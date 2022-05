Paseando por Coyoacán

Coyoacán está de fiesta: cumplió 500 años. Lo que se celebra es la fundación del ayuntamiento de Coyoacán por Hernán Cortés, aunque desde mucho antes hubo en la localidad asentamientos humanos.

Coyoacán es el segundo ayuntamiento fundado en América, el primero fue la Villa Rica de la Veracruz, que se creó hace 503 años, pero podríamos decir que es el más importante, porque desde allí gobernó Cortés antes de mudarse a la antigua Tenochtitlan.

Durante la mayor parte de su existencia, Coyoacán fue un pueblo aledaño a la Ciudad de México, lo mismo que San Ángel o Tlalpan. En aquellos años, el viaje de Coyoacán a la capital suponía un trayecto a través de una extensión de campo casi deshabitada. Hoy en día, para viajar de Coyoacán al Zócalo basta con tomar el Metro.

Hay que distinguir entre el Coyoacán histórico y la alcaldía de Coyoacán. El primero es un sitio turístico que comprende el centro y los barrios de Santa Catarina, La Concepción y la colonia Del Carmen. Quien quiera visitar estos lugares puede tomar un camioncito turístico, con la forma de un tranvía, para hacer el recorrido.

Los sábados y domingos Coyoacán se llena de visitantes. Una vez que la pandemia ha cedido, llama mucho la atención observar la cantidad de personas que pasean por las calles del Coyoacán histórico. Se han abierto muchos restaurantes nuevos, que casi siempre están repletos. Por si fuera poco, he observado que en los patios y garajes de muchas casas están abriendo bazares que ofrecen todo tipo de productos a los paseantes.

Hay zonas de Coyoacán en donde uno encuentra dos o tres bazares o puestos de comida casera en cada cuadra. Me pregunto si las autoridades de la alcaldía están al pendiente de ese fenómeno comercial y lo tienen controlado. ¿Se dan permisos para esos giros de fin de semana? ¿Pagan impuestos quienes realizan esas actividades? Aunque no se trate de ambulantaje, que resulta más molesto a los peatones, este tipo de negocios ocasionales, abiertos en las casas de los vecinos, tendrían que estar más vigilados por la alcaldía. De no hacer algo para controlarlo, Coyoacán pronto se parecerá a la Lagunilla, en donde cada casa se convierte en una tiendita o en un puesto de algún producto.

En Coyoacán gobierna Giovani Gutiérrez, panista que ganó la elección de 2021 impulsado por la coalición Va por México. Mucha gente votó por él, más de la mitad de los coyoacanenses le dieron su apoyo, a pesar de que hay zonas de la alcaldía que son bastiones de Morena, como el Pedregal de Santo Domingo. A decir verdad, la gente que vive en el centro de Coyoacán se ha vuelto muy panista, aunque se diga de izquierda. Si el alcalde Gutiérrez quiere que sigan votando por el PAN deberá controlar el comercio irregular en la demarcación.