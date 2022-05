¿Abelina sabrá que es autoridad?

Inquietantes, por decir lo menos, las declaraciones que hizo la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, para tratar de descargar cualquier responsabilidad ante los hechos ocurridos en el puerto, el cual fue prácticamente paralizado el viernes por movilizaciones que llevaron a cabo “agrupaciones sociales” que exigían la salida de esa región de las Fuerzas Federales de seguridad. López Rodríguez refirió, con pretendida vehemencia: “Que quede claro, el problema fue en San Marcos, no en Acapulco, allá sucedieron los hechos, no aquí en Acapulco”, señaló la edil morenista, sin considerar, nos comentan, que sus dichos lo único que hacen es fragmentar cualquier tipo de colaboración posible en materia de seguridad ante sucesos que lo que requieren es una actuación conjunta de autoridades de todos los niveles. “Creo que Acapulco no puede estar comprando problemas ajenos”, insistió Abelina. Pobre Acapulco.

• Ataja Arriola especulación sobre Cruz Azul

Donde, nos comentan, no se dejaron meter gol fue en la Liga MX. Y es que resulta que en la disputa por la cooperativa Cruz Azul, se supo que Alfredo Álvarez habría presentado un recurso de amparo con la idea de retomar el puesto que tenía como vicepresidente del equipo de futbol. Sin embargo, nos hacen ver que Mikel Arriola ya paró cualquier especulación al respecto y advirtió que a quien tendrá por reconocido será a Víctor Velázquez. “A nosotros no nos han notificado ninguna asamblea de la cooperativa que cambie esa representación…”, aclaró el directivo del futbol mexicano, quien precisó que “primero (fue) el señor Álvarez (pero) después se presentaron asambleas que modificaron esa representación, que fueron revisadas desde luego en lo jurídico, y hoy es el señor Víctor Velázquez”. Ahí la atajada de Arriola.

• Castigan violencia de género

Muy pocos se percataron de que el pasado domingo hubo elecciones extraordinarias en el municipio de Atlautla, Estado de México. Y más pocos aún, se dieron cuenta de lo que representa el resultado preliminar de esos comicios. Con muy amplio margen, encabeza las tendencias el candidato del PRD, Raúl Navarro Ribera. Pero la “nota”, como dicen los clásicos no es esa, sino que el candidato de Morena-PT, Dolores Hermenegildo Lozada Amaro, se fue hasta el cuarto lugar, con sólo el 12 por ciento de la votación. Es “nota”, porque Dolores Hermenegildo había sido el ganador en las elecciones ordinarias del pasado 6 de junio, las cuales fueron anuladas por considerar que el morenista incurrió en violencia política de género contra su más cercana contrincante. El TEPJF documentó que en los comicios ordinarios, Dolores usó bardas para insultar y denostar a quien fuera su principal oponente, quien en esa contienda quedó en segundo lugar, con sólo 2.5 puntos de diferencia. El Tribunal anuló esas elecciones y con ello sancionó políticamente a Dolores Hermenegildo. Y en la jornada del pasado domingo, el electorado castigó al morenista, al mandarlo a la cola.

• Colonización hormiga del CIDE

Nos hacen ver que poco a poco, la Cuarta Transformación ha tomado posiciones dentro del CIDE. Primero fue el director del centro de estudios, José Antonio Romero Tellaeche, cuyo nombramiento fue cuestionado por propios y extraños y provocó un paro estudiantil. Romero Tellaeche se ha caracterizado por sus posturas en contra de la “ciencia neoliberal”, en la misma sintonía que la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Y recientemente, el director destituyó a María Grisel Salazar Rebolledo del cargo de coordinadora del Programa de la Maestría en Periodismo y Políticas Públicas. Otros cargos de menor rango dentro de la estructura del CIDE han sido ocupados paulatinamente por gente de toda la confianza del director o de Álvarez-Buylla. La colonización de este centro de estudios se da, por cierto, a la par de una nueva andanada contra la UNAM, mediante su exclusión del Consejo Asesor Externo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y otras acciones.

• Entre amigos y fuego amigo

Contrario a la postura que la mayoría de los integrantes de la oposición tomó sobre señalamientos hechos la víspera que vinculan al líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, con una presunta red de lavado de dinero —hechos sobre los cuales el morenista se defendió con un documento de la UIF—, el dirigente de la bancada tricolor, Rubén Moreira, salió en su defensa. Dijo que, a pesar de ser de partidos distintos, el morenista le “representa confianza” y aseguró que “lo que le están haciendo es una bajeza” y un golpe de “ellos mismos”, refiriéndose a Morena, debido a las aspiraciones que el diputado tiene para alcanzar una gubernatura de Puebla. “Le tratan de impedir que llegue”, señaló el legislador tricolor.

• “No vamos a andar bolseando”

A la que le tocó ahora un raspón mañanero fue a la Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clouthier, porque resulta que el Presidente decidió ponerle hielo a la verificación física y mecánica ordenada en la NOM236 a los vehículos con más de 4 años de antigüedad. “Lo vamos a revisar, no tenía yo conocimiento, hay decisiones que toman las Secretarías y no se consultan, ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte, antes era un desorden el Gobierno, porque cada Secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad, ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente”, señaló el mandatario. Más claramente, refirió que su gobierno no va a estar bolseando a la gente porque “ésa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía”. Uf.