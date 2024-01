MC y el Frente: un camino empinado y con obstáculos

El proceso electoral para las elecciones federales de 2024 avanza. En febrero vendrá la etapa de registro y aprobación de las candidaturas para las elecciones, en donde destaca la elección presidencial en la cual, si nada cambia, se postulará Claudia Sheinbaum, por Morena, Verde y PT; Xóchitl Gálvez, por el PAN, PRI y PRD, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC). Ya en marzo iniciarán las campañas.

Actualmente hay una ventaja de dos dígitos en las encuestas de la candidata de Morena con Gálvez y Álvarez Máynez. Queda la interrogante si este escenario se mantendrá o si la oposición podrá acercarse a la puntera. Existe un antecedente, más o menos cercano, de una proeza semejante y es la de la elección de 2006, en donde Felipe Calderón y la campaña de “el peligro para México” remontó una diferencia inicial de dos dígitos que resultó en la cerrada elección que le dio el triunfo sobre AMLO.

No obstante, se vivían contextos políticos distintos. De entrada Calderón contendía por el partido en el Gobierno; ni el PRD de AMLO ni el PAN contaban con la mayoría de las gubernaturas, sino el PRI y, el PAN tenía la mayor cantidad de escaños en Diputados y en el Senado. Era un escenario donde el PAN tenía mayor músculo para movilizar apoyos a comparación de este 2024, en donde Morena ha acaparado la mayoría de los puestos de elección popular.

Un elemento importante en 2006 fue el voto estratégico que jugó en contra de AMLO, en donde votantes proclives al PRI decidieron no optar por López Obrador y darle la confianza al PAN. Esto es lo que posiblemente suceda con los votantes pro-Movimiento Ciudadano, no sólo en la elección presidencial sino con el Congreso. La elección de Jorge Álvarez Máynez, político de 38 años con experiencia como diputado federal y la política de Zacatecas y formado en Jalisco, no cayó bien dentro del grupo Jalisco y Dante Delgado, dirigente del partido, tuvo que servirse de Samuel García, relegado luego de que se le cerrará la oportunidad de contender a la Presidencia, para legitimar al nuevo candidato.

El resultado que se espera es que el grupo de Jalisco de Movimiento Ciudadano se separe del partido luego de las elecciones de 2024, y que no opere a favor de su candidato presidencial en el bastión insignia de MC. Incluso hay una probabilidad no menor de que los votos para el Congreso, que en inicio fueran para el partido naranja, se repartan primero entre el Frente y luego en Morena. Aún así, la victoria de Morena es casi inminente, no sólo obtendría la Presidencia sino la mayoría constitucional en el Congreso.

Escándalos como el que desató Marko Cortés por Coahuila no ayudan a mitigar este riesgo. Riesgo, digo riesgo, porque en el próximo sexenio podemos enfrentarnos a un Ejecutivo que controle el Poder Legislativo y Judicial, minando, ahora sí, los frenos y contrapesos, tan necesarios en democracia.