Con los más altos honores

Con los más altos honores. Así fue como las principales instituciones de la Ciudad de México, y en particular la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, despidieron ayer al comisario Milton Morales Figueroa, quien fue asesinado el domingo pasado. Morales era uno de los mandos más destacados en las tareas de inteligencia que llevaba a cabo la dependencia y gracias a él se habían dado importantes golpes al crimen organizado. “Todas las líneas las agotaremos para saber por dónde viene el ataque”, señaló ayer el jefe de la Policía quien anticipó que en este caso no habrá impunidad. También el futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Omar García Harfuch, advirtió que como equipo daremos con los responsables como siempre lo hemos hecho. Se refirió a Milton como un hombre sumamente generoso, extraordinario investigador, gran mexicano y, sobre todo, gran amigo.

Y ahora, extorsión a maestros

Como si no bastaran los problemas del sector educativo, ahora los maestros, en diferentes regiones del país, padecen los embates de delincuentes que les cobran por el piso en el que dan clases. Y es que los grupos criminales que se dedican al narcotráfico ya no sólo se enfocan en el trasiego de drogas, sino que realizan otras actividades ilícitas y la extorsión es una de las más redituables. Este delito, se ha informado, era más común entre los profesores de las escuelas privadas, pero eso cambió y ahora en las públicas está presente también el flagelo. Ya las fiscalías locales tienen registros en algunos estados de la República, por lo que los focos rojos, nos dicen, deben prenderse no sólo en las instancias regionales, sino en la propia Secretaría de Educación Pública. Ahí el dato.

Dirigente por consenso en Morena

Y entre quienes conocen bien las tripas de Morena, nos cuentan que en este momento son dos las opciones que se revisan para determinar cuál será el mecanismo para elegir a la próxima o próximo —aunque todo está apuntando a que sea mujer— dirigente nacional de ese partido. Estas dos opciones son la encuesta y el consenso. Aunque esos mismos conocedores de los asuntos morenistas ya se animan a decirnos que la balanza se estará empezando a inclinar hacia la segunda opción. Mario Delgado, quien dejará la presidencia, ha dicho que podría haber un Congreso Nacional a finales de septiembre que definirá quién se queda al frente del guinda. De ser así, el mensaje será el de la unidad. Delgado estará entregando buenas cuentas y con un proceso de relevo sin contratiempos estaría teniendo un muy buen cierre.

Descuentos y todos contentos

Y es el INE, que preside Guadalupe Taddei, donde perfilan reducir las multas aprobadas en la Comisión de Fiscalización y que se iban a aplicar a los partidos políticos. Así, nos comentan, ya no serán los casi mil 500 millones los que éstos deban pagar por las diversas faltas en que incurrieron en el proceso electoral, sino menos. Y eso dependerá de los criterios que finalmente se apliquen y a la revisión de informaciones que los consejeros se allegaron de último momento. Una mayoría de estos últimos, sin embargo, está en la idea de bajar el monto de sanciones, porque consideran que se está sancionando con mucha severidad. Lo que también debería ser un hecho, nos hacen ver, es que se revise el mecanismo de fiscalización en dos vertientes: primero, en lo tecnológico para que la plataforma de reporte de gastos no presente fallas o saturaciones y, segundo, de las reglas mismas, porque se ha visto que a pesar de la supuesta severidad, los partidos siguen fallando por acción u omisión. Pendientes.

“Esperando el fracaso”

Y como muchos tenían previsto, ayer el dirigente nacional del PRI con licencia, Alejandro Moreno, se registró como candidato a la dirigencia nacional de ese partido. Con ello, nos comentan, se sigue el script establecido para que en breve sea reelecto y pueda administrar esa franquicia que estaría manejando unos cinco mil millones de pesos en los próximos cuatro años. Nos hacen ver que en el tiempo que Alito ha presidido el PRI, el otrora partidazo perdió el 79% de su militancia y estuvo a punto de quedarse sin registro local en Tabasco, Tamaulipas, Baja California y Morelos. También perdió 1.9 millones de votantes y a nivel nacional tuvo la más baja votación en toda su historia colocándose como la cuarta fuerza política a nivel nacional. De 12 gubernaturas priistas que había cuando llegó a la dirigencia, ahora sólo le quedan dos. Como sea, nos dicen, ayer sostuvo: “Y a todos aquellos que están esperando el fracaso del PRI, mejor agárrense de la silla, porque se van a quedar esperando”. Uf.

Rumbo al 1 de octubre

Y es el equipo de la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, el que trabaja para que el día de la toma de posesión toda la logística opere puntual y sincronizadamente. Ayer se informó que parte de ese equipo recorrió las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro donde se labora para que las autoridades de los distintos tipos, niveles y adscritas a diferentes poderes asuman las tareas que ese día se llevarán a cabo. Por cierto que Sheinbaum, tal como lo hizo el Presidente López Obrador, encabezará un mitin en el Zócalo capitalino. Éste se realizará luego de que reciba la banda presidencial y se traslade a Palacio Nacional, donde habrá de encontrarse con mandatarios extranjeros e invitados especiales. “Vamos a tener un mitin afuera de Palacio para informar de nuestro programa, de nuestro proyecto durante los siguientes seis años”, señaló Sheinbaum. Pendientes.