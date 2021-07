Ramírez de la O, deuda y Aeroproa

Desde hace cuatro semanas Rogelio Ramírez de la O sostiene reuniones de trabajo —acompañado de Alejandro Reynoso— con el equipo de la Secretaría de Hacienda para coordinar el cambio de estafeta con Arturo Herrera: uno de los aspectos prioritarios del nuevo secretario del ramo es la deuda total del sector público pues, aunque la retórica oficial asegura que el país no se endeuda, en términos absolutos aumentó en más de 1.8 billones de pesos en tres años.

Al mes de mayo pasado, el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 12,352.9 miles de millones de pesos, o sea 583.1 mil millones de pesos más que un año antes. Aunque no falta quien al interior del gobierno no haya faltado quien intentase endulzar el oído de Andrés Manuel López Obrador, aduciendo que como proporción del PIB el SHRFSP es de sólo 51.4% y “que no es para tanto”, los límites que se observan ya en la recaudación tributaria y la dependencia creciente a los siempre volátiles ingresos petroleros manifiestan que se trata de un problema serio que requiere en primer lugar de ser reconocido como tal; segundo, actuar con precisión y puntualidad.

Para el nuevo equipo hacendario es claro que las reestructuras de deuda externa de los últimos años aplazaron fechas de pago, pero engrosaron el saldo total a pagar: en los 5 primeros meses del 2021 el saldo de la deuda externa aumentó en 53,917.8 millones de pesos. Con la deuda interna la situación es más preocupante, pues en ese mismo periodo creció en 239,697.7 millones de pesos, pero con vencimientos cada vez más de corto plazo en lo que refiere a empresas productivas del Estado… las que deberán generar fuentes de repago para recuperar su Grado de Inversión y evitar una descalificación del Riesgo País.

De hecho, uno de los aspectos que tácitamente reconoce el equipo de Ramírez de la O como deuda adicional que se deberá pagar es la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México por los Bonos NAIM que pesan 168.5 mil millones conforme al perfil de vencimientos desde 2026 hasta el 2047.

Seguramente la retórica oficial rechazará una y otra vez que exista ésa y otras deudas; lo que veremos serán acciones para contener el excesivo endeudamiento, algunas de ellas muy semejantes a las ejecutadas en el pasado.

La Potencia de Chiapas. El gobierno de Rutilio Escandón tiene en la mano la llave que permita el despegue agroindustrial y de servicios en Chiapas, a través del modelo de alianzas asociativas que proponen el operador portuario de capital mexicano más importante, GRIVER que preside Manuel Alexis Enciso y dirige Edgar López, aliado con el fondo de inversión internacional CAXXOR que dirige Carlos Ortiz. El plan GRIVER-CAXXOR es articular la producción de productos tropicales como café, mango, plátano, y palma de aceite para exportar a Estados Unidos; abrir brecha para el cultivo de frutos exóticos (kiwi y maracuyá) que en aquel país la demanda crece 5% anual. ¿Dónde? El Parque Agroindustrial de Puerto Madero, en una superficie mínima de 40 hectáreas, para procesar lo que se embarcarán en Puerto Chiapas. ¿Cómo? Ambos grupos tienen pláticas con la naviera más grande del mundo, CMA-CGM, que lidera Rodolphe Saadé, y Chiquita Brands, que preside Carlos López, para establecer un servicio marítimo dedicado asentado en Puerto Chiapas para acceder al puerto estadounidense de Hueneme con dos buques por semana. El reto es lograr una producción sostenida que exporte 250 contenedores por semana. Y en EU se plantea crear un Operador Consignatario para abrir mercados.

Chiapas puede resolver su pobreza.

Más simulación de oncológicos. Pues Juan Ferrer y Giuseppe Mancinelli ya encontraron la manera de “dorarle la píldora” al público, pero no a los enfermos y sus familias. La semana pasada Insabi y UNOPS anunciaron la distribución de 98 millones de piezas de medicinas y material médico, o sea el 4.9% del requerimiento nacional. Pero el juego propagandístico del Insabi y el Club de los Pibes es aún más cruel cuando anunciaron ayer que de manera honesta distribuyeron —luego de 1,602 niños con cáncer fallecidos— poco menos de 1.3 millones de piezas de oncológicos en todo el país… o sea sólo lo necesario de 2 meses de quimioterapias. Mejor #hazparo.

