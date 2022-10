Ni para acordar en seguridad

Donde las autoridades están dando la mejor señal de que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en algo tan indispensable como es la seguridad pública es en Morelos, entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco. Y es que resulta que el mandatario decidió escalar sus diferencias —en el tema de la lucha contra el crimen— con el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui. Y todo porque el ayuntamiento rechazó sumarse a la estrategia del llamado “mando coordinado” por considerar que su propia estrategia ha dado resultados. Ayer, nos cuentan, el exfutbolista quiso saltarse al edil y achacarle lo que en la capital del estado pueda pasar. De la patada las cosas, nos comentan.

Respaldos relevantes

Quien sigue sumando apoyos para llegar a la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano es Guadalupe Díaz Carranza. Y es que Lupita —como conoce a la candidata la mayoría de quienes desempeñan esa profesión en el país— ayer obtuvo un espaldarazo importante del gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara. “Le deseo lo mejor, en verdad, una oaxaqueña sería muy importante que representara nuestro estado. La felicito, la saludo y le deseo el mejor de los éxitos para que logre su objetivo”, le indicó el mandatario electo en un video que puede verse en las benditas redes. Díaz Carranza agradeció el respaldo de Jara y de los notarios oaxaqueños y todo parece indicar que cumplirá la meta, nos señalan.

El Miércoles del León

Frontal respuesta, nos hacen ver, la que dio ayer Alejandro Rojas Díaz Durán a los señalamientos que la víspera hizo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre el senador Ricardo Monreal. Y es que el suplente de éste acusó a la mandataria de ser la “reina del cash”, retomando información en el sentido de que la morenista se habría hecho, pagando en efectivo, de bienes que se encontrarían a nombre de familiares. Además, enlistó una serie de faltas o delitos que serían por los que se entable una eventual acción jurídica en contra de Sansores, entre ellas la omisión por no denunciar la información que obtuvo y la difusión de comunicaciones privadas. Rojas Díaz Durán también la acusó de haber respaldado en su momento al entonces presidente Carlos Salinas. Está dura la batalla, nos cuentan.

Avanzan derechos humanos

Ayer fue un buen día para los derechos humanos, toda vez que el Congreso de Quintana Roo despenalizó el aborto, con lo que ya son 10 las entidades que permiten que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Y al mismo tiempo, el Legislativo de Tamaulipas aprobó las reformas que permiten el matrimonio igualitario, con lo que todo el país se pintó de arcoíris, pues las bodas entre personas del mismo sexo ya son legales en las 32 entidades federativas. Nos cuentan que el camino no ha sido sencillo, pues en Tamaulipas grupos ultraconservadores intentaron boicotear la sesión, lo que obligó a los diputados a continuar los trabajos. Y, aun así, hubo 12 diputados que votaron en contra. Lo importante, sin embargo, es el avance en reconocimiento de derechos.

Guevara les amarga el anuncio

Tenía pocas horas de que se oficializó la decisión de que México comenzará la planeación de la candidatura oficial para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o de 2040 cuando desde el mismo sector deportivo apareció una voz disonante, la de Ana Gabriela Guevara. ¿Y qué fue lo que dijo la exvelocista, que vino a empañar el anuncio hecho por medallistas olímpicos y representantes del Comité Olímpico Mexicano a cargo de Mary Jose Alcalá, acompañados del canciller Marcelo Ebrard? Pues que ella no es de la idea “de volver a endrogar al país”. Y también refirió: “Éxito, ya no voy a estar aquí. No es que esté en contra que pudiese ser México… sino que económicamente e históricamente no funciona, y eso es lo que más importa aquí”. Uf.

Diputados y cuentas a prueba

Será hasta la primera semana de noviembre cuando la Cámara de Diputados cuente con un dictamen sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, según el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo Robledo. Luego de intensas semanas de desencuentros y desencantos que se han visto entre las diversas bancadas, nos dicen que ahora los diputados “estarán a prueba” para ver si logran hacer a un lado el color de sus camisetas y llegan a acuerdos que satisfagan las necesidades que diversos sectores han expresado —instituciones académicas, especialistas en seguridad, colectivos de búsqueda y activistas de diversas causas—. Lo peor que le podrían hacer a todos ellos, nos dicen, es que al final apliquen aquello de “no mover ni una coma”.