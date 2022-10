Colosio: informe y mensajes

En las últimas encuestas Luis Donaldo Colosio Riojas aparece como uno de los opositores mejor posicionados, en esta columna platicaremos sobre lo que encontramos en su informe de gobierno como alcalde de una de las ciudades importantes del país.

Como lo define Alcántara Sáez en El oficio de político, en la carrera política se conjugan los activos individuales que conforman el capital político original junto con los mecanismos institucionales. La idea central es que el político en su proceso capitaliza y va variando en su andadura. Es innegable que el capital político original de Colosio es amplio entre el electorado mexicano, puesto que proviene de un legado con antecedentes en la vida nacional.

En este sentido la conjugación de activos está siendo vinculada a través del desarrollo de una carrera política y la ejecución de la investidura, en este caso la alcaldía de Monterrey. Al estar tan presente en las encuestas nacionales de los últimos meses, debemos preguntarnos, cuál es el estilo de gestión de Colosio, cómo se interrelaciona con sus gobernados, dónde está su sello personal. Para intentar responder esto el martes 27 de septiembre, pudimos presenciar su primer informe de gobierno, que se llevó a cabo en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Es prudente e importante hablar del escenario, de entrada, el lugar fue el gran patio central de “La Superior”, como le llaman en la ciudad; un edificio de ladrillo y piedra con tendencia gótica y variantes propias del Porfiriato, construido en 1913 por Pedro Gorozpe, uno de los arquitectos relevantes de la época. Al frente se encontró el templete, ampliamente iluminado, con dos pantallas que mostraban el mensaje, mientras Luis Donaldo apareció centralmente, sin atril, manos libres, con movilidad escénica, camisa blanca, arremangada, y pantalón negro, con un claro mensaje de modernidad, sobriedad y trabajo.

¿Por qué es importante hablar de esto? Porque pocos han reparado en la capacidad discursiva de Colosio Riojas, sencilla de explicar, tiene tablas en las artes escénicas y en el canto, y además sigue construyéndose con expertos internacionales en el uso de storytelling, que estaban presentes en su evento. La muestra, la podemos identificar en su apertura discursiva: “La pérdida de mi padre, la inevitable partida de mi madre, habían tornado la vida en la Ciudad de México muy complicada, pero ella, ella me abrió las puertas de su casa, ella, me recibió sin prejuicios, ella me abrazó con todo su amor, así fue como nació mi relación con ella, con la Ciudad de Monterrey”.

La construcción no verbal (imagen) que se presentó fue esencialmente de contraste negro con blanco (como su atuendo), con una línea de colores naranjas, rojos, amarillos y azules, emulando un latido de colores, en referencia a la pluralidad. Lo que a su vez se transmitió en darle voz a su gabinete durante la presentación. Otro aspecto relevante es el slogan “Ahora Sí” que utiliza Colosio desde 2018, que aparece en su informe, pero que también emula y remembra aquel “Colosio Sí” multicolor. En este entorno hay un entendimiento de lo que significa el legado Colosio y se aborda cuidadosamente con proyección futura, y una intencionalidad de asignar significante y referente, materializado en Colosio Riojas.

Entre los asistentes estuvieron empresarios de alto nivel, el gobernador de Nuevo León y desde luego la plana mayor emecista a nivel nacional, exdirigentes con experiencia, junto con sociedad civil y vecinos regiomontanos de distintas colonias. El contenido también estuvo plagado de señales. Versó sobre 5 ejes: prosperidad, paz, sostenibilidad, dignidad humana, y gobierno abierto.

Su mensaje estuvo centrado en la integración de comunidad y gobierno, tratando de crear entornos y relaciones más humanas. Un eje fundamental y al que le dedicó amplio espacio, es la sostenibilidad, con preocupación por la acción climática y por las futuras generaciones, esencialmente el desarrollo de los niños, tratando de visibilizar a las personas como sujetos de derechos. En el ámbito de oportunidades para la niñez hay relevancia temática, me permito deducir que hay también una construcción a través de la propia historia de vida.

El otro elemento fundamental al que hizo amplia referencia es la dignidad de la persona y el solidarismo (ayudar a quien requiere, pero sin la visión clientelar) sin importar edad o estrato social, poniendo el piso parejo para todos, con desarrollo humano e inclusión, buscando un impulso a la movilidad social y el fin último de la felicidad.

Al finalizar, Colosio se dio tiempo para platicar con los asistentes, escucharlos y tomarse la famosa foto con cada uno. ¿Por qué es importante dar seguimiento? Para tratar de comprender un poco más lo que sucede entre quienes la sociedad asigna el estatus de personaje relevante rumbo a la presidencia. Es cierto, Donaldo, no ha dicho “yo quiero”; sin embargo, en su informe encontramos atisbos que nos alejan de la simplicidad de pensar que sólo hay un nombre. Sin duda hay más, mal haría el análisis en no asignar con claridad el tipo de capital político que estamos presenciando y más en no comprender las herramientas existentes y el entorno. Hay que seguir observando los mensajes, pero todo a su tiempo.