Ana y el lugar 65

En la revisión del desempeño de México en los Juegos Olímpicos que terminaron ayer, las dos medallas de plata y las tres de bronce son resultado principalmente del enorme y consistente esfuerzo de los jóvenes deportistas y de sus familias. En la parte de la estructura y los programas que competen más a Gobierno y capital privado se repetirá lo de cada cuatro años: para eso alcanzó. Y pasarán cuatro más para que nuevos sueños individuales y esfuerzos familiares rompan ese techo estructural y vayan a competir a Los Ángeles. Mientras, nos hacen ver, ha quedado claro que no cuajó lo que parecía hace unos años una gran idea: poner en Conade a Ana Guevara, una deportista que todo superó para triunfar. Y es que los números dicen que nada cambió, salvo que ahora hubo deportistas a los que les quitaron apoyos e incluso los mandaron a vender calzones. Y así el país terminó en el lugar 65.

Medallas en Latinoamérica

Y en el recuento del medallero de los Juegos Olímpicos, nos piden no perder de vista que naciones latinoamericanas comparables con México, quedaron en mejores posiciones. Brasil, por ejemplo, se ha ido consolidando como la principal fuerza deportiva, tras haber logrado 20 medallas, tres de oro, siete de plata y diez de bronce. Enseguida está Cuba, que en París cosechó dos preseas áureas, una plateada y seis de bronce, para hacer un total de nueve. Otras naciones que ocuparon mejores lugares por haber obtenido medallas de oro, aunque no forzosamente tuvieron más que México, son Jamaica (6), Ecuador (5), Argentina (3), Chile (2), Santa Lucía (2), República Dominicana (3), Guatemala (2) y Dominica (1). En caso de haber obtenido una medalla de oro nuestro país habría ocupado la cuarta o quinta posición. Sin embargo, en el medallero latinoamericano, nuestro país quedó finalmente un tanto desbancado como potencia latinoamericana, al caer hasta la posición 11. Ahí el resultado y el desafío por superar.

Con buenos indicadores

Con la novedad de que el municipio de Taxco, Guerrero, por cuarto fin de semana consecutivo en esta temporada vacacional reportó un índice superior al 70 por ciento en hospedería. Es relevante, porque un dato similar se ha dado en el conjunto de destinos principales de Guerrero, entidad que gobierna Evelyn Salgado, quien se ha aplicado para empujar esta actividad. Así, el estado conocido como El hogar del sol presenta indicadores que lo ponen entre los favoritos de los turistas: a dos semanas de concluir las vacaciones ha tenido un promedio de 80.3 por ciento de ocupación. La ciudad platera registró un 72.4 por ciento, Acapulco, 78.0 por ciento —por zonas, la Diamante alcanzó 69.3 por ciento, la Dorada 85.1 por ciento y la Náutica 75.2 por ciento—; en tanto, en el binomio Ixtapa-Zihuatanejo, el primero alcanzó 86.6 por ciento y el segundo 69.7 por ciento. Ahí los datos.

CFE: pérdidas y mala gestión

Nos cuentan que el equipo de transición de Claudia Sheinbaum ha recibido una serie de denuncias relacionadas con licitaciones regionales manejadas por la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Manuel Bartlett. Según estas quejas, algunas decisiones tomadas por funcionarios públicos estarían favoreciendo propuestas que no cumplen con los criterios de austeridad y eficiencia, lo que afectaría sus finanzas públicas. A pesar de que Bartlett ha advertido a su equipo sobre la importancia de mantenerse firme frente a posibles presiones, parece que algunos directores no están en la misma línea. Y es que el panorama financiero de la CFE se muestra complejo, según un análisis realizado por el Imco al cierre del segundo trimestre de 2024: la deuda de la empresa ascendía a 460.7 mmdp, 1.3% del PIB estimado para este año. Entre enero y junio de 2024 acumuló pérdidas por 74.8 mmdp, una situación que se atribuye en gran parte a un incremento del 824.3% en su gasto financiero. Aumento que se debería a los efectos del tipo de cambio. Uf.

Traición a la patria

Y llamó la atención que uno de los delitos que la Fiscalía General de la República indaga en el caso de la entrega forzada de Ismael El Mayo Zambada sea el de traición a la patria. Así lo informó en el comunicado que emitió ayer para dar cuenta de que ha abierto una carpeta de investigación, además de atraer el caso del asesinato del exdirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén. Nos hacen ver que el artículo 123 del Código Penal Federal establece que “se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Y enseguida agrega: “Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”. En el caso de Zambada otros de los delitos indagados, se indicó ayer, son: vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera y secuestro. Pendientes.

El pulso de la Marea

Resulta que la protesta de la llamada Marea Rosa frente al INE no reunió a las multitudes a las que había acostumbrado a la opinión pública. Como se anticipó, muchos se quedaron en sus casas por la lejanía y lo difícil del acceso. Y los que sí fueron se tuvieron que poner de acuerdo para acudir en camiones contratados para poder asistir, debido a que por separado era difícil llegar. Por otro lado, la movilización duró muy poco tiempo, pues se leyó el mensaje y después los asistentes comenzaron a irse a sus hogares sin mayor contratiempo. Igualmente, esta vez no fueron tantos políticos como se esperaba, asistieran. Ello a pesar de que serían los principales beneficiarios de la causa. De hecho senadores como Emilio Álvarez Icaza o Gustavo Madero no lograron presentarse. La manifestación de ayer, para muchos, representó un pulso sobre lo importante o no que es para la ciudadanía el tema de la sobrerrepresentación y también sobre la fuerza que aún pudieran tener las distintas agrupaciones que conforman la llamada Marea Rosa, principalmente el Frente Cívico que encabeza Guadalupe Acosta.