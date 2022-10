Bineo: la banca digital que venció a Banamex

De todos los factores que hicieron desistir de comprar Banamex a Carlos Hank González y socios, el más relevante es, sin lugar a dudas, la puesta en marcha (anticipadamente) de la nueva banca digital de Banorte, Bineo, cuya misión es competir en la cancha de las Fintech para comerle el mandado a la banca tradicional, área que ha sido especialmente vulnerable en lo que a banca al menudeo y comercial se refiere…, precisamente la que está buscando vender Citi que encabeza a nivel mundial Jane Fraser y que en México no logra cerrar la venta por lo que implica la competencia tecnológica sobre el sistema financiero tradicional.

Banorte era “el gallo mexicano” para comprar Banamex hasta principios de este año. Pero la pregunta a estas alturas de un contexto internacional (y nacional) que tiende a la recesión, ya no es “quién” podrá comprar Banamex, sino, acaso se venderá en los próximos meses. Y esto es también resultado, aunque oficialmente no ha sido revelado, por la inflexibilidad del corporativo estadounidense de Citi respecto al precio de Banamex, cual si no hubiese una descarnada competencia ante los servicios que ofrece de Internet… que los inmuebles, por hermosos que sean y atento el personal en caja, poco pueden ante los millones de terabytes y los perfiles de usuario que puede definir la inteligencia artificial.

Ciertamente el contacto humano seguirá siendo fundamental para toda la banca digital, incluyendo Bineo, pero será cada vez más especializado y específico. Y el banco de Marcos Ramírez, habría desistido de Banamex porque la valuación presentada por Citi no reconoció en precio una realidad que se profundizará en el futuro. Igual lo hizo, antes de las primeras revisiones, Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, donde se optó por desarrollar sus apps y profundizar en el área de criptomonedas y blockchain.

Con menos demanda, el precio de oferta, diría la teoría económica ortodoxa, tendría que bajar. Difícilmente saldrá de este paradigma “neoliberal” otro de los postores, Carlos Slim, cuya fortuna primigenia surgió de las compras de oportunidad, reconfigurar, adaptar y de no ser posible, vender o cerrar… como sucede con muchos de los locales de los tradicionales Sanborns.

No menos ortodoxo y enfocado al transporte ferroviario, esta Germán El Buena Onda Larrea, que sabe de los beneficios de un negocio oligopólico al que no le hagan mucha sombra ni autoridades ni clientes y menos competidores. Queda como oferente un segmento de la pujante comunidad judía que representada por Daniel Becker evalúa las oportunidades de hacerse de un acervo de clientes cumplidores y de propiedad inmobiliaria ubicada estratégicamente y al mismo tiempo conocedora de los negocios Fintech. ¿Sí se venderá, y a cuánto, Banamex?

Salinas Pliego y los impuestos. De manera cordial, López Obrador agradeció a Ricardo Salinas Pliego pagara 2,772 mdp derivados de una operación bursátil efectuada en 2006, luego de que la SCJN fallara en favor del SAT tras 16 años de litigio. El presidente de Grupo Salinas hizo lo que cualquier contribuyente responsable haría: defender sus derechos hasta la última instancia y, de obtener un resultado adverso, pagar. Pero para los panegíricos del régimen, la nueva parvada de jilguerillos resultó motivo de festejo y escarnio que un ciudadano defienda sus derechos… ignorando que el trabajo de empresarios, profesionistas y trabajadores hace posible que muchos de ellos reciban alpiste. Esos aduladores también ignoran que el pago de tal débito representa menos del 0.2% de la nueva deuda que el Gobierno contratará para el 2023 y sólo unas horas de los intereses que por deuda pública pagaremos los 365 días del próximo año.