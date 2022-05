¿Ahora contra los charros?

Con la novedad de que otra vez han vuelto a circular las versiones de que un grupo de legisladores locales en la Ciudad de México, encabezados por Jesús Sesma, pretende que se apruebe una iniciativa que no sólo busca prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, sino hasta los jaripeos y la charrería. Nos hacen ver que valdría la pena saber qué dice al respecto Horacio Antonio López Flores, a quien recién le tomaron protesta al frente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Charros. Sobre todo porque quienes atestiguaron esa toma de protesta fueron secretarios del gabinete de Claudia Sheinbaum, quienes a nombre de la Jefa de Gobierno respaldaron “que el turismo vuelva a apoyarse en este espectáculo que brinda la charrería mexicana” y anunciaron que “se buscará, desde el ámbito de la cultura, el mayor reconocimiento a una de las raíces más apreciadas por el pueblo”. Uf.

Cárdenas: el dedo en la llaga

Nos recomiendan poner atención a las palabras pronunciadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas durante la presentación de su libro Por una democracia progresista esta semana. El principal fundador del PRD —partido del que ahora está alejado— resaltó que el principal problema de nuestro país es que no hay un proyecto de nación. Pero lo interesante del asunto, nos comentan, es que el reproche no fue sólo para el gobierno en turno, sino para los partidos de oposición, pues el ingeniero atribuyó a ambos polos el que nuestro país camine a ciegas. Dijo el hijo del general Lázaro Cárdenas que no existen propuestas ni programas para el crecimiento económico sostenido, ni para combatir el rezago social, “ni mucho menos ante la demanda más sentida, que es la violencia e inseguridad”. Ahí el apunte.

Presentes y ausentes con Almagro

De cara a las elecciones del 5 de junio, senadores de oposición se entrevistaron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para advertir sobre la situación de riesgo que observan para la jornada electoral, en la que, según se informó, no descartaron la intervención del crimen organizado para favorecer a los candidatos de Morena. Al encuentro con Almagro asistieron la panista Kenia López Rabadán, el perredista Antonio García Conejo y el representante del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, pero en este grupo de opositores destacó la ausencia de algún representante priista. Y es que, con las acusaciones en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que ameritaron que el INE abriera una investigación para revisar el financiamiento para las campañas del tricolor, resultó que a los priistas no se les vio ni la intención de acudir con Almagro para hacer señalamientos por las presuntas irregularidades en los comicios.

Ebullición electoral contamina todo

Una discusión sobre la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, en la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, derivó en una discusión electoral, con alusiones personales en fuego cruzado. El legislador morenista Pablo Amílcar Sandoval optó por desviar la temática, al acusar a la oposición de presentar iniciativas mal planteadas y entrar en debates que únicamente tienen como fin las próximas elecciones “que, por cierto, van a perder”, dijo, a lo que la diputada panista Berenice Juárez le pidió que “conecte el cerebro con la boca y que sea congruente a la hora de decir si se ganan o no las gubernaturas”. La ebullición electoral tiene nerviosos a unos y con ganas de encender antorchas a otros, nos comentan. Por cierto que sobre el caso de las Escuelas de Tiempo Completo, al final Morena y aliados avalaron una opinión en contra de la iniciativa que busca restablecer el programa.

Sigue en la CDMX

Quien ayer salió al paso para responder a versiones sobre su futuro político inmediato fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al aclarar que no tiene pensado separarse del cargo para buscar la dirigencia nacional de Morena, al frente de la cual hoy está Mario Delgado. Dijo además que cuando viaja a algún estado para apoyar a candidatos a gobernadores de su partido solicita permiso y pide que le sea descontado el pago de ese día, pues no sería justo cobrarlo si se ausentó de sus labores. Reiteró, por cierto, que continuará visitando las entidades en donde habrá elecciones dentro de 10 días para respaldar a sus compañeros de partido que buscan una gubernatura. Esas entidades donde, por cierto, cosecha vítores de presidenta, que por ahora sólo tres morenistas escuchan.

Señalando y señalando

El que se subió al escándalo de los audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno —que ya detonó una investigación en el INE y denuncias de ida y vuelta en la FGR— fue el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. “Pues lo califica de pies a cabeza. Eso es, no hay que darle muchas vueltas ni buscar en las hemerotecas. La descripción de pies a cabeza de cómo es, de cómo piensa, de cuál es su estilo, pues ésa”, señaló el jefe de los diputados federales morenistas del caso. Sin embargo, nos hacen ver que en las benditas redes no tardaron en deslegitimar su crítica por el hecho de recién haber sido señalado como parte de indagatorias en su momento efectuadas por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre presunto lavado de dinero, hecho del cual el poblano se ha desligado. Uf.