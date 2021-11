Preparan madruguete eléctrico

Pues dicho literalmente por el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, el partido del Presidente buscará que todo el proceso de discusión de la Reforma Eléctrica culmine en abril del 2022, significa que harán todo lo posible para agotar este diciembre toda la discusión en el parlamento federal para que les alcance el tiempo a una rápida votación y luego la aprobación en 17 congresos locales.

La postura crítica ante esa reforma que hizo la semana pasada el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador Ken Salazar, y el posterior anuncio de Morena de que el proceso legislativo se terminaría en abril próximo generó la ilusión de que el Gobierno mexicano había reculado en el intento de una rápida aprobación de su reforma en la que se busca decretar el regreso al monopolio de la CFE, a cargo de Manuel Bartlett.

Sin embargo, no fue así. Andrés Manuel López Obrador recrudeció sus ataques al sector privado, en particular contra Bimbo, de Daniel Servitje, y OXXO, de José Antonio El Diablo Fernández, por la tarifa que pagan por su consumo eléctrico a través de autoabasto. Pero fuera de los dichos del Presidente, la nueva narrativa oficial que se difunde profusamente señala a que con la reforma no se pretende atacar a las empresas si no ordenar el mercado…, aunque la letra de la iniciativa habla claramente en el sentido de cancelar permisos, así como de dar primacía en el despacho eléctrico a la energía generada por la CFE.

La intensidad con que el mensaje oficial es indicativa de que la aparente “posposición” hasta abril de la discusión legislativa fue sólo un garlito con el cual Morena y sus aliados buscan tanto obtener votos de la bancada priista que lidera Rubén Moreira y hacer de los “parlamentos abiertos” la antesala de una votación sorpresiva antes de que termine el año.

¿Le alcanzará al partido oficial para hacer una maniobra tan arriesgada? Por si las dudas, vaya comprando velitas.

Recortan más capacidad a Santa Lucía. Pues se lo pasamos al costo: en las presentaciones del pasado miércoles y jueves en las instalaciones de Seneam, resultó importante, pero aún insuficiente para las aerolíneas y pilotos la formación para la aeronavegabilidad para Santa Lucía que ofreció el equipo de NavBlue, de Fabrice Hammel, sobre todo en la clasificación de peligros y riesgos para acercamientos y despegues. Y precisamente fue en ese ángulo de la presentación cuando NavBlue y Seneam, esta dirigida por Víctor Hernández, evidenciaron que se reduciría entre 5% y 15% la ya de por sí reducida capacidad de operaciones en la terminal aérea.

Visto desde el “lado tierra” el hecho de que sólo tenga 14 posiciones contacto en la primera fase la terminal —diseñada finalmente por el arquitecto Francisco González— hace que la obra sea muy menor respecto a las necesidades inmediatas de transporte aéreo en el centro del país… situación que se hizo más evidente desde el “lado aire”.

Y es que en la exposición se mostró que para mitigar los riesgos no habrá operaciones simultáneas independientes como originalmente se esperaba y sucede en los aeropuertos más modernos del mundo; y es que según los responsables del diseño del espacio aéreo no se consideran trayectos de aeronaves en sentidos opuestos (o sólo muy pocas veces al año), lo cual achica la capacidad de recibir y despachar aviones en la terminal a cargo de René Trujillo. Y ello, en consecuencia, reduce la rentabilidad de una obra que costará directamente cuando menos 85 mil millones de pesos.

Yucatán actúa local, participa globalmente. Especial importancia tuvo que entre los 45 invitados internacionales de Boris Johnson en la cumbre COP26 haya estado Mauricio Vila, el único mandatario mexicano en ese grupo en el que se incluyeron personajes de la talla del gobernador de Sao Paulo, Joao Doria y Erich Garcetti por Los Ángeles. En la mesa de trabajo “Ciudades y regiones de América Latina hacia un desarrollo multinivel bancable, bajo en carbono y resiliente”, Vila expuso acciones concretas que se realizan en Yucatán como la modernización del transporte público, desarrollo de alternativas de movilidad y el fomento al uso de energía solar mediante un crédito con Banverde, que dirige Fabio González para fondear a las empresas que opten por usar paneles solares, y otras acciones que contribuyen a que el crecimiento económico no asfixie al planeta.