Unifin Financiera de los Acreedores

Unifin ve cómo deja de pertenecer a quien la vio nacer, a ese hombre que se daba la vida de magnate y que presumía ser un gran empresario financiero, Rodrigo Lebois Mateos, es un hombre al que muy pocos quieren ver y relacionarse con él por sus malas decisiones financieras.

Se habla del clásico “empresa pobre, empresario rico”, con ahora un sobre amarillo con un episodio del que no hay nada que presumir, después de evitar en enero la quiebra y salir del concurso mercantil. Hoy penosamente entrega acciones representativas del nuevo capital que le corresponde a cada acreedor común reconocido, bajo términos y condiciones del Convenio Concursal anunciado hace unas semanas.

Teniendo un contrato de fideicomiso de administración con CIBanco, avanzará en su proceso de reestructuración, pero si usted pensaba que todo es felicidad, está muy equivocado, porque Lebois y su familia le tendrán que decir adiós a su dependencia absoluta de esta firma porque una participación relevante en el nuevo capital social ya no estará en sus manos. Incluso pensando su soñado regreso a la Bolsa de Valores, no es lo que le convenga ya que tendría que abrir sus libros y dejar ver qué tantos acreedores están contentos con este proceso y cuáles no. Así que aunque se quiera anunciar como una buena noticia la realidad es que es un penoso caso de lo que no debe hacer, porque como se dice, este caso será el escándalo del sexenio de este sector.

Negrito en el arroz. No pierda de vista al diputado Francisco Javier Borrego de la bancada de Morena, quien se desempeña como secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en San Lázaro y al mismo tiempo es propietario de Autotransportes Grupo JB, empresa de transporte de carga, logística y cadena de suministro, quien aseguran algunas fuentes del sector, tendría vínculos con Soluciones Logísticas Inteligentes, de Rodolfo y Gustavo Guzman, empresa con contratos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Nos cuentan que en el caso Segalmex, al legislador Borrego Adame podría ligársele a Miguel Carrillo Villarreal, quien fungió como director de Precios de Garantía y Estímulos, y quien presuntamente ayudó al desvío de miles de millones de pesos de la dependencia. Situación que no agrada al interior de la 4T.

Tecnología VW. Grupo Volkswagen y Mobileye quieren fortalecer su asociación para impulsar la conducción automatizada en marcas premium. Se trata de una colaboración que promete redefinir el panorama de la conducción automatizada en la industria automotriz. Esta asociación dicen, acelerará la introducción de nuevas funciones de conducción automatizada en marcas premium como Audi, Bentley, Lamborghini y Porsche, con Mobileye aportando su tecnología innovadora, incluyendo Mobileye SuperVisionTM y Mobileye ChauffeurTM. Volkswagen Vehículos Comerciales también se beneficiará, marcando un paso importante hacia la movilidad completamente automatizada. Volkswagen está desarrollando su propio sistema completo para la conducción automatizada en colaboración con Bosch y Qualcomm, prometiendo estar a la vanguardia de la revolución en la conducción.

Voz en off. Hyatt Hotels Corporation va por la apuesta de un hotel solo para adultos en Cancún, Quintana Roo, bajo la marca Hyatt Vivid Grand Island, un exclusivo hotel donde tendrán suites que van desde 570 hasta más de tres mil pies cuadrados, busca coquetear con huéspedes introduciendo el concepto todo incluido a nuevos viajeros que prefieren un ambiente informal. Habrá que ver si resulta un éxito…