Aventaja Alstom-GAMI-Azvi

Finalmente dos consorcios compiten para proveer de material rodante y sistemas ferroviarios para el Tren Maya que coordina Rogelio Jiménez Pons; y ahí figuran las dos constructoras de trenes que tradicionalmente operan en México.

El primer consorcio con la mejor oferta económica fue la de Alstom, que dirige Henri Poupart-Lafarge, con GAMI, al mando de Manuel Muñozcano, y Construcciones Urales (Azvi), que lleva Marcos Chico, con una oferta total de 36,563.7 millones de pesos.

El segundo consorcio es 100% español: CAF, que encabeza Javier Martínez Ojinaga con la española Rubau, de Miguel Jurado, ofertaron 37,453.8 millones de pesos. Falta la revisión técnica para que el fallo se vierta el 26 de mayo. La alianza franco-méxico-española lleva la delantera.

Los controles de Serranía. A pesar del acelerado crecimiento de las fallas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y tragedias como el incendio del Centro de Mando y del fatídico derrumbe de un tramo de la Línea 12, la directora Florencia Serranía tiene una fortaleza que sorprende a propios y extraños: parece que llueva, truene o relampaguee, se mantendrá en el cargo. Sus propios correligionarios en el Gobierno federal atestiguan esa capacidad de resistencia, máxime que, nos cuentan, doña Florencia ha buscado tener el control y mando sobre decisiones de algunos de los sistemas de transporte ferroviario emblemáticos en este Gobierno.

Se comenta que buscó incidir en el desarrollo de los preproyectos y proyectos del Tren Maya, aunque sin poder permear en la estructura de especialistas que contrató para ello Fonatur; algo similar, se sabe, sucedió con la mejora del trazo del tren para el Corredor Logístico del Istmo aunque el encargado del proyecto, Rafael Marín Mollinedo, sencillamente no aceptó su participación. Y que se ha mostrada entusiasta en participar en el proyecto de ingeniería a detalle para el ramal del Tren Suburbano Lechería-Santa Lucía que desarrolla CAF, que lleva aquí Max Zurita, con Banobras, y que tiene opiniones continuas sobre lo que sería el tren México-Querétaro ahora bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, que lleva Jorge Nuño.

A través de su empresa Urban Travel Logistic, doña Florencia obtuvo la operación del tren Cholula Puebla que le concesionó el gobierno del fenecido Rafael Moreno Valle, y siguió al frente del negocio todavía en sus primeros días como directora del Metro. Esa experiencia, nos dicen, es de las que las más le motiva a buscar participar en los diversos proyectos ferroviarios en el país.

Billy, aún sin acuerdo. Pues no, que el exdirector de La Cruz Azul, Billy Álvarez, aún no logra un acuerdo de reparación de daños en materia fiscal. No es perdón, y ese tipo de acuerdos se puede obtener por una sola y única vez. La propuesta inicial de Billy, nos dicen, fue de 560 millones de pesos, pero sigue lejos de las estimaciones fiscales.