Sputnik V por outsourcing… y el monopolio estatal

La vacuna rusa Sputnik V se encuentra en el proceso de concluir la fase 3 de pruebas, siendo su eficiencia preliminar del 91.4% conforme a los reportes del Instituto Gamaleya y difundidos por la Organización Mundial de la Salud… para ser envasada, distribuida, monitoreada y posteriormente fabricada en México por Landsteiner Scientific, que dirige Miguel Granados, debido al acuerdo de transferencia tecnológica pactado con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que dirige Kirill Dmítriyev, en la compra de casi 32 millones de dosis.

Sin embargo, el suministro al sector privado en México será sólo después de que los diversos laboratorios hayan suministrado los pedimentos por más de 200 millones de dosis hechos por el Gobierno federal obtenidos por la SRE, de Marcelo Ebrard. El control federal es férreo: sin la aprobación de Cofepris, de José Alonso Novelo, sin la liberación del llamado “Oficio blanco”, no habrá ni Gobierno estatal ni agrupación empresarial ni compañía que pueda adquirir vacunas.

Parecería lógico que el Gobierno hiciera la concentración de las primeras dosis para garantizar una vacunación eficiente y no discriminatoria. Sin embargo, a juzgar por los resultados hasta el día de hoy, ello no es así: la compra y suministro ha sido insuficiente, la logística para almacenamiento y distribución es incierta, desorganización en las primeras aplicaciones y el evidente uso electoral y propagandístico de Morena, que encabeza Mario Delgado.

Casi todas las vacunas se están fabricando en grandes volúmenes a través de outsourcing o subcontratación, debido a la alta demanda, la especialización requerida y los centros de distribución. Así como Pfizer-BioNTech ha subcontratado manufactura, la Sputnik V que adquirirá México también será producida por outsourcing en la India (con el apoyo del Consejo Farmacéutico de Exportación de India, a cargo de Dinesh Dua) y eventualmente se hará, bajo ese mismo método en nuestro país.

Que el AICM no sea el Metro… Es notorio que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tiene suficiente dinero para mantenimiento mayor este año, cuando urge el mantenimiento de las dos pistas que en 2021 no recibieron los trabajos debidos. De hecho, el año pasado se le redujo de 2,899 millones de pesos originalmente presupuestados, a sólo 1,706 millones de pesos o sea una baja de -58.8%. Y para este 2021, el presupuesto se redujo aún más, a sólo 803 millones de pesos. En las próximas semanas se conocerá el plan maestro de trabajos que realizará este año el aeropuerto encargado a Jesús Rosano, lo cual indicará hasta dónde se podrá “estirar” el dinero. No vaya a ser que la austeridad nos salga caro… como en el Metro. Toquemos madera.

Tlalnepantla, la batalla. En el municipio de Tlalnepantla ya destaca la fuerte pugna por hacerse de este bastión del Edomex, y que pese a la alternancia en el poder, los viejos problemas siguen afectando a la ciudadanía. Por ello, el hartazgo social inclinará la balanza hacia personas de capacidad y resultados comprobables, no por colores. Es el caso de Francisco Núñez Escudero, quien fue titular del organismo de agua en ese municipio en donde redujo la deuda con Conagua y llevó la construcción del Tanque Tlayapa II, que alivió en algo la carencia de agua en las zonas marginadas. Y como empresario, Núñez Escudero podría jugar un papel clave en la reactivación de la economía local y, por lo mismo, potenciar las medidas en materia de seguridad pública que requieren las empresas y el ciudadano común. Tome nota.

Esteva toma las riendas. Y en la Ciudad de México, Alberto Esteva toma las riendas de la alcaldía Álvaro Obregón ahora que su titular, Layda Sansores, se prepara para contender por la gubernatura de Campeche. Dada la experiencia como servidor público durante 35 años y las habilidades políticas y conciliatorias de Esteva, se puede decir que la demarcación quedó en buenas manos.