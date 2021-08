Santa Lucía y el Síndrome Toluca

Hay que aceptarlo: crear Mexicana del Bienestar (a partir de los huesitos de Mexicana de Aviación) responde a que no hay una compañía comercial, nacional o internacional que meta toda la carne al asador para anidar en la terminal aérea, a cargo del general René Trujillo, pues puede padecer los vacíos del Aeropuerto Internacional de Toluca, a cargo de Luis Bertrand, que hoy no tiene un solo vuelo comercial.

Un ejemplo: la aerolínea con la menor tarifa promedio del mundo, Viva Aerobus, que encabeza Roberto Alcántara, regresará a Toluca en diciembre próximo con las rutas hacia Cancún y Monterrey, pues la masa de clientes, el tamaño de mercado, es la variable que determina la magnitud de operaciones…, la misma variable que determinará su magnitud de operaciones en Santa Lucía.

El director de Viva, Carlos Zuazua, ha sido enfático al señalar que volarán desde Santa Lucía. El “punto fino”, empero, es la cantidad de aviones y rutas que de ahí dispondrán: para ofrecer vuelos se requiere masa de clientes…, y viceversa. Es el dilema “huevo gallina” cuya resolución depende en buena medida de la calidad y precio de la infraestructura de acceso (casetas, taxi, camión, eventual boleto de tren, etc.) que pagarán los pasajeros.

Igual sucede en Toluca. Ahí la disyuntiva “huevo gallina” se intentó resolver en 2007 con una orden expresa de Felipe Calderón y su entonces titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, para que todas las aerolíneas posibles tuviesen vuelos: en 2008 viajaron 4.1 millones de personas desde Toluca…, que hoy no tiene un solo vuelo comercial, sólo realiza vuelos privados y moviliza 5% de la carga aérea nacional.

Su director se aburre cual ostión, pese a que Toluca está bien diseñado, confortable, con una pista y sistemas de ayuda a la aeronavegación de calidad internacional, a distancia razonable (50 kilómetros) del principal centro de demanda en la CDMX y conexión terrestre aceptable.

Y ésa puede ser la suerte para el Felipe Ángeles, a la misma distancia que Toluca, pero con vialidades de acceso mucho más complejas e inconexas, amén de diferencias de diseño arquitectónico y disponibilidad de servicios básicos.

Así que, para sustituir la natural cautela de las aerolíneas comerciales, la decisión de la 4T es formar la paraestatal que dirigiría Salvador Álvarez (al frente de Altán Redes, en pleno concurso mercantil) con el apoyo de José Luis Garza para arrendar los primeros 14 aviones…, ese director que originó los quebrantos que mataron a Interjet.

Sólo un dato: manejar una flota de 60 aviones, como proyecta Mexicana del Bienestar en 5 años, cuesta 1,800 millones de pesos mensuales, casi casi 10 consultas de revocación de mandato al año. Obvio, las pérdidas a cuenta del erario…, y de los contribuyentes.

¿Oscuridad en la Bella Airosa? El alcalde priista de Pachuca, Sergio Baños, ordenó recién verificar al alumbrado público de la ciudad al parecer para curarse en salud y no tanto para garantizar el esencial servicio público. Y es que desde hace un año que no ha pagado el contrato original de alumbrado público, el mismo que honraba la anterior presidenta, la morenista Yolanda Tellerías Beltrán, con la aprobación de sus concejales, encabezados por Tania Meza. La transición en la administración de servicios es ya un desastre en ciernes, pues no se ha terminado de comprar el equipamiento ni regularizado el adeudo sin que se avizore un arreglo definitivo. Los paganos de esta fallida transición son los ciudadanos, quienes ya presentaron decenas de demandas ciudadanas y denuncias penales contra dirigentes y concejales por afectar un valioso bien público. El gobernador Omar Fayad no puede dejar que pase inadvertido ese problema.

Arca y el agua. El mega proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, para abastecer nueve municipios de la región lagunera es uno de los proyectos clave para dotar de agua limpia a poblaciones enteras. Hay otros proyectos en marcha, como el recién inaugurado humedal de Cihuatlán, Jalisco, donde el gobierno de Enrique Alfaro apoyó el proyecto de 170 mdp de la firma Arca Continental y la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) para tratar 3 millones de litros de aguas residuales al día: el agua ahí tratada servirá a las actividades productivas de la comunidad (incluyendo un vivero agroforestal de 780 metros cuadrados) y con ello se pretende empujar la economía del municipio, a cargo Fernando Martínez Guerrero, con apoyo de Arca Continental.