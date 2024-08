El pulso de la Marea

Resulta que la protesta de la llamada Marea Rosa frente al INE no reunió a las multitudes a las que había acostumbrado a la opinión pública. Como se anticipó, muchos se quedaron en sus casas por la lejanía y lo difícil del acceso. Y los que sí fueron se tuvieron que poner de acuerdo para acudir en camiones contratados para poder asistir, debido a que por separado era difícil llegar. Por otro lado, la movilización duró muy poco tiempo, pues se leyó el mensaje y después los asistentes comenzaron a irse a sus hogares sin mayor contratiempo. Igualmente, esta vez no fueron tantos políticos como se esperaba, asistieran. Ello a pesar de que serían los principales beneficiarios de la causa. De hecho senadores como Emilio Álvarez Icaza o Gustavo Madero no lograron presentarse. La manifestación de ayer, para muchos, representó un pulso sobre lo importante o no que es para la ciudadanía el tema de la sobrerrepresentación y también sobre la fuerza que aún pudieran tener las distintas agrupaciones que conforman la llamada Marea Rosa, principalmente el Frente Cívico que encabeza Guadalupe Acosta.