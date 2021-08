¿Qué hacemos con el anuncio de CanSino?

En mala hora vino a anunciar la biofarmacéutica CanSino que su vacuna, para funcionar mejor, requiere un refuerzo a los seis meses de aplicada. Esto es, para amplificar la protección contra la Covid-19. ¿Y por qué en mala hora? Porque resulta que al menos 2 millones 743 mil 488 integrantes del sector educativo recibieron esa fórmula en mayo de este año, y sobre ellos radica centralmente la estrategia de retorno a clases que ha planteado el Ejecutivo federal. Si se atiende la recomendación de la firma china, entonces, los profesores tendrían que vacunarse de nuevo en noviembre. Si esta decisión se toma y desde ahora se anuncia la aplicación del refuerzo, implicará un gasto en las nuevas dosis. Y en cambio si se opta por no asumir la recomendación, ya hay quien ve venir la presión del magisterio sobre el retorno anunciado. Uf.

Tokio, ¿y las explicaciones?

Acabaron los Juegos Olímpicos de Tokio y la delegación mexicana obtuvo cuatro medallas de bronce. A quien menos se le puede señalar por haber quedado nuestro país en el lugar 84 en el medallero es a los deportistas, quienes hicieron el mayor esfuerzo, y por el solo hecho de acudir a la justa olímpica acreditaron su pertenencia a una élite mundial. Deben ser las autoridades las que expliquen qué se sigue haciendo mal como para que nuestro país no sepa traducir su fuerza económica —porque es de las economías importantes del mundo— en fuerza deportiva, mediante una tarea sistemática de formación de atletas. ¿Podrá Ana Guevara documentar qué diferencia hizo al frente de la Conade?, ¿cómo tradujo su experiencia en políticas públicas en pro del deporte nacional? Porque la cosecha de medallas no dio para cubrir el pronóstico que ella misma planteó, nos comentan.

Las malas coincidencias

Una de las noticias del fin de semana fue la del cese del escritor Jorge F. Hernández como agregado cultural en la embajada de España. La primera versión que corrió fue que se trató de una respuesta a los señalamientos críticos que hizo, en un artículo, respecto de una cita viral que reflejaría la visión que sobre la lectura por placer tiene el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga. Mala coincidencia que la decisión de cesarlo se diera días después de esa publicación, nos comentan, como mala conciencia resulta también —si eso ocurrió también estos días— lo señalado en la otra versión, la del encargado de cesarlo, Enrique Márquez, según la cual el ensayista se refirió a la embajadora Carmen Oñate “en términos ofensivos”, lo que califica como “comportamientos poco dignos”. Un enredo ahora en el que cada quien creerá a quien más confianza tenga, pero que no quedará, nos dicen, como algo menor.

En el top 5 de gobernadores

Ahora fue Consulta Mitofsky la casa encuestadora que presentó su ranking de gobernadores mejor evaluados al cierre de julio, en el cual, nos dicen, destaca que en el quinto lugar se encuentra el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. Y es que se trata del único morenista en el top 5, con un 63.2% de aprobación en su entidad. El mandatario saliente desplazó a la sexta posición al panista Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, y ha logrado mantenerse entre los primeros puestos de las encuestas de opinión a lo largo de su mandato. Algunos de los hechos que pudieron incidir en este resultado es que en su entidad se logró que más del 70% de la población haya recibido ya por lo menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, tarea central para las entidades que están tratando de acelerar la reactivación económica. El estudio de Consulta Mitofsky fue realizado vía digital a través de consultas a un total de 80,391 adultos mayores de 18 años, repartidas entre las 32 entidades federativas, nos comentan.

Las quejas contra Marko Cortés

Nos hacen ver que las fisuras internas por la renovación de la dirigencia del PAN amenazan con convertirse en grietas. Y es que el sábado el Consejo General del albiazul convocó a una reunión a distancia para formar al Comité Electoral que se encargará del proceso aunque, nos dicen, no faltaron los reclamos al presidente del partido, Marko Cortés, por ser juez y parte al buscar su reelección. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, expuso en redes sociales que el comité debe ser resultado de un proceso democrático y no una propuesta directa del dirigente nacional. Además, los aspirantes como Adriana Dávila y Gerardo Priego también han expresado su inconformidad por las condiciones desiguales en las que compiten para encabezar al partido. ¿Será que en el albiazul poco a poco se configura una acusación más directa por un “talante autoritario” que no oye ni ve a los legítimos contendientes? Veremos.

Las cifras del Coneval de Tamaulipas

Así que en su más reciente reporte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social detectó que con las acciones contra el rezago implementadas por el gobierno de Tamaulipas, que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca, la población vulnerable por carencias sociales se ha reducido en un 2.2 por ciento, además de que la medición de personas que han quedado en vulnerabilidad por ingresos se redujo 5 puntos. Según los mapas comparativos de pobreza, Tamaulipas registra mejoras en los datos de medición de la pobreza extrema y carencias sociales en sus 43 municipios. Todo parece indicar que los programas que ayudan a reducir el impacto de la pandemia en sectores económicos y los programas implementados por el sistema DIF Estatal muestran datos que se apartan del conjunto general, dando cuenta de resultados que pueden tener importantes márgenes de diferenciación.