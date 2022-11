Otra vez debate doble remolque

Nuevamente está en el ojo del huracán el tema de la circulación de doble remolque en las carreteras del país. Esta iniciativa, recuerda usted, tiene que ver con el Proyecto de Decreto por la que se adiciona el Artículo 51 BIS y se reforma el Artículo 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el cual además trae el sello de la diputada Lorena Piñón Rivera y los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Leonel Godoy Rangel, quienes impulsan esto que ya en el pasado lastimó a los grandes corporativos nacionales y extranjeros que ven en este transporte un gran ahorro en la producción de sus productos y servicios.

Pero el tema va más allá porque al que no ha gustado absolutamente nada es a Rodrigo Fernández Martínez, presidente de Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), que asegura que esta prohibición del doble remolque, como lo proponen diputados del PRI, dispararía la inflación y el número de accidentes en las carreteras, así como también habría un déficit de conductores y vehículos para el traslado de mercancías en México. ¿Pero qué acaso eso no ya sucede en el país?

Infinidad de accidentes carreteros se ven provocados por estos vehículos, que involucran además fallecimientos de seres queridos, incluso si se va más allá, lastiman el asfalto de las autopistas al dañarlas con el peso trasladado en esos vehículos, incluso rebasando el permitido, así que sólo cumplir con impuestos no sirve para reencarpetarlas. Ellos, los empresarios en Canacar, hablan de que incrementaría la inflación retirarlos, pero si usted le pregunta a alguien que se vio lastimado por ellos pediría eliminarlos inmediatamente. Así que Fernández Martínez, de Nuevo León, no conoce a profundidad el tema, o incluso le falta actualizarse en el mismo, como a muchos de estos choferes les hace falta profesionalización. Es común verlos en las capitales de los estados y en la Ciudad de México circulando, pero en su andar agrediendo a automovilistas, sin respetar reglas de tránsito, con total impunidad, una de ellas Transportadora Zemog, que sirve a Arca Continental, embotelladora de productos Coca-Cola.

Hoy les llaman máquinas de muerte, que no transitan en otros países como Estados Unidos y Canadá, por el peligro que representan, así que no sólo se trata de lo que quieran los empresarios, sino de analizar y revisar reglas de seguridad, tecnología e infraestructura y, claro, de seguir circulando, delimitar zonas e incrementos en costo de seguros y supervisión de sus unidades. El tema no es menor y pasar por alto esta oportunidad de reglamentar su presencia prevalecerá una impunidad que algunos siguen justificando bajo el pretexto de eficiencia y ahorradora de costos de operación.

Otra de Canacintra. En su afán por salir del hoyo al que se ha metido con profundas divisiones al interior de su organismo, el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Antonio Centeno, se estaría dando un balazo en el pie al trascender que se filtró una grabación producto de una conversación privada con un exdirigente industrial. Miembros de esta cúpula cuestionan: ¿Se puede tener confianza de ahora en adelante en el señor Centeno como un interlocutor válido entre la cúpula empresarial, sus propios industriales y los tres niveles de gobierno, con esa difusión de conversaciones grabadas sin consentimiento de los participantes, llevando el caso a límites legales y poniendo en riesgo estrategias y temas delicados del propio sector empresarial?

Lo peor del caso es la filtración de las mismas. Esto difícilmente lo verán con buenos ojos en las diversas comisiones ejecutivas del sector privado, entre ellas las de Concamin y Consejo Coordinador Empresarial o hasta la de la propia Canacintra. Menos aún en las mesas de diálogo con los tres niveles de Gobierno. Todo apunta a más conflictos en el organismo industrial, ya que además se han generado división y actitudes que no son bien vista por los empresarios agremiados al sector.

Voz en off. Grupo Nacional Provincial de Grupo Bal, nombró a Alberto Ortega Esteban como nuevo director de Finanzas de la compañía, con efectos a partir del 1 de noviembre…