Por los mismos caminos

Entre quienes revisan a detalle los nombramientos que ha hecho la Presidenta electa de quienes serán los integrantes de su gabinete, nos hacen notar la cercanía que tiene Claudia Sheinbaum con el ayer anunciado nuevo director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. Sus coincidencias vienen de los espacios académicos desde hace dos décadas. Ambos, por ejemplo, son licenciados en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde coincidieron con el doctor en física, catedrático y uno de los principales mentores de Sheinbaum en el ámbito académico, Marco Antonio Martínez, quien orientó a ambos a estudiar Energía. Ambos son también maestros en Ingeniería y Energía por la Facultad de Ingeniería, también de la UNAM. “Escribimos juntos varios artículos académicos y artículos de opinión”, recordó Sheinbaum. Y efectivamente, entre ellos se encuentran: “El colmo de la política energética zedillista”, “Política mexicana e indicadores de sustentabilidad” o “El sistema de precios de la electricidad en México: problemas y soluciones”. Ahí el dato.

Infierno en Morena

Y fue la diputada Susana Prieto la que ayer explotó contra la bancada de Morena, de la que hasta hace poco formaba parte. “Estoy hasta la madre de lo que han hecho conmigo…”, acusó, antes de romper en llanto y reveló que ha recibido maltratos —pagos retrasados o retenidos, expulsión de comisiones sin aviso— tras renunciar al grupo parlamentario, luego de que su trabajo para aprobar la jornada laboral de 40 horas en el país fuera desechado. “Fueron ellos los que traicionaron al pueblo de México… y por congruencia con los trabajadores me retiré de su bancada, y a partir de ese momento han hecho de mi vida un pinche infierno”, señaló. Ayer quería presentar enmiendas a la reforma al Poder Judicial. No la dejaron. De lo anterior señaló al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo. Vaya forma del guinda, nos comentan, de actuar contra quienes han discrepado de decisiones superiores. Uf.

A ver si lo escuchan

Y fue el exgobernador Miguel Riquelme el que se pronunció en favor de la unidad en el PRI y en particular en el grupo parlamentario de ese partido en el Senado. Y es que resulta que el coahuilense abogó en favor del senador Manlio Fabio Beltrones, a quien el reelecto dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, y sus afines decidieron hace unos días “no aceptar” en la bancada. “Hago votos porque en este transcurso se puedan recomponer las cosas. Personalmente soy amigo del senador Beltrones y yo creo que la bancada es pequeña y en la oposición, en suma, es importante todo el número de senadores que puedan trabajar por el bien del país. Y que también seamos un bloque de contención”, declaró el senador electo, que ayer se registró como integrante de la legislatura que se instalará el próximo 1 de septiembre. Nos dicen que entre los críticos de Alito se comenta entre broma y no tanto, que ya se verá si éste lo escucha o en una de ésas también lo bota. ¡Cómo son!

Llueven impugnaciones a supermayoría

Con la novedad de que ya suman más de mil 600 los recursos presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la resolución que tomó el Instituto Nacional Electoral de conceder una mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y a dejar a esa fuerza política a sólo tres votos de tenerla también en la de Senadores. Y no sólo eso. Resulta que integrantes de cúpulas empresariales acudieron ayer a las oficinas de Mónica Soto, quien preside el máximo tribunal de justicia electoral, a plantear sus consideraciones sobre este tema, en la víspera de que los magistrados definan si ratifican o modifican la decisión del instituto. Estuvieron en la reunión el presidente de la Coparmex, José Medina Mora; el de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza; el de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Álvaro García Pimentel; el de la Asociación Mexicana de Afores, Guillermo Zamarripa, y representantes del Consejo Coordinador Empresarial.

¿Otra de Rosas Aispuro?

Y donde nomás no paran de encontrar presuntos desfalcos cometidos por el gobierno estatal anterior, encabezado por José Rosas Aispuro, es en Durango. Ya hasta el gobernador priista Esteban Villegas advirtió: “Desde ahorita les digo: póngase a temblar porque voy a ir por ellos, quienes sean los responsables, ya estamos hasta la m… de todo lo que encontramos, de las cochinadas del gobierno anterior, y de veras me da impotencia, después de dos años, seguir encontrándoles cosas”. Resulta que ahora se descubrió que con recursos del Fondo de Promoción para el Desarrollo Empresarial de la entidad se pagaron unos terrenos a sobreprecio, mismos que le fueron donados a una empresa que al final, se ha informado, no tenía los recursos para invertir y operar como ofreció. “Les debería de dar vergüenza a todos los que estuvieron en el gobierno pasado, vergüenza salir a la calle… y a todos los que colaboraron con ellos también, vergüenza. Ya lo tiene todo la Federación. Lo del fideicomiso sí me toca a mí”, dijo el mandatario. Pendientes.

En pos de los que faltan

Y habrá que estar pendientes de la decisión que tomen los senadores electos Araceli Saucedo y Sabino Herrera, sobre la posibilidad de que puedan apoyar con sus votos la aprobación de las enmiendas constitucionales impulsadas por Morena y sus aliados. Para empezar sería la reforma al Poder Judicial que ayer fue ya dictaminada en comisiones en la Cámara de Diputados y se tiene previsto que el próximo domingo pase al pleno para después ir a la Cámara alta. Es sabido que en esta última, la 4T anda en pos de tres votos para lograr la anhelada mayoría calificada. Por lo pronto, Jesús Zambrano, quien encabeza al PRD, partido por el que fueron postulados los legisladores les dijo: “ténganlo por seguro, compañera y compañero, que un enorme sector de la sociedad les reconocerá su congruencia y valentía”. Mientras tanto, los morenistas y verdes ya celebran haber logrado los apoyos que les faltan. El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, aseguró tener ya un 99.9 por ciento en la probabilidad de obtener los apoyos que, dijo, (ya) “no nos faltan”. Uf.