Perdemos autosuficiencia alimentaria

Las importaciones de granos y oleaginosas alcanzaron a noviembre pasado un récord histórico de 36 millones de toneladas métricas. Y debido a los precios internacionales e insuficiencia de producción nacional, su valor aumentó 60.2%, impactando directamente la Canasta Básica cuyo costo crece 10% y pulveriza el incremento al salario medio (6%) del empleo formal; esto, y no la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, es motivo de real preocupación, pues por primera vez en 12 años el país pierde autosuficiencia alimentaria.

La autosuficiencia alimentaria (una forma de llamar a la soberanía alimentaria) mide la proporción entre los alimentos que exporta y los que importa el país; es decir, en qué medida la balanza comercial del rubro da para solventar las importaciones de alimentos que por condiciones geográficas y alimentarias no se producen en México. De acuerdo con los análisis efectuados por el Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios, de Juan Carlos Anaya, durante el sexenio de Felipe Calderón la autosuficiencia fue de 93.7%, un nivel logrado en buena medida por el desarrollo agroindustrial de productos tan exitosos como la cerveza (elaborado masivamente por AB-Modelo, de Cassiano de Stefano y Heineken-Moctezuma, de Guillaume Duverdier) y el Tequila cuya denominación de origen defiende el Consejo Regulador del Tequila, de Juan Ramón González.

En el sexenio de Enrique Peña, el índice general fue de una total autosuficiencia, con 99.8% que impulsó fuertemente la agroindustrial (alimentos procesados, además de bebidas alcohólicas), horticultura y de la producción pecuaria que abasteció de pollo, cerdo, res y leche al mercado nacional pese a la expansión de la demanda.

En el Gobierno de López Obrador el indicador de autosuficiencia bajó a 89.7% (promedio tres años), un retroceso de 10.1 puntos porcentuales derivado de la baja en la balanza de granos y la severa reducción (una baja de 35 puntos) en el sector agroindustrial; sólo la horticultura y la persistencia de los productores de proteína animal hacen posible una balanza que permite adquirir todos los alimentos que demandan los mexicanos. No, no son las remesas las que evitan el hambre en México; que no se equivoque el Presidente, lo hacen posible las millones de personas que en el país producen mangos, plátano, frutos del bosque o carne.

TV Azteca captó 85% de la población. Los datos de Nielsen-Ibope a cargo de Federico Baumgartner arrojan que hasta este fin de año sumaron 106 millones de mexicanos los que vieron la programación de Azteca Uno, Azteca 7, ADN40 y más+, lo cual significa que 85% de la población estuvo al tanto de los contenidos de la empresa dirigida por Benjamín Salinas y que en promedio sintonizó sus señales casi dos horas diarias. Nielsen-Ibope detalla que ello representa haber entrado a 32 millones de hogares, o sea 98% de los centros de reunión familiar. La cifra histórica muestra un crecimiento consistente de la participación de mercado desde 2017 a la fecha y potenciado por el crecimiento de 22% en el rating durante el horario estelar, lo cual llevó a elevar la participación en el share de 31 a 38 puntos porcentuales en el horario de mayor audiencia durante este 2021. En ello destacan los contenidos informativos en que Azteca proveyó información a 79 millones de mexicanos. Y como ahora las redes son esenciales, Azteca Digital recibió la mitad de los cibernautas que buscan contenidos de televisión abierta, en particular a más de 45 millones de aficionados al deporte… lo que significa el alcance más grande de México en esa especialidad.

Tome nota.

Puente Colombia: Caxxor con OHLA. La nueva es que Caxxor Group, el fondo de inversión en infraestructura que dirige Carlos Ortiz, llegó a un acuerdo con OHLA -encabezada por los hermanos Mauricio y Luis Amodio- para con recursos propios desarrollar el plan maestro del eje logístico del cruce fronterizo entre Colombia y Nuevo León, el cual puede ser una alternativa ante la saturación de Laredo… siempre y cuando el gobierno de fosfoleón, a cargo de Samuel García, sea consistente con su propósito de rehabilitar ese cruce.