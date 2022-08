Que Bartlett “se aplique”

Será la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett, la que se encargue del rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina El Pinabete. Las tareas se tendrán que efectuar abriendo “tajos” a cielo abierto hasta alcanzar las galeras inundadas, a unos 60 metros de profundidad, informó el Presidente. La CFE, nos recuerdan, tiene también a su cargo otro rescate. “Entonces, quiero pedirle al licenciado Bartlett que se aplique, que además de la mina de Pasta de Conchos también hay que rescatar a estos mineros”, refirió ayer el mandatario. La CFE ha sido objeto de cuestionamientos de parte del gobierno estatal de Coahuila por la fragmentación de contratos de compra de carbón, que provocó la apertura de espacios como El Pinabete, algo que se ha convertido en un problema para el gobierno. En esa lógica, la CFE tendrá que resolver una parte del mismo.

Sheinbaum toma riendas de Morena



Nos cuentan que es de una claridad diáfana que la elección de Sebastián Ramírez como el nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México no es otra cosa que una avanzada de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Más de uno en el partido guinda vio con buenos ojos el relevo, pues consideran que el líder saliente, Tomás Pliego, no tenía el mejor desempeño, aunque será un tema a evaluar. Una vez y otra también la oposición, en especial del PAN, le comió el mandado a la todavía mayoría morenista en el Congreso. La oposición logró paralizar varias veces los trabajos del Congreso tan sólo con abandonar el salón de sesiones. Y logró hacer aprobar varias comparecencias de alcaldes de la 4T. Viene una reorganización en el partido que, aunque está en el poder, no lo refleja. Y, por supuesto, viene un reacomodo de fuerzas con la mente puesta en las candidaturas locales del 2024. Lo que vamos a ver.

¿Y el problema de la deserción?



Llamó la atención que a 48 horas de que inicie el nuevo ciclo escolar en el país, la SEP, a cargo de Delfina Gómez y Leticia Ramírez —no se sabe a ciencia cierta si la primera ya se fue y la segunda ya llegó—, anunciara que “alista” una estrategia “para favorecer el logro educativo y erradicar el abandono escolar en educación básica”. Y es que con ese anuncio, la SEP admite que tras dos años y medio de pandemia, apenas empezará a dimensionar el problema de la deserción y de los conocimientos no adquiridos por cientos de miles de alumnos en este tiempo. Por supuesto que no se les puede culpar de la pandemia y sus efectos, pero postergar la solución de dos problemas apremiantes, nos hacen ver, se convertirá en motivo de críticas. Sobre todo porque todos en la dependencia le han echado los kilos a implementar un nuevo plan de estudios que califica como “descolonizador”.

Zacatecas y Colima…¡uf!



Los estados de Zacatecas y Colima están hermanados por algo que si no fuera trágico, sería sólo anecdótico. Y es que ahora los habitantes de ambas entidades sufrieron sendas jornadas violentas el pasado fin de semana, con pánico, bloqueos y autos incendiados en la primera de ella y con al menos cuatro muertos en la segunda. Estos dos estados están gobernados por David Monreal Ávila e Indira Vizcaíno, quienes no han sido capaces de brindar a los ciudadanos condiciones de seguridad, sino todo lo contrario. En Zacatecas, los bloqueos e intimidaciones a la población se realizaron como siguiendo un guion. Y en Colima ayer se registró el tercer ataque a balazos a parroquianos de bares en dos semanas. El mismo modus operandi en ambos casos. Como quien dice, a los flamantes mandatarios emanados del partido en el poder federal los delincuentes parecen tenerles tomada la medida.

Cárdenas con el Grupo Plural



Pese a que Morena se ostenta como el principal partido de izquierda en México, no tomó en cuenta para sus plenarias a uno de los líderes emblemáticos de la izquierda: Cuauhtémoc Cárdenas. En cambio, fueron los senadores del Grupo Plural —conformado por Germán Martínez, Gustavo Madero, Emilio Álvarez, Nancy de la Sierra, Alejandra León y Adriana Jurado— quienes consideraron escuchar la voz del excandidato presidencial, a quien convocaron para que este lunes haga un análisis sobre la situación política del México actual, en el contexto de la definición de la agenda legislativa que realizará la bancada de senadores independientes. Es sabido que tanto Cárdenas como Porfirio Muñoz Ledo, en otros tiempos compañeros del Presidente, han manifestado críticas sobre lo que ha hecho mal y no ha hecho el actual gobierno. Pendientes.

Reclamo jesuita, nuevamente



Han transcurrido dos meses del asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar en la Sierra Tarahumara y el reclamo de la comunidad jesuita continúa vigente. A 62 días del homicidio cometido por un líder criminal en la comunidad de Cerocahui, se reclamó que, contrario a lo que se esperaba, la violencia se ha recrudecido en el país. Al reproche también se sumó la “falta de claridad” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues la respuesta recientemente entregada a las familias no fue más que “desoladora”, se mencionó. “Estamos convencidos de que, sin una voluntad de justicia, no permeará la reconciliación y la paz”, concluyeron los religiosos. Su voz, nos comentan, sólo se une a la de muchos otros sectores, aunque por el momento es la más relevante entre quienes reclaman revisar la estrategia de seguridad.