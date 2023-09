"Nadie decide mi futuro político más que yo": Colosio Riojas

“Yo opino que solamente el interesado es el que tiene derecho de levantar la mano y eso es un poquito mucho de mal gusto, cuando alguien te candidatea de esa forma, tan seguido, sin tu consentimiento. Sin siquiera consultártelo. Pero yo sé que el señor tiene un trabajo que hacer como dirigente de Movimiento Ciudadano…”.

Colosio Riojas, durante la entrevista con Mónica Garza. Foto: Cortesía

Así se refirió Luis Donaldo Colosio Riojas, durante la entrevista que le realicé el jueves pasado para El Nido de la Garza, a las declaraciones hechas una noche antes por el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien insinuó al alcalde de Monterrey, como otra posibilidad para la boleta en la elección presidencial del 2024 por el partido naranja.

El 29 de septiembre Movimiento Ciudadano publicará la convocatoria para elegir a su candidato presidencial y Delgado afirmó que podrán participar, entre otros, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Quizá Dante Delgado con su declaración sólo quiso frenar los caballos encarrerados del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien un día antes, durante la entrega al Premio Estatal de la Juventud, en Monterrey, rodeado de jóvenes emprendedores, expresó abiertamente sus aspiraciones a competir por la presidencia de México en 2024, cuestionándolos incluso:

“¿Sabían ustedes que la Constitución federal de México prohíbe a los jóvenes participar para la presidencia? Hay un artículo que establece que para ser presidente de la república tienes que tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Pero adivinen qué, (yo) tengo 35. Y aquí les pregunto: ¿Quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre?… dijo el siempre polémico gobernador de Nuevo León.

Por su parte, el alcalde de Monterrey me dijo en entrevista, estar perfectamente enterado de las aspiraciones legítimas del gobernador Samuel García, aunque será, aseguró, el propio Movimiento Ciudadano el que defina la metodología para elegir a su candidato en 2024.

¿Pero tú, quieres ser presidente de México?, le insistí…

“Creo que no es momento de definiciones para mi persona… Se me hace absurdo querer correr antes de caminar”, me respondió rápido y escueto.

¿Y después de su declaración, no le has pedido (a Dante Delgado) cita, aunque sea para aclarar?, le pregunté de nuevo.

“No tengo nada que aclarar con él. Él sabe perfectamente bien mi postura. Yo ya le comuniqué mi decisión desde hace mucho tiempo. Me molesta un poco que haga comentarios sin antes consultar o verificar con mi persona si es correcto o no es correcto. No me gusta que me avienten a una palestra sin que me avisen”…

Contundente, el alcalde de Monterrey le puso un “estate ahí” al líder de Movimiento Ciudadano, con quien asegura no haber vuelto a coincidir desde la reunión que sostuvo la dirigencia naranja el pasado 11 de agosto en la sede nacional de ese Partido, en la Ciudad de México, precisamente para definir la ruta de ese instituto político de cara a las elecciones de 2024.

Ruta que hasta la fecha claramente no han definido, en ningún sentido.

Por su parte Colosio Riojas, ni siquiera milita formalmente en el partido naranja, de hecho, él nunca ha militado en ningún partido, según su propia declaración.

El alcalde de Monterrey asegura que una decisión de esa naturaleza para él no sólo entra en el terreno de lo profesional, sino de lo personal. Pues no sólo se trata de poder, sino de querer, en sus tiempos personales, independientemente de los tiempos que a su partido convengan.

Y en eso se pronunció firme y claro:

“Nadie decide mi futuro político, profesional y personal más que yo”.

Esa mañana Colosio Riojas estaba más ocupado en atender sus actividades programadas en la Ciudad de México, que tenían que ver solo con su administración de la capital regiomontana, como por ejemplo una reunión con el embajador de la India para intercambiar temas sobre tecnología.

Con lo anterior, le habrá quedado claro al líder del Movimiento Naranja que tendrá que ser más cauteloso de no involucrar a un aliado de su partido, cuando se trate de calmar las aspiraciones presidenciales de otro de sus militantes.

Y más cuando se trata de uno de sus más notables fichajes, al menos para impedir, esos “puntos de vista acalorados”, como el mismo dirigente los ha llamado…