Insabi: que no le pagaron a los distribuidores

Los ahorros por 117 millones de dólares que la semana pasada presumió la UNOPS, de Grete Faremo, en la compra de menos del 30% de las claves de medicamentos y material médico para el sector público en México se evaporarán rápidamente: al costo promedio de 24 pesos por pieza comprada se tendrán que agregar el costo de los operadores logísticos encargados de la distribución en más de 2 mil puntos de atención… mismos que no están precisamente interesados en retomar el servicio con el Insabi, que lleva Juan Ferrer, pues se les quedó a deber hasta más del 25% de costo del servicio prestado en 2020.

Más aún, si los medicamentos no son adquiridos en la cantidad suficiente y no se entregan con la oportunidad (y calidad) debida, el daño será directamente para la salud de millones de personas que sencillamente no pueden comprarse con “ahorro” alguno. Como se lo anticipé la semana pasada, este Jueves Santo puede ser realmente un mal día si no se logra este miércoles asignar los servicios logísticos: el año pasado eran ocho compañías que prestaron el servicio, de las cuales sólo dos aceptaron ampliar sus contratos hasta diciembre de 2021 y no aceptaron otros seis por falta de pago.

Los almacenes del Insabi podrán empezar a llenarse…, pero de nada servirá que de ello congratule la entidad de la ONU, de Giuseppe Mancinelli, si los productos no llegan a tiempo a quién los necesita.

Vacunas, alerta roja. En tanto que Pedro Zenteno inicia una batalla mediática y legal contra la francesa Sanofi, que lidera Paul Hudson, Birmex registra el peor año en la historia de adquisición de vacunas: en el primer trimestre de 2021 se han comprado sólo 8,050 piezas, cuando en el año pasado fueron más de 7 millones de acuerdo a las mediciones del Instituto Farmacéutico (INEFAM), que dirige Enrique Martínez. De ahí que Birmex haya decidido brincarse a la UNOPS y saliera a comprar urgentemente 120 millones de unidades (cerca de 60% de los requerimientos) de una veintena de variedades que representan un tercio del cuadro básico de vacunación. Aguas.

Ramírez Marín, contra la desigualdad. Hoy se inscribe Jorge Carlos Ramírez Marín como candidato del PRI-PRD para competir por la Alcaldía de Mérida. Nos cuentan que el objetivo principal de este día será enviar un mensaje: acabar con la desigualdad. Y es que la Blanca Mérida goza de muy buena reputación a nivel nacional por sus índices de seguridad, pero también se encuentra entre las ciudades de mayores contrastes: en el norte grandes y lujosos desarrollos habitacionales, mientras en el sur, una población de salarios precarios que les impide acceder a las necesidades básicas. Ramírez Marín competirá con el actual alcalde del PAN, Renán Barrera, quien va por su tercera gestión; si bien Barrera está bien calificado (sobre todo por el éxito del gobierno estatal de Mauricio Vila) por los meridenses, hay quienes opinan que es un exceso otra ronda, sobre todo porque a dos meses de las elecciones el hoy alcalde arranca programas sociales, apoyos y obras que no efectuó durante años previos.

Mitre dijo no. Desde que fue contratado para Texcoco, Mitre, el afamado centro de estudios aeronáutico de interés público que dirige Jason Providakes, descartó de sus proyecciones el emplazamiento de Santa Lucía; posteriormente, cuando Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del NAIM, Mitre señaló de inviable para operaciones simultáneas eficientes la convivencia entre el viejo AICM, que lleva Jesús Rosano, con el Felipe Ángeles, por existir sólo 35 kilómetros de separación: ello por qué se requieren más intervalos de tiempo entre uno y otro avión, mayores distancia y altitudes para maniobras seguras y, por tanto ello reduce a 5 años el período en que se volverá a saturar el espacio aéreo del Valle de México. El presidente mexicano acusó a inicios de este año a Mitre de haberse prestado a actos de corrupción a esta organización de interés público en EU, misma que rechazó los señalamientos. La opinión de Mitre es muy apreciada por la Federal Aviation Administration que lleva Steve Dickson, para la clasificación de aeropuertos a los que se les autoriza dentro y fuera de su país el arribo de aviones de aerolíneas y matrícula estadounidense, incluyendo aparatos cuyo arrendamiento o compra se domicilie en ese país. ¿La FAA dará su visto bueno a Santa Lucía, pondrá al Felipe Ángeles en categoría Uno o Dos?