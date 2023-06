El turismo se desacelera… el superpeso, feliz

Aún no están muy claras las razones, pero el hecho es que preocupa en todos los centros de atracción de visitantes: en mayo pasado prácticamente desaparecieron los viajeros internacionales que, por vía aérea, arriban a Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, conforme los datos procesados por el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, que dirige Francisco Madrid; de haber representado arriba de 40% los usuarios del Aeropuerto Internacional de Cancún, en mayo prácticamente fue insignificante, una situación que ha alertado a todos los prestadores de servicios de hospitalidad.

La explicación más recurrente refiere a la apertura total de destinos que permanecieron cerrados o a medio funcionamiento durante un año después de los momentos más álgidos de la pandemia de Covid-19 y del inicio de la invasión de los ejércitos y mercenarios rusos sobre Ucrania.

Ciertamente, el cambio de gustos y preferencias influyen profundamente en las decisiones de viaje: México se benefició de una política de control sanitario en el sector turismo que promovió ampliamente el secretario del ramo, Miguel Torruco, así como de mantener abierta –en la medida de lo posible– los accesos aéreos, pese a todas las restricciones internacionales.

Pero ese beneficio no consolidó una mayor diversificación respecto a los tradicionales destinos de sol y playa. Un factor que influyó en ello fueron las alertas que los gobiernos de EU y algunos europeos emitieron a sus ciudadanos ante la imparable ola de violencia –incluidos los municipios turísticos– que ni las autoridades estatales ni la federal han podido atajar en su virulencia al estar ligadas al tráfico de drogas, de personas y armas.

La ampliación a 132 localidades con el sello de Pueblos Mágicos (que había hasta antes de esta semana) sin duda es un acierto por parte de la Sectur con miras a diversificar la oferta de productos y experiencias de viaje.

Pero sin promoción suficiente, accesibilidad terrestre aceptable y seguridad en la estancia y trayectos, tristemente el programa puede fracasar: durante el 2022, en 13 de los 132 municipios que albergan Pueblos Mágicos, se concentró la mitad de los delitos de todo ese año.

También contra la industria de la hospitalidad no menos importante es la apreciación del peso frente al dólar que, si bien es vitoreada como un logro sin precedente del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es resultado de las elevadas tasas de interés de referencia del Banxico, y cuyo efecto es el encarecimiento de los destinos en México, especialmente en alojamiento, alimentos, bebidas y actividades.

Los turistas no son tontos y quieren regresar sanos y salvos a sus hogares.

AICM a Casiopea, seguridad con todo. Misión cumplida, por eso el AICM pasa a ser operado por la Secretaría de Marina. Sólo falta que se publique en el DOF el decreto con la rúbrica presidencial y de los secretarios Jorge Nuño (SICT) y el almirante Rafael Ojeda. Los índices de seguridad en el aeropuerto capitalino se han elevado en los últimos 15 meses, luego de que la Marina Armada de México, en la figura del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, y su equipo tomara las riendas del hub nacional. Entre febrero del 2022 y mayo del 2023 se detuvieron 8,936.7 kilogramos de metanfetaminas (en un solo operativo se detuvieron 8,500 kilos disfrazados de shampoo que se “exportaría” a Australia), cerca de 168 kilos de cocaína y nada menos que 320.52 kilos de fentanilo, es decir, lo equivalente a 320 millones 520 mil dosis. También se efectuaron 2,858 patrones de búsqueda de explosivos y materiales radiactivos, y no fueron admitidos al país la entrada de 66,332 personas por el AICM, amén de que se efectuaron en dicho periodo 38,657 inspecciones a bodegas (panza) de aeronaves y se frustraron 235 intentos de robo de maletas ¿Alguna duda?

No, Alito no va. Sus malquerientes dentro del propio Revolucionario Institucional, así como dentro del Gobierno, juraron y perjuraron que Alejandro Moreno se lanzaría por su partido para ser el candidato presidencial del 2024, ya sea solo o en la alianza Va Por México. Muchos ciudadanos desconfiados –con motivo fundado para ello– tenían esa percepción o creyeron esa versión. Pero tras el anuncio del método en tres etapas en que la alianza y parte de la sociedad civil para buscar un candidato representativo de los ciudadanos (y no por un solo dedazo como ya se advierte dentro de las filas oficialistas), es claro que Alito no irá como aspirante. Vaya, si el resultado electoral en el Estado de México hubiese favorecido a Alejandra del Moral (quien, sin duda, hizo una gran campaña cuesta arriba), Moreno se hubiese anotado; hoy el realismo lo compromete a reforzar la alianza y su vínculo con los ciudadanos libres.

Banorte “enverdece” agenda financiera. ¿Cómo lograr canalizar 8% del PIB para generar una economía sustentable, contener el deterioro ambiental y social para evitar catástrofes crecientes? El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, lo define con cuatro palabras: enverdecimiento del sector financiero. Banorte, que comanda Carlos Hank González, ya lo hace con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con una guía práctica de presupuestación basada en resultados conforme a la agenda sostenible 2030. Tome nota.