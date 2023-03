Segalmex, mucho por contar

Vaya que en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que encabeza Leonel Cota Montaño, la cloaca ha quedado destapada, los daños ascienden a más de 15 mil millones de pesos, cifra que podría crecer alarmantemente si se considera que el monto emanó únicamente de 2019 a 2021.

Los escándalos de los últimos días tienen que ver con adquisiciones supuestamente simuladas de azúcar y leche en polvo; no obstante, las posibles irregularidades se han expuesto mediáticamente desde años atrás. Una de las muestras es Grupo Vicente Suárez 73, que en 2019 se anotó dos convenios por la nada despreciable cantidad de 4 mil millones de pesos.

Entre las curiosidades del asunto, resalta que la firma de Alejandro Puente Córdoba no tenía la infraestructura necesaria para procesar 400 mil litros de leche al día en Zacatecas y, por supuesto, tampoco para cumplir con la misma meta en Tabasco, por lo que las autoridades le dieron permiso de subcontratar a otras que sí tuvieran capacidades. Tampoco se pierde de vista que, a pesar de haberse constituido en 2014, su objeto social no incluía la producción y comercialización agrícola y ganadera hasta pocos días después que arrancó la gestión de la autoproclamada 4T.

Solidaridad agua. Como una manera de anticiparse al periodo de sequía que cada año impacta a la capital del país, diez empresas e instituciones decidieron donar 7.7 millones de metros cúbicos de agua durante los próximos meses para el consumo de los habitantes de la Ciudad de México. De esta cifra, 40% será donado por la cervecera Grupo Modelo, lo que equivale a 3 millones de metros cúbicos y es la misma cantidad que la cervecera emplea para su operación año con año sólo en la CDMX. Esta cantidad de líquido forma parte de un acuerdo al que Modelo llegó con el Servicio de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en donde el Sacmex será el encargado de cubrir el costo de la conexión de los pozos de la cervecería con la red de agua de la ciudad, así como de la potabilización del líquido para garantizar que sea apta para el consumo humano.

Cuenta regresiva para Bonilla. No hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Eso le está pasando al otrora gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien está a unos días, si no es que horas, de ser expulsado de las filas de Morena. Comentan que Bonilla ya lo sabe y, por eso, ha puesto como su más alta prioridad hacer un pacto con el PT, para que éste le otorgue la anhelada postulación al Senado, para seguir ahí otros seis años, a cambio de financiar las campañas del partido rojo en 2024, no solamente en su estado, sino en todo el territorio nacional.

Y es que Bonilla está desesperado por seguir con fuero, debido a que se le sigue un proceso judicial por la fallida planta fotovoltaica que construiría Next Energy, por lo cual está señalado por desvíos de recursos..., además de las sospechas que penden sobre su cabeza, en el caso del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, donde, pese a ser señalado por la propia víctima tiempo antes, ha fingido demencia.

Hora del planeta. Grupo Posadas va por unirse a la Hora del Planeta, un evento anual impulsado por el World Wide Fund for Nature (WWF) que invita a millones de personas alrededor del mundo a apagar las luces durante 60 minutos. A través de sus marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, IOH, Fiesta Inn, Gamma y One, participarán en esta iniciativa, siguiendo la invitación de WWF: apagar las luces no esenciales y atenuar aquellas en espacios públicos y exteriores, para concientizar sobre la importancia de tomar medidas frente al cambio climático.

Voz en off. Promotora Empresarial del Norte Grupo Hema colocó 392 millones de pesos a través de una segunda emisión de Certificados Bursátiles bajo la clave de pizarra “GHEMA 23”, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta emisión supera en 1.77 veces el monto objetivo y el monto máximo autorizado. Las versiones positivas es que fue gracias a la confianza que los inversionistas tienen en Grupo Hema y en la BMV…