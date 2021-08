Tercera vía en el tribunal

Así que luego de desayunar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro presidente de la SCJN se reunió en privado con los cinco magistrados electorales “rebeldes”: Janine Otálora, Indalfer Infante, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata Pizaña y el recién electo por ellos como presidente del organismo, Reyes Rodríguez. En ese encuentro, nos comentan, uno de los temas que se planteó fue buscar una “tercera vía”, es decir, llevar a cabo una tercera elección de presidente que desactive el conflicto que provocó la destitución de José Luis Vargas de dicho cargo. Nos señalan que en la mesa se pusieron los nombres de Felipe de la Mata e Indalfer Infante, quien, al parecer ,es el que puede tener más consensos, ya que Reyes Rodríguez no es bien visto en la 4T porque le atribuyen un tono azul para firmar sus decisiones.

• Coscorrón al góber Mendoza Davis

Exhibida, la que le pusieron ayer al gobernador panista de Baja California, Carlos Mendoza Davis. Y es que, nos dicen, el mandatario estatal se quiso adornar mandándole una felicitación a la clavadista Gabriela Agúndez, tras lograr el cuarto lugar en la final de clavados desde la plataforma de 10 metros en Tokio. “En Baja California Sur y todo México estamos muy orgullosos de ti. Pusiste en alto el nombre de tu tierra y su gente. ¡Eres una campeona!”, publicó el panista con algunas fotos antiguas, en una de ellas se le ve junto a la atleta. Ah, pero fue en las mismas benditas redes donde una persona muy cercana a la deportista le respondió el tuit: “Ojalá ahora sí apoye Baja California Sur a Gaby, que la valoren, le paguen su beca a tiempo, que no tenga que rogar boletos de avión. Tuvo que pagar su cinturón de gimnasio en seco porque no pudieron apoyarla con 20 mil pesos”. Uf.

• Morena, dividida ante desafueros

Continúan las fisuras internas en Morena de cara a los desafueros que, se prevé, sean discutidos por el pleno de la Cámara de Diputados el próximo 11 de agosto. Un grupo de 32 legisladores de San Lázaro lanzó un pronunciamiento en el que acusaron a un “puñado de legisladores irresponsables” de promover “justicia selectiva”, y aunque no mencionaron nombres, nos cuentan que la ruptura es en torno al tema del desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo. Por ello, hicieron un llamado a la congruencia para que se apruebe un extraordinario en la Comisión Permanente. Algunos de los firmantes fueron Rubén Cayetano, Alfonso Ramírez Cuéllar y Lorena Villavicencio. Entre los que no suscribió el comunicado está el coordinador de su bancada, Ignacio Mier.

• Se calienta el PAN

Donde el “cuadro se está calentando” es en el Partido Acción Nacional, ante las intenciones de su actual dirigente Marko Cortés de reelegirse como presidente de esta fuerza política: dos de sus opositores y aspirantes a ese cargo, Adriana Dávila y Gerardo Priego, meten presión para que Cortés Mendoza —el nuevo aliado del PRI y del PRD— deje la dirección del Comité Ejecutivo Nacional blanquiazul, vía licencia o que renuncie, si quiere reelegirse. Denuncian además que no hay “piso parejo” en la contienda interna, ya que todo el CEN y los órganos del partido están a su servicio para esta reelección. Incluso compararon el caso de Cortés con el director de la CFE, pues “es como si se permitiera que Manuel Bartlett estuviera al frente de la organización de las instituciones electorales”. ¿Será que hablaron nomás así o algo le saben? Uf.

• Las broncas de Peralta

Ante la situación financiera que padece su entidad, al grado de que no tiene ni para cubrir la nómina de trabajadores, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, acudió a la Secretaría de Gobernación, a ver si algo podía lograr con Olga Sánchez Cordero. Los más críticos del mandatario estatal le reprochan la acción de “andar estirando la mano” tras lo que consideran ha sido un manejo ineficiente de las finanzas en la entidad. Además, el propio Peralta señaló ayer que “todas las alternativas las estamos analizando y todas las puertas las estamos tocando”. No se sabe si fue a partir de esa gestión que obtuvo recursos para pagar, ayer, sólo media quincena a los trabajadores de la entidad. El caso es que no es suficiente y que se ven venir más problemas, pues a causa de la tercera ola de Covid-19 que azota al país, la entidad enfrenta un grave problema de ocupación hospitalaria y, en las condiciones actuales, ¿cómo entrarle a la famosa reconversión? Grave situación la de Colima.

• Sanción en Quintana Roo

Se resolvió la queja que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó ante los señalamientos que hizo la alcaldesa del municipio de Solidaridad, Laura Beristain, en el sentido de que el mandatario estatal orquestó un fraude electoral en los comicios pasados. El tribunal electoral de la entidad resolvió, a propuesta de la magistrada Claudia Carrillo, que las acusaciones de la presidenta municipal morenista, quien buscó, pero no logró la reelección, representan una calumnia electoral y determinó aplicarle una amonestación pública. Esa sanción, además, se hizo extensiva al líder nacional del partido guinda, Mario Delgado y a la secretaria general del mismo, Citlalli Hernández. El caso fue igualmente turnado a las fiscalías General de la República y la del estado para que determinen si el caso amerita inscribirse también en el ámbito penal.