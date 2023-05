Álvarez-Buylla y las conspiraciones

Y quien ayer fue invitada a Palacio para hablar de la aprobación de la Ley de Ciencia fue la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Ahí, la funcionaria hizo una presentación en la que llamó la atención una diapositiva que llevaba por título “Centros Públicos de investigación, desvíos de funciones, redes de intereses creados”, en la cual señala al CIDE de habilitar “redes” hacia dependencias, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y hasta medios entre los que incluyó a La Razón. Pero vale la pena aclarar que esta casa no forma parte de ninguna red y, en cambio, sí ha abierto sus plataformas —y lo seguirá haciendo— a textos de académicos de muchas instituciones de educación superior públicas y privadas, siempre pensando en el valor de intercambiar ideas y en la pluralidad. Y si alguien se inventa por eso teorías de la conspiración o lo usa para reafirmarse políticamente frente al jefe… ya ni modo.

Digitalización contra corrupción

Con la novedad de que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, están dando pasos contra el burocratismo que, es más que sabido, genera corrupción. Prueba de ello, nos comentan, es el nuevo sistema en línea para la emisión de constancias de antecedentes penales federales. Y es que, nos dicen, gracias a la innovación tecnológica la expedición del documento aumentó en un 542% en los últimos seis meses. Desde el 2 de noviembre de 2022 hasta la fecha, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ha emitido 147,693 constancias, generando un ingreso superior a los 28 millones de pesos, cuando en el mismo periodo del año anterior se entregaron 26,876. Antes el trámite requería hacer largas filas y programar una cita con hasta dos meses de anticipación. Actualmente, todo el proceso se realiza en línea en sólo cinco minutos. Ahí el dato.

La encuesta en NL

Nos recomiendan no perder de vista los resultados de una evaluación hecha a la gestión del gobernador de Nuevo León, Samuel García, porque resulta que, aunque sus adversarios, quienes se han aliado en el Congreso —para ponerle algunas piedras en el camino— al mandatario no le está yendo nada mal. De acuerdo con la referida medición local, el emecista tiene un 80 por ciento de aprobación al cumplir año y medio de gestión. El sondeo arroja además que tienen buena aceptación la cobertura universal contra el cáncer infantil y de mama, los proyectos de las líneas 4, 5 y 6 del Metro, la compra de camiones para mejorar movilidad, las estrategias por el abasto de agua, el trabajo en el DIF Capullos y la Nueva Constitución para el estado. Observadores de la política en NL nos hacen ver que con estos números, los opositores de García tendrán que aplicarse más a fondo, porque a la pregunta de a quién apoyan en el conflicto entre el gobernador y los diputados, el 54 por ciento dijo que al primero y sólo el 14% a los legisladores. Uf.

Oscuridad en Morelos

Así que, bajo la conducción de Cuauhtémoc Blanco, el estado de Morelos está convertido en un paraíso de opacidad. Y es que el primero en poner el ejemplo es el propio mandatario, quien en lo que va de su mandato no ha accedido a hacer pública su declaración patrimonial. No se sabe qué bienes tenía el exfutbolista al llegar al cargo y cuáles tiene ahora, cuatro años después. Las instituciones que deberían ser garantes de la transparencia están atrapadas en una maraña burocrática y política que le permite a Blanco y a otros servidores públicos mantener en la oscuridad su patrimonio. Y para colmo, el Sistema Estatal Anticorrupción es inoperante desde el pasado lunes, pues sólo cuenta con uno de cinco integrantes, debido a que el Congreso local no ha nombrado a los demás. ¿A qué suena eso?

Quién fuera senador

Y hablando del llamado “viernes negro”, nos cuentan que volvió a sonar el nombre de la senadora Claudia Balderas, cuya ausencia dio paso a la habilitación de su suplente —a quien la oposición considera “cachirul”—, para que votara las reformas que había en lista. Pero no sólo fue por eso, sino porque ahora su caso sirvió para justificar que los senadores que salen de viaje, con boleto comprado por la Cámara alta, pueden tomarse sus días de vacaciones extra, al igual que lo hizo Balderas, cuando salgan al extranjero y concluyan su comisión. En este caso, la morenista estuvo en Bélgica, pero no son pocas las comisiones a Europa en las que, según el propio Ricardo Monreal, todos los senadores pueden aprovechar este tipo de facilidades para tomarse unos días más de descanso. Observadores de los procesos senatoriales nos aseguran que sigue aplicando aquello de que una senaduría es la mejor posición política que se puede tener en este país.

La otra “corcholata”

Aunque casi nadie se ocupa de ello, nos recuerdan que es muy probable que en el corto plazo se abra una vacante en la Ciudad de México, pues la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tendrá que pedir licencia al cargo tarde o temprano para buscar abiertamente la candidatura presidencial. A estas alturas, nos aseguran, las cúpulas de la 4T ya deben estar revisando los perfiles de quienes podrían sustituir a Sheinbaum hasta el término del mandato. A diferencia de los cargos de elección popular, en donde las “corcholatas” deben hacerse visibles, en el caso que nos ocupa los prospectos deben hacer todo lo contrario, mantener un bajo perfil y esperar a que se tome la decisión. Así que si alguien quiere saber quién será el Jefe de Gobierno sustituto, nos dicen, debe empezar a observar de cerca a los personajes cuatroteístas que menos se mueven. ¿Será?