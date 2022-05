EU no invita a dictadores; AMLO decide hoy si va

Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente que no invitará a la Cumbre de las Américas a los dictadores de América Latina, Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua y Nicolás Maduro, de Venezuela, por los que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tanto abogara en que no fueran excluidos de la Cumbre de las Américas y de que ellos anunciaran “que no asistirían”, las gestiones del mandatario mexicano ante su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le resultarán diplomáticamente infructuosas y políticamente costosas y también para el país.

El Ejecutivo federal dijo ayer que recibió la invitación y que hoy anunciará su decisión, misma que ha anticipado insistentemente en que si no se les invitaba, él no asistiría, aunque tanto el cubano como el venezolano coincidieron en asegurar que las voces de sus países “se escucharán en Los Ángeles”, como dando a entender que si López Obrador va, hablaría por ellos, con las reacciones que eso originarían aquí.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Apenas a unas horas de que el Presidente López Obrador reiterara en su mañanera que no cambiará su estrategia de “abrazos no balazos”, a pesar de que la violencia se ha extendido por toda la República, el director del DIF en Acayucan, Veracruz, Clemente Nagasaki Condado Escamilla, fue ejecutado en pleno desayuno que encabezaba con integrantes de una asociación civil en ese municipio de Veracruz.

Fue en el mismo rumbo del sur de ese estado en donde el 9 de este mes fueran ejecutadas las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, cuyo caso, como ha ocurrido con los de otros colegas, mujeres, activistas y defensores de derechos humanos, han quedado en la impunidad, entre ofrecimientos de las autoridades de que “se esclarecería”.

Por cierto que Humberto Valdovinos Fuentes, líder campesino en Pinotepa Nacional y defensor de derechos humanos de indígenas y afromexicanos de Oaxaca, fue el más reciente de ellos en ser asesinado en esa región en la que más de una docena de ellos han sido también ejecutados.

Este fin de semana será el último en el que las “corcholatas”, como ha motejado el Presidente López Obrador a sus tres mencionados aspirantes a sucederlo —Ricardo Monreal rechaza serlo y por eso ni lo menciona— irán a las campañas de los candidatos de Morena a gobernadores en los estados en los que el PAN, en Aguascalientes, sobre todo, así como la coalición Va por México en Durango, llegarán como favoritos.

Admite juez amparo a trámite contra contratación de 500 médicos cubanos que no han demostrado que lo sean ni homologado sus estudios, conforme lo establecen las leyes mexicanas.

Choque oposición-Morena por recorte al Tribunal Electoral de CDMX en Cámara local.