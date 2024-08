¿Otra de Rosas Aispuro?

Y donde nomás no paran de encontrar presuntos desfalcos cometidos por el gobierno estatal anterior, encabezado por José Rosas Aispuro, es en Durango. Ya hasta el gobernador priista Esteban Villegas advirtió: “Desde ahorita les digo: póngase a temblar porque voy a ir por ellos, quienes sean los responsables, ya estamos hasta la m… de todo lo que encontramos, de las cochinadas del gobierno anterior, y de veras me da impotencia, después de dos años, seguir encontrándoles cosas”. Resulta que ahora se descubrió que con recursos del Fondo de Promoción para el Desarrollo Empresarial de la entidad se pagaron unos terrenos a sobreprecio, mismos que le fueron donados a una empresa que al final, se ha informado, no tenía los recursos para invertir y operar como ofreció. “Les debería de dar vergüenza a todos los que estuvieron en el gobierno pasado, vergüenza salir a la calle… y a todos los que colaboraron con ellos también, vergüenza. Ya lo tiene todo la Federación. Lo del fideicomiso sí me toca a mí”, dijo el mandatario. Pendientes.