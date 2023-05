Chiste sobre la vacuna Patria

Se convirtió en un chiste, dicen en las benditas redes. Y es que apenas el miércoles pasado, con bombo y platillo, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, anunció en Palacio Nacional: “Y aprovechamos esta oportunidad que nos da el Presidente de la República para darles una excelente noticia: Tenemos Patria, tenemos ya la vacuna Patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas Covid de refuerzo en este caso”. Y agregó: “Además el costo de producción fue mucho menor que el que han tenido otras vacunas por un modelo innovador de articulación de capacidades público-privadas, pudiendo hacer mucho más con mucho menos”. Y resulta que ayer, sólo dos días después del anuncio, la OMS decretó el final de la emergencia por la pandemia. Uf.

Marcelo y la convocatoria

Pues con la novedad de que, para muchos, surtió efecto la presión que metió Marcelo Ebrard para la definición de reglas en Morena, a quien, sin embargo, parecía ir dirigido el mensaje del líder morenista, Mario Delgado, de no calentarse. Y es que resulta que el propio dirigente de Morena anunció ayer las fechas para la convocatoria a la primera encuesta oficial de “corcholatas”. Será en la segunda semana de junio, muy probablemente el 15, luego de reuniones con los aspirantes. Dato que hace levantar varias cejas, nos comentan, el de que ya saben lo anterior Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pero aún no Ebrard, con quien Delgado no ha empatado agenda, se informó.

Crece la lista de opositores al 2024

Y quienes llevan la amplia lista de candidatos de oposición en la que, a ojo de buen cubero, bien podría haber ya alrededor de dos decenas de nombres, anoche agregaron ya con toda formalidad el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que el exmandatario ayer hizo su destape formal en video, nos comentan, en el que hasta le quiso poner un poco de suspenso, porque cuando parece que va a anunciar que no va, al final dice: “Yo no aspiro a ser candidato, yo lo que quiero y puedo es ser Presidente y es lo que voy a buscar, con el apoyo y la mano de los mexicanos”. Para muchos, también hay que decirlo, el anuncio no resultó tan sorpresivo, sobre todo porque apenas en días pasados reportes periodísticos daban cuenta de misteriosos anuncios que aparecieron en diversos sitios en los que figura el logo precisamente de una cabeza de vaca negra sobre un fondo blanco, misma que ayer figuró bordada en el pecho de la camisa del panista tamaulipeco.

Hallazgo en Sonora

“Aquí se acabó la espera, la espera de que mi hijo volviera a casa”, informó ayer en un video Ceci Flores Armenta, cabeza del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien sólo espera que los estudios que se practiquen a una osamenta hallada en un paraje próximo a la carretera en Bahía de Kino, determinen si efectivamente es su hijo desaparecido hace cuatro años. Flores Armenta es una de las buscadoras más conocidas, pues en diversas ocasiones ha dado cuenta de la falta de apoyos que padecen las familias de desaparecidos en sus esfuerzos por localizar a sus familiares. “Empieza el verdadero dolor, el no volver a ver a mi hijo jamás y el de tener que tocar la puerta de un ataúd para verlo”, señala también en el video. “Hijo: estoy segura que un día te voy a volver a ver, te daré los abrazos pendientes y te enseñaré lo que hice por dejar un país más bonito y con menos dolor”.

¿Cablebús en Uruapan?

Buena noticia para los michoacanos, nos comentan, y en particular para los del municipio de Uruapan, porque resulta que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y su secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladiz Butanda, realizaron un recorrido por la Línea 1 del Cablebús, con la idea de recoger experiencias que eventualmente puedan replicar en su entidad, y por lo pronto consideraron cinco puntos: eficienta el traslado de personas, es amigable con el medio ambiente, es seguro y finalmente es económico. Es sabido que ese sistema de transporte en la Ciudad de México, donde gobierna Claudia Sheinbaum, mueve a 70 mil usuarios diarios. El proyecto de Uruapan constaría de 8.6 kilómetros de recorrido y tendría seis estaciones y transportaría a 15 mil usuarios.

La pandemia y el escenario catastrófico

Hablando del fin de la emergencia por la pandemia provocada por Covid-19 que ayer anunció la OMS, el mensaje central que queda ahora sobre la mesa es no sólo dar la vuelta a la página, sino aprender las lecciones de lo ocurrido y, sobre todo, no desatender la estela de efectos que la pandemia deja, muchos de los cuales aún no se terminan de dimensionar. También, nos hacen ver, revisar los alcances reales que tuvieron las estrategias gubernamentales y detectar errores para no repetirlos. En nuestro país, la cifra oficial de exceso de defunciones acumulado en el periodo 2020-2022 es de 650,602, mientras que la cifra oficial reporta 331,365 defunciones. Ambas cifras son entre 5 y 11 veces mayores a las 60 mil que el subsecretario Hugo López-Gatell calculó, en el peor escenario que calificó como “muy catastrófico”.