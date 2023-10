Forran de dinero a Servidores de la Nación

Para los programas sociales donde aplican reglas de operación, es decir, adultos mayores y distribución de fertilizantes gratuitos, el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2024 plantea gastos de administración cercanos a 19 mil millones de pesos…, o sea 5 mil millones de pesos más que los asignados hace un año para atender el mismo número de beneficiarios –unos 11 millones de personas–, lo cual revela que la pregonada austeridad por Andrés Manuel López Obrador es selectiva: se pretende expropiar ahorros y prestaciones a los trabajadores del Poder Judicial, mientras aumenta la tajada para pagar al ejército electoral en que se han convertido los llamados Servidores de la Nación.

Ambos programas, uno administrado por la Secretaría de Bienestar y otro por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aumentaron meteóricamente el gasto de operación, que en 2020 rondó los 6 mil millones de pesos…, por lo que el monto se habrá casi triplicado en 2024, aunque no haya aumentado ni el padrón de beneficiarios ni las superficies de cultivo.

De ese abultado gasto de operación salen los salarios de los Servidores de la Nación, una maquinaria de unos 19,400 integrantes al inicio del año que se podría fácilmente multiplicar en la cercanía de las precampañas electorales, pues no habría escasez de dinero. Conforme a los cálculos del experto en presupuestos públicos Mario Di Costanzo, hay recursos más que suficientes para “movilizar” personas a mítines, publicidad y otros menesteres para impedir el avance de la candidata opositora Xóchitl Gálvez.

Y sí, con el dinero de todos.

CFE-CRE “cortan” al nearshoring. La demanda de energía eléctrica en las zonas a las que arriban las empresas que buscan relocalizarse en México tiende a crecer a tasas entre 3 y 4 veces superiores a las que existían previo al proceso de “desglobalización” económica, según confirman datos de expertos como Paolo Salerno.

Sin embargo, la “postura nacionalista”, tanto de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett, así como de la Comisión de Reguladora de Energía, que lleva el inefable Leopoldo Melchi, impide el autoabastecimiento y la aplicación de modelos de energía distribuida…, esa que se hace al interior de las compañías y/o parques industriales con su propia generación.

Las compañías privadas crean su propia infraestructura para abastecerse conforme a la Ley de Industria Eléctrica, pero nada más no les autorizan iniciar operaciones. No es un problema de regulación, si no de actitud. Y sí, la situación es crítica para un crecimiento que podría quedar ahogado por la cuatrote.

Toluca, preparan oferta para Aleatica. No lo ande diciendo, pero se sabe que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentra en plena negociación con el fondo de inversión internacional Aleatica para adquirir su participación de 59% en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Adolfo López Mateos.

La oferta de la dependencia a cargo de Jorge Nuño, nos platican, rondará los 1,500 millones de pesos para el fondo dirigido por Rubén López Barrera. La negociación ha sido lenta, pero una vez que se concluya, esa instalación aérea también pasará a ser adscrita administrativa y operativamente a la Secretaría de Marina.

Cuidando el ahorro. Los próximos días 23 y 24 de octubre, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, que encabeza Guillermo Zamarripa, llevará a cabo su Encuentro Amafore 2023, donde participará activamente la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones con una amplia agenda donde México se coloca como referente tras la reforma al sistema pensionario aprobada en 2020, que amplía los activos administrados por las 10 Afores que operan en el país en beneficio del Sistema de Ahorro para el Retiro mexicano, en favor de los trabajadores.

Por cierto, el retirar los fideicomisos de ahorro a los trabajadores del Poder Judicial como lo aprobó en comisiones la mayoría oficialista que pastorea Ignacio Mier, unos 8,758 millones de pesos, equivale a que a usted le expropiaran su Afore. Tome nota.