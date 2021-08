A propósito de lo que pasa en la Ciudad de México, a la que el semáforo de Hugo López-Gatell pone en rojo y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, deja en naranja, ya ayer se veía venir el diferendo. “A veces pasa así”, dijo por la mañana la Jefa, cuando le preguntaron por qué Salud federal no notificaba aún el color para las próximas dos semanas. Y completó: “nos notifican (el color) el día anterior o nos notifican posteriormente”. Pero anticipó desde ese momento que la decisión era seguir en naranja la próxima semana. Todo parece indicar que a Salud federal poco le importó, pues por la tarde pintó de rojo a la capital. Sin embargo, nos cuentan que esta vez no habrá vuelta de hoja y la CDMX seguirá en naranja. “Sheinbaum no se va a dejar”, nos dicen, “por una razón muy simple: el semáforo de la ciudad está fundamentado en el rigor y los resultados”. Parece que aquí López-Gatell topó con pared.

• ¿Y el que materializó el fallido regalazo?

¿Qué habrá pensado ayer —nos comentan— el senador del partido Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho, quien se encargó de presentar la iniciativa de reforma para que el ministro Arturo Zaldívar recibiera una extensión de su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura? Y es que esa propuesta, la de agregar el tristemente célebre artículo décimo tercero transitorio, que al final se avaló, representó una auténtica manzana envenenada, una ola que arrastró a quien se supone que quería beneficiar hacia una desgastante polémica. Ayer Zaldívar enterró la polémica y salvó la cara al anunciar que no ampliará su mandato al frente de la presidencia de la Corte. ¿Le habrá mandado decir alguien al senador chiapaneco aquella máxima de que, para la otra, mejor “no me ayudes, compadre”? ¿Le afectará en sus aspiraciones a la gubernatura de Oaxaca? Al tiempo.

• Adiós al magistrado Vargas y a sus “billetes”

Nos comentan que la crisis institucional por la que atravesó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la remoción del magistrado José Luis Vargas comenzó a diluirse luego de la postura pública del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien subrayó que ya no es viable su permanencia al frente del máximo órgano electoral, lo que en automático canceló su voz en medios de comunicación y aceleró las conversaciones con los cinco magistrados que eligieron a Reyes Rodríguez para definir, a partir del lunes próximo, la llamada tercera vía que adelantamos ayer en este espacio. Nos confirman que hay libertad y autonomía para que decidan si continúa o no en dicho cargo, sin embargo, hasta este viernes Reyes Rodríguez sigue sin tener todos los consensos porque “tiene los ojos muy azules”, por lo que se fortalece la ruta de un interinato, con el guerrerense Indalfer Infante como bateador emergente. Veremos.

• Exportando el modelo BJ

Ahora fue el alcalde electo en Coyoacán, Giovani Gutiérrez, el que se dio una vuelta por las instalaciones deportivas y de seguridad, el denominado C2, de la demarcación Benito Juárez. La instalación es operada por la alcaldía que gobierna actualmente el panista Santiago Taboada. Durante el recorrido, nos cuentan, quienes forman parte de la agrupación de alcaldes de oposición hablaron sobre el desarrollo y aplicación de políticas públicas exitosas en la Benito Juárez y en particular de la estrategia Blindar BJ. Taboada, nos comentan, ha dado a conocer ya pormenores de ese modelo a los alcaldes electos de Tlalpan, Alfa Gónzalez; de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y ahora al de Coyoacán. También les ha dado información de otras estrategias que han dado resultados positivos. ¿Será que muchas de ellas se replicarán en otras alcaldías?

• Zaldívar, decisiones y tiempos

Y hablando del caso de Arturo Zaldívar, nos hacen ver que la mayoría celebró la decisión tomada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no prolongar su presidencia hasta el 2024, como se lo permitía una polémica reforma legal. Voces del propio Poder Judicial dieron cuenta de que la decisión preserva la integridad constitucional del mismo. Lo mismo hicieron dirigentes partidistas e institutos políticos, quienes sin embargo, esta vez no hicieron a un lado sus ganas de señalar que la determinación pudiera haberse dado antes. Aparentemente la esperaban hace meses. “La decisión del ministro Arturo Zaldívar de declinar a la inconstitucional ampliación de su mandato como presidente de la SCJN, aunque tardía, es lo menos que podría esperarse de alguien con su investidura. Es una pena que este atentado a la Constitución haya llegado tan lejos”, refirió el PRI. Mientras, el panista Marko Cortés apuntó por su parte que “así de claro, sin mayor discusión, tenía que ser desde el inicio”. Ahí los matices de los partidos de oposición.

• Disputa morenista en el occidente

Con la novedad de que, en Jalisco, las pugnas internas entre morenistas están creciendo. Cosa de ver la acusación que un grupo está haciendo contra el excoordinador nacional de Programas Sociales, Gabriel García Hernández, y el superdelegado en Jalisco, Armando Zazueta Hernández, a los que señalan de participar en una red dedicada a poner recursos gubernamentales a favor de la oposición, un hecho que, consideran, contribuyó a que se dieran los malos resultados del partido en la entidad. No son los únicos señalados, también están Alejandro Peña Villa, Clara Cárdenas, Marco Tulio Rosas Romero, Elizabeth Flores, Marco A. Gutiérrez, Juan Barajas Godínez, Rosa María Cardona, Demetrio Almeda y Alfredo Escobar Ruiz. En particular a Peña Villa lo acusan de tener un diálogo con funcionarios del gobierno estatal y de abusar de su cercana relación con García Hernández, para controlar y manipular al delegado en Jalisco. Los quejosos esperan la pronta intervención, nos dicen, del líder morenista Mario Delgado.