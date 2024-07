Y ahora, extorsión a maestros

Como si no bastaran los problemas del sector educativo, ahora los maestros, en diferentes regiones del país, padecen los embates de delincuentes que les cobran por el piso en el que dan clases. Y es que los grupos criminales que se dedican al narcotráfico ya no sólo se enfocan en el trasiego de drogas, sino que realizan otras actividades ilícitas y la extorsión es una de las más redituables. Este delito, se ha informado, era más común entre los profesores de las escuelas privadas, pero eso cambió y ahora en las públicas está presente también el flagelo. Ya las fiscalías locales tienen registros en algunos estados de la República, por lo que los focos rojos, nos dicen, deben prenderse no sólo en las instancias regionales, sino en la propia Secretaría de Educación Pública. Ahí el dato.