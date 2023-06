Chíguil, al banquillo

Así que el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, tendrá que rendir cuentas por su posible responsabilidad en la tragedia del New’s Divine. La defensa de las víctimas informó que el morenista está citado por un juez de control para el próximo 11 de julio a una audiencia en la que se pedirá imputarlo por ejercicio ilegal del servicio público. Cosa de recordar que la discoteca en donde ocurrió el desastroso operativo obtuvo de la administración de Chíguil en la entonces delegación, licencia para reabrir, cuando meses atrás había sido clausurada por no cumplir con las normas mínimas de protección civil. Chíguil fue señalado por las víctimas y por la Comisión de Derechos Humanos local, pero él se ha pasado 15 años escurriendo el bulto. No ha querido dar la cara ante la sociedad, nos comentan, pero ahora tendrá que hacerlo ante la autoridad jurisdiccional. Uf.

Acelera Xóchitl

Y la que no quita el dedo del renglón en su propósito de entrar a la conferencia mañanera en Palacio, para ejercer el derecho de réplica que le concedió un juez, es la senadora Xóchitl Gálvez. Es sabido que el nombre de la hidalguense es mencionando con cada vez mayor regularidad como una carta fuerte de la oposición no sólo rumbo a la Jefatura de Gobierno de la CDMX en el 2024 sino también a la Presidencia. Y, nos hacen ver, parece que en esa lógica es que la legisladora buscó ayer mantener su presencia en espacios noticiosos al advertir en un mensaje que subió a las benditas redes: “Señor Presidente, piénsele: no interponga un recurso de revisión contra el amparo que presenté. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo? Es muy fácil: cumpla su palabra, voy a la mañanera y san se acabó. No le saque”. Ahí el dato.

El PRI se va con Fayad

Nos piden no perder de vista la renuncia de quienes integraban la columna vertebral del PRI en Hidalgo, pues se fueron el que era presidente del partido y a la vez coordinador en el Congreso, los 18 titulares de secretarías y los ocho diputados locales. La situación en la que quedó el partido es peor que la que vivió en 1997 en el entonces Distrito Federal, cuando el PRD, de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas, lo borró del mapa político. Esa vez el tricolor al menos conservó unos cinco asambleístas y una dirigencia local. Y siguió luchando por espacios legislativos. Pero ahora, en Hidalgo al PRI sólo le quedó poco menos que un cascarón, con una base otrora poderosa y ahora desarticulada y desmoralizada por tantos conflictos entre las cúpulas. Eso, en plena efervescencia sucesoria, consideran observadores de asuntos partidistas, debería preocupar a más de uno en Insurgentes Norte. ¿O no?

Muerte anunciada del Plan B

El proyecto del ministro Javier Laynez mediante el cual plantea la invalidación de la segunda parte del Plan B en materia electoral impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dicen, es la crónica de una muerte anunciada. Todo mundo sabía, incluso las cúpulas de la 4T, que ese paquete de reformas se toparía con el dique de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aunque el Plan B quizá quede enterrado pronto, aún hay quien considera que cumplió con su cometido. Dicen los que saben que el verdadero objetivo no era asfixiar al INE, sino meter presión política para sacudir a algunos altos funcionarios que eran, por así decirlo, incompatibles con el actual gobierno. El Plan en ese sentido ya tuvo los efectos que esperaba, aunque también trajo otros un tanto inesperados, por ejemplo la movilización rosa. En estos días, el tema ha venido a dar nuevo parque mañanero contra algunos ministros que se aprestan a sepultar la polémica reforma electoral.

Fragilidad en el PAN

Y nos cuentan que las disputas internas en el Partido Acción Nacional, a cargo de Marko Cortés, por el apoyo a sus aspirantes presidenciales sigue a tope. Lo cual se empezará a traducir en reacomodos no sólo a nivel nacional sino también en espacios de la política local. Cosa de registrar la salida de Gonzalo Espina, diputado del albiazul por Cuajimalpa para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Algo que la exjefa de Gobierno anunció en las benditas redes. Nos hacen ver que la decisión de Espina se dio por falta de promoción de liderazgos en el PAN de la Ciudad de México, que dirige Andrés Atayde. Y es que la desatención en ese rubro es un reclamo que viene de hace años y quien quiera buscar otro tipo de explicaciones lo único que mostrará es que anda muy mal su brújula política, nos comentan.

A alistar el pasaporte

Y el que tendrá que desempolvar el pasaporte en los próximos meses es el Presidente, porque ahora sí tendrá una agenda de carácter internacional. Y es que en septiembre visitará Colombia, donde gobierna Gustavo Petro, y Chile, al que fue invitado por Gabriel Boric a participar en los actos para recordar a Salvador Allende, al cumplirse 50 años del golpe de Estado que dio el general Augusto Pinochet. Aún está pendiente de que se defina si también visita Argentina, para encontrarse con Alberto Fernández y Brasil —en el caso de esta última nación dependerá de si antes no viene a nuestro país el presidente Lula Da Silva. En tanto, en noviembre, el tabasqueño tendrá una gira a Canadá para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Ahí el itinerario.