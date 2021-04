Caso Huerta: la posición de Mier

Dicen que el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, quedó muy mal parado al tratar de bajarle presión a su compañero y paisano Saúl Huerta, acusado de abuso sexual en contra de un menor de edad. Y es que Mier Velazco afirmó que el episodio protagonizado por el diputado Huerta Corona, en un hotel de la colonia Juárez el miércoles, “no lo hizo en su función como diputado federal”. Sí, ¡eso dijo! Pero quien sí mostró temple para estos asuntos fue la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien de plano recomendó al diputado poblano —a Huerta, no a Mier ¿eh?—, que pidiera licencia para que enfrentara las acusaciones “o que por lo menos” se pusiera a disposición de la justicia, y si no cometió el delito, se cerraba el caso y listo. El diputado Huerta, al que le mantiene la Fiscalía de la CDMX un expediente abierto, finalmente dio un paso y renunció a la reelección. A quien le tomó cinco horas corregir fue a Mier, quien a las 22:30 horas rechazó “cualquier acto que atente contra un menor”.

• Decisiones unilaterales en el TEPJF

Resulta que el aplazamiento de la sesión del pleno del Tribunal Electoral que abordaría los proyectos que definirían las candidaturas de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero y de Raúl Morón a la de Michoacán fue una decisión unilateral del magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez. Y eso lo señalan directamente cinco magistrados. Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes e Indalfer Infante le reprochan a Vargas actuar en contra de las atribuciones del pleno; le recuerdan que no es un “mandamás”, que la agenda la define el pleno y le recetan el articulado legal que contiene los márgenes de acción. “Diferir la celebración de sesiones públicas de manera unilateral por parte de la presidencia de este órgano judicial (…) no abona a la certeza, a la seguridad jurídica y tampoco a la confiabilidad de esta institución”, le advierten los consejeros y la consejera al presidente del tribunal, al que por mal nombre le dicen “magistrado billetes”.

• Delfina Gómez, desconectada

Cuentan que la mano que no se ve en el proyecto de regreso a clases presenciales es la de Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Dicen que primero la CNTE agarró mal parada a la dependencia con sus 13 condiciones para que los profes regresen a las aulas y ayer en una reunión programada con los gobernadores y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la maestra Delfina nomás no se pudo conectar a la reunión a distancia en la que desde la semana pasada se había pactado su presencia. Según se dijo, la titular de la SEP estaba de gira y quesque donde andaba había mala señal. La titular de la Segob dijo a los gobernadores que insistirá para que Delfina Gómez se conecte la próxima semana o dentro de 15 días para que le dé salida a las inquietudes de los mandatarios. Como dicen los millennials: “pésimo servicio”.

• Diferendo Salud-CDMX

Dicen que el desacuerdo entre la Secretaría de Salud federal y el gobierno de la Ciudad de México nomás no llega a su fin. Y es que el equipo del subsecretario Hugo López-Gatell sostiene que la Ciudad de México se encuentra entre las entidades que registran un aumento de contagios después de la Semana Santa, pese a que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya aclaró que no hay dato alguno que así lo indique. En su conferencia, López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, evitó contestar la pregunta sobre las declaraciones de Sheinbaum y dejó la palabra al director de epidemiología José Luis Alomía para indicar las entidades que registran ese incremento. Éste señaló que las entidades en esa condición son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, CDMX —sí, la volvió a incluir—Durango, Guerrero, Hidalgo, Edomex, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. El aumento de contagios, dijo, es una señal; sin embargo, todavía no pone en riesgo la vida de la población. En fin, para el registro.

• Sin acuerdo con marihuana

Cuentan que, a ocho días de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, no hay acuerdo para sacar adelante la reforma en materia de marihuana para consumo adulto. Según se cuenta, los coordinadores del Senado no están nada contentos con los cambios realizados por los diputados, que se manifestaron a favor de que la Corte declare inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud. Además, dicen, Ricardo Monreal, quien alertó que si la legislación no se aprobaba vendría “el caos”, hoy está convencido de que sus compañeros de la Cámara de Diputados cometieron los errores y deben cargar la responsabilidad de ello. Así que si ya era complicado determinar si fumar marihuana es o no un delito, ¿qué irá a suceder si no hay esas leyes?, queda una semana para saberlo y regrese la tranquilidad a los interesados en el libre desarrollo de la personalidad.

• Arranque explosivo

Todo estaba listo para que Araceli Bautista lanzara su campaña a la Presidencia Municipal de Yautepec, Morelos. La cita era a las 10:00 horas del miércoles en el centro de Oaxtepec, donde los asistentes escucharían de la candidata del PRD sus “propuestas”, “metas” y “compromisos”. Pero lo que se escuchó fue la explosión de la pirotecnia que cargaban en una camioneta, la cual también transportaba tres bocinas para ponerle ambiente al acto proselitista. Fue tal la explosión que la cabina y la batea de la camioneta de redilas quedaron totalmente chamuscadas y cuatro personas resultaron lesionadas con quemaduras. El ambiente electoral ya ni llegó a Oaxtepec; y la dirigente del PRD estatal, Cristina Balderas, pidió a sus correligionarios “que toda la logística sea cuidada”. Por cierto, como muchos políticos a los que no se les da asumir responsabilidades, nos dicen que la candidata Bautista Paz no ha salido a decir “esta boca es mía” o, más bien, esos cohetes eran míos.