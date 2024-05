¿Quién busca alterar Cozumel?

Y en las batallas electorales que se libran en el sureste del país nos piden no perder de vista lo que ocurre en Cozumel, a propósito de acciones que en las trincheras morenistas no dejan de ver como un intento de poner sombras y nubarrones encima de la gestión de la actual presidenta municipal Juanita Alonso. Lo anterior, porque recién se difundió un video vía WhatsApp del supuesto arribo de un grupo criminal a la isla, lo cual ha sido visto con muchas reservas, pues la compleja herencia sobre el municipio en realidad la dejó, nos comentan, la administración que antecedió a la actual, a cargo del priista Pedro Joaquín Delbouis. Nos refieren que a quien ven detrás del intento de generación de una narrativa adversa al gobierno municipal actual es a Alberto Capella, quien fuera secretario de seguridad en Quintana Roo, durante la gestión del expriista y actual miembro del PRD, Carlos Joaquín González. ¿Será?

“Gracias a la delincuencia organizada”

“Doy gracias a Dios que en Sinaloa, gracias a la delincuencia organizada no estamos tan mal, ¿eh? no gracias a la Policía del estado, ni la Guardia Nacional ni a las policías municipales, y eso te lo dejo aquí en la mesa y te lo firmo…” ¿Quién declaró lo anterior? Ah, pues nada menos y nada más que Luis de la Rocha, quien contiende por una diputación local por la coalición Fuerza y Corazón por México. El señalamiento que hizo en una entrevista con el medio Luz Noticias ha hecho levantar la ceja a muchos en la entidad y también en el centro, luego de que un fragmento de la entrevista se difundiera en las benditas redes. El entrevistador incluso le comentó que no era políticamente correcto hacer ese señalamiento. A lo que el aspirante respondió: “Te estoy diciendo la verdad, a mí no me toca, ni me duele ni me atemoriza decirte la verdad”. Ahí el dato.

Saludo y demanda

Y la que ayer rechazó un proceso especial sancionador promovido en su contra por Movimiento Ciudadano fue la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Y es que resulta que decenas de estaciones que forman parte del gremio recibieron ayer la notificación del recurso PEF 1092/2024 y acusaron que se trata de una medida intimidatoria, porque éste se refiere a medidas cautelares “a efecto de que los concesionarios, sus cuentas de redes sociales y páginas de Internet brinden cobertura” al partido fosfo fosfo y a su candidato presidencial. De acuerdo con la propia Cámara, hasta ahora los medios electrónicos han difundido nada menos y nada más que 19 mil 681 notas con una duración superior a 245 horas a favor de Jorge Álvarez Máynez. Lo extraño del caso, nos hacen ver, es que gente de la campaña de MC y Máynez recién se habían reunido con representantes de la CIRT… Casi casi con una mano los saludaron y con la otra les pusieron en la mesa la demanda. Uf.

No cambian

Hay cosas, nos comentan, que nunca van a cambiar. Y aunque suene a frase trillada, nos ponen como ejemplo un caso que se dio ayer en los espacios de las benditas redes en donde eso quedó más que demostrado. Y es que resulta que una usuaria de la red social “X”, antes Twitter, dio cuenta de que en la alcaldía Cuauhtémoc y particularmente en la colonia Condesa, dos veces había estado a punto de ser atropellada por culpa de establecimientos que ocupan la calle y la banqueta. “Ya se dio aviso, pero parece que le tienen que pedir permiso a Sandra Cuevas, para que vengan a quitar estos establecimientos”, señaló. Y ¿qué cree? Pues que sólo tres minutos después la aludida, hoy candidata de MC al Senado, respondió: “Yo ya no soy alcaldesa de Cuauhtémoc, perdón no poder ayudar, el nuevo alcalde Raulito está de vacaciones con su amante y dejó olvidada la alcaldía. Por favor, exíjale a él”. Qué tal, ¿eh?

Morelos rojo

El rojo fue el color del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, nos aseguran, a partir del legado de violencia que se vive un día sí y otro también en la entidad. El problema es tan grave que, además de las amenazas, quema de espectaculares e incluso ataques y asesinatos contra candidatos y simpatizantes de la oposición, liderada por la candidata Lucy Meza, en los últimos días se han registrado incidentes relevantes como el presunto secuestro del obispo Salvador Rangel, el asesinato del periodista Roberto Figueroa o la irrupción de sicarios en un hospital de Cuernavaca para ejecutar a un paciente en terapia intensiva. No parece que haya manera, además, de evitar la impunidad sobre los últimos crímenes, como pasó también durante el gobierno del exfutbolista. La pregunta que todo mundo se hace es si será posible darle la vuelta a la realidad que impera y cómo hará el próximo gobierno para poner fin al desmoronamiento de Morelos. De llegar a la victoria, un escenario que algunos ven bastante probable, la oposición tendrá enfrente un reto monumental.

Acelerón en el IECM

Y hablando del proceso electoral local, donde por ejemplo se ha realizado con solvencia la organización de los debates a la Jefatura de Gobierno, nos adelantan que este viernes el Instituto Electoral de la Ciudad de México iniciará la impresión de las boletas y documentación electoral. Esto será a través de los Talleres Gráficos de México. Y es que prácticamente estamos a la vuelta de la esquina para el tan esperado 2 de junio. También, nos comentan, el mismo viernes habrá un debate para personas en prisión preventiva, en el penal de Santa Martha Acatitla, con representantes de la candidata y los candidatos a la Jefatura de Gobierno. Igualmente, junto con el INE, se presentará el funcionamiento de la urna electrónica versión 7.0 que se instalará en las 44 casillas especiales. Van acelerados en el Instituto local y traen agenda llena.