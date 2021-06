CDMX, el mapa y los pendientes

Nos hacen ver que fueron los alcaldes con más camino andado en la política de la Ciudad de México los que lograron ayer la reelección. Por el lado de Morena: Clara Brugada en Iztapalapa; Francisco Chíguil en Gustavo A Madero; Armando Quintero, en Iztacalco. Por el lado de la oposición Adrián Rubalcava (PRI) y Santiago Taboada (PAN) refrendaron sus posiciones en Cuajimalpa y Benito Juárez, respectivamente. También hubo descalabros en cuadros y alcaldías importantes: son los casos de Víctor Hugo Romo, Dolores Padierna y Vidal Llerenas, en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Para el próximo trienio entrarán además a jugar los también opositores Lía Limón en Álvaro Obregón, Gerardo Quijano en Magdalena Contreras y Giovani Gutiérrez, en Coyoacán. El desempeño de los alcaldes que no lograron la reelección será una de las primeras revisiones del partido guinda a nivel local, pues, de alguna manera, nos comentan, han comprometido la fuerza de una plataforma relevantísima para la elección de 2024 como es la de la CDMX.

• Los reflectores sobre el PVEM

Nos comentan que tras los resultados que se perfilan de la elección para diputados, todas las miradas están puestas sobre el Partido Verde Ecologista de México, sobre cuyos destinos suele hablar el senador Manuel Velasco. Y es que, de acuerdo con los resultados del conteo rápido y tomando como base los rangos máximos de curules a obtener por PES y PT, entonces, las bancadas afines a la 4T tendrían 250 legisladores; si a éstos se agregan los del Verde —también considerando sus máximos—, entonces la suma máxima sería 298. Velasco declaró ayer a un medio de comunicación que tendría que valorar su alianza con Morena. Por cierto que el brinco de los verdes de 11 curules a entre 40 y 48 da cuenta de que no le fue nada mal.

• El Verde y la promoción ilegal

Y hablando del PVEM, nos aseguran que todo parece indicar que deberá sortear una fuerte sanción por violar la veda electoral de manera flagrante. Esto, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinara frenar la campaña que este instituto político impulsó el fin de semana en redes sociales mediante el uso de influencers. Con esa decisión, una treintena de personajes cuya voz suelen tener eco en las benditas redes debió frenar de inmediato la promoción que hizo a favor de los ecologistas en plena jornada electoral. El árbitro, nos cuentan, determinó de manera preliminar que la acción de promoción responde a “una acción concertada o planeada con un fin específico: difundir las campañas del PVEM”. Los verdes quedaron con el pico machucado y, nos anticipan, no la va a tener sencilla.

• PAN y PRI, ¿a cantar victoria?

Nos anticipan que, en el mismo tono con que lo hicieron ayer, hoy las dirigencias del PRI, a cargo de Alejandro Moreno, y del PAN, que encabeza Marko Cortés, cantarán a los cuatro vientos triunfos que considerarán “rotundos”. Los datos, respecto a la Cámara de Diputados arrojan que el albiazul, con actualmente 79 diputados podría pasar a un rango de entre 106 y 117, es decir, tendría una ganancia de entre 27 y 38 curules. En tanto, el PRI, que tiene 49, pasaría a un rango de entre 63 y 75, esto es, con una ganancia de 14 y 26. Morena, aunque con una merma, en el primero de los casos duplicará la cantidad de curules de los azules y triplicará la de los tricolores. El caso es que para poder cantar victoria, los dos principales opositores tendrían que mantenerse unidos, impactando esto en la identidad de cada uno. ¿Será ésa la vía? Al tiempo.

• Caso Metepec no queda impune

La noticia es que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México se movió rápidamente para indagar los hechos de violencia que protagonizó un grupo de encapuchados en el municipio de Metepec. Esa demarcación, nos recuerdan, es actualmente gobernada por la morenista Gabriela Gamboa —quien se hiciera famosa por diversos audios en los que profiere amenazas contra familiares de opositores—, y que está en busca de la reelección. Como sea, ayer por la noche se informó de la captura de 15 personas presuntamente ligadas a los sucesos ocurridos en la casilla de la Unidad Habitacional Lázaro Cárdenas en esa demarcación, mismos que fueron reportados en diversos videos en redes sociales. Fue gracias a las cámaras de C-5 que se hizo un seguimiento a diversos vehículos en los que los agresores escaparon y se dio con ellos.

• Rápido y lento, el INE y los OPLEs

No hacen ver que si el INE, a cargo de Lorenzo Córdova, se llevó ayer los aplausos no sólo por la organización de la elección —sólo 30 casillas de más de un millón 600 mil no se instalaron por temas de inseguridad— sino por dar los resultados con la puntualidad prometida en la elección a Diputados, hay que echar un ojo al desempeño de los organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLEs, porque en su caso, los resultados fluyeron muchísimo más lentamente, incluso en las entidades en las que se detectaron márgenes amplios de diferencia de los candidatos ganadores. Habrá que determinar si en algunos de ellos el problema fue la merma presupuestal que sufrieron, de tal magnitud que pasando las elecciones no podrán ni pagar la nómina, y en otros si fue más bien un tema de eficacia en la organización de procesos. Ésa será la revisión que sigue, nos comentan.