos depositados en la institución a través del Pago de Obligaciones Garantizadas (POG). Pero en todo esto está el proceso de pago a los acreedores reconocidos que no puede llevarse a cabo hasta que la sentencia judicial sea firme y se resuelvan las impugnaciones. A usted interesado le dice el IPAB que si desea saber del tema dedique su tiempo en consultar el estado del proceso de liquidación judicial ante el juez correspondiente. Los recursos devueltos a los ahorradores del Banco Accendo, que perdió su licencia e inició un proceso de liquidación en septiembre de 2021, ascienden a mil 314 millones de pesos, aproximadamente 80 millones de dólares al tipo de cambio actual. ¿Cómo la ve?

Nueva planta Volvo. Volvo Group va por la construcción de una nueva planta en México, la primera en el país dedicada a vehículos pesados. Esta planta complementará la producción existente en Estados Unidos y Canadá, permitiendo respaldar las ventas de la marca Mack en México y América Latina, al tiempo que brindará eficiencias logísticas para estas regiones. La nueva instalación, que comenzará a operar en 2026, y se enfocará en la producción de vehículos convencionales de servicio pesado para las marcas Volvo y Mack, incluida la producción y pintura de carrocerías de cabina en blanco, teniendo una extensión de 1.7 millones de pies cuadrados dando vida a camiones Volvo y Mack.

Impulsó al turismo. Vaya que el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) y 25 socios comerciales del destino se prepararon para tener una gran presencia en el Tianguis Turístico 2024 que se celebra en Acapulco, Guerrero. Se calcula que sostendrán más de 900 reuniones con tour de operadores, agencias de viaje, aerolíneas e incluso otros con otros destinos turísticos de México y del mundo. Rodrigo Esponda, director de Fiturca, fue claro en su propósito de, además, de concretar negocios en beneficio de Los Cabos y de Baja California Sur, buscar difundir las iniciativas que ha emprendido para diferenciarse de otras playas o centros vacacionales de México, sobre todo en materia de sostenibilidad, conectividad e innovación. No en balde, Los Cabos obtuvo 3 reconocimientos en los “Choice Awards Best of the Best”, de Tripadvisor, la plataforma de viajes en línea que funciona con reseñas y experiencias compartidas por los viajeros. Las distinciones fueron para Medano, Chileno y Cabo San Lucas, que se ubican dentro del top 10 de “Best of the best beaches” de Tripadvisor. Interesante el esfuerzo en materia turística.

Voz en off. El caso de Karla Castro, una ingeniera que sufrió un grave accidente laboral en una planta siderúrgica en Monterrey, destaca prácticas dilatorias y posibles actos de corrupción en el sistema judicial mexicano. A pesar de presentar una demanda civil en 2018 en la Ciudad de México, las empresas demandadas lograron trasladar el caso a Nuevo León, alegando que ahí estaba la sede de una de ellas. Tras una serie de maniobras legales y una entrega irregular de notificaciones, el proceso legal se ha prolongado durante siete años, planteando interrogantes sobre la influencia de las empresas en el sistema judicial en Nuevo León. Es crucial que las autoridades investiguen a fondo estas denuncias y se garantice que Karla obtenga la justicia que busca. En el tema están involucradas Ternium y Siemens México….