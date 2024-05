El codiciado Ramírez de la O

Y donde todos los ojos del sector financiero y económico están puestos es en el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, luego de que la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, dijo que de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, lo invitaría a permanecer a cargo de esa estratégica y relevante cartera del Gobierno federal. Y es que luego de que la morenista diera cuenta de sus pretensiones, ahora al que le toca decir el “sí, acepto”, es al funcionario. Ayer en la reunión de consejeros de BBVA, le preguntaron qué pensaba al respecto y respondió: “No puedo contestar, no es apropiado para mí. Es un gran honor estar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Presidente de Andrés Manuel López Obrador y es un honor estar en Hacienda en cualquier escenario, pero no es apropiado responder a la pregunta”. ¿Fue un sí o un no del codiciado Ramírez de la O? Pendientes.

Invención morenista en Coyoacán

Y fue en Coyoacán donde simpatizantes de Morena, nos cuentan, se inventaron una historia de ficción electoral. El problema es que se la terminaron creyendo y, de esa manera, afectaron a terceros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues, nos comentan, resulta que huestes del guinda decidieron retener un tráiler, con todo y sus ocupantes, que transportaba electrodomésticos porque, según ellos, éstos serían repartidos con fines electorales en la colonia Ajusco. Y no sólo eso, decidieron grabar la acción y difundirla en las benditas redes como un supuesto intento de compra de votos. No pasó, sin embargo, mucho tiempo para que el propietario de los electrodomésticos, una institución de asistencia privada saliera a aclarar que se trataba de un donativo que les permitirá seguir apoyando a personas en vulnerabilidad. La situación ha llevado a que el candidato de la alianza, Giovani Gutiérrez, exija de Morena una disculpa pública y la intervención de las autoridades electorales y de justicia. Uf.

¿Qué pasa con Conagua?

Y nos hacen ver que pareciera que la crisis hídrica del país, que comenzó a experimentarse desde el inicio de año, no ha sido suficiente para que la Conagua, a cargo de Germán Martínez, ponga manos a la obra en todas sus labores. Y es que en materia presupuestal, un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permite ver que durante el primer trimestre retuvo parte del gasto de recursos según lo planificado, en ocho programas prioritarios a su cargo, lo que representó un subejercicio de casi dos mil 300 millones de pesos, como se refiere en estas páginas. El tema no acaba ahí, pues desde Morena en San Lázaro, nos comentan que, este organismo no remitió la opinión que hacía falta para sacar la Ley General de Aguas, que está pendiente desde hace 12 años. Quienes conocen de cerca los temas hídricos no dejan de cuestionar que la dependencia, a veces pareciera, que quiere dejar el funcionamiento de los sistemas en manos de un tal Tláloc. Uf.

21 estados con el apagón…

Con la novedad de que la alta demanda de energía, en cuyas causas ya hay quien empieza a señalar las elevadas temperaturas que experimentan en estos días varias regiones del país, a lo que se agregaron condiciones climatológicas que redujeron la generación regular en las plantas del país, ayer el sistema eléctrico nacional entró en lo que se denomina “estado de emergencia”. Y no fue una, sino dos las ocasiones en las que esto ocurrió, provocando apagones en 21 estados. Anoche el Centro Nacional de Control de Energía informó: “Es importante precisar que, durante esta situación atípica en el sistema eléctrico se mantiene coordinación permanente con la CFE, así como con las centrales generadoras afectadas para asegurar su recuperación”. Nos hacen ver, sin embargo, que los apagones obligan a revisar el hecho de que en el país no ha crecido lo suficiente la capacidad de generación en los últimos tiempos. Así que hay que echarle luz a ese tema, nos comentan.

Que nadie les avise

Y hablando de energía eléctrica, poco antes de que ocurrieran los apagones de ayer, se informó que México tiene previsto vender electricidad a Guatemala y Belice. Fue la canciller Alicia Bárcena quien, se informó, dio cuenta de lo anterior e incluso anticipó que el tema sería revisado durante la reunión que sostendrán el próximo 17 de mayo los presidentes de México y Guatemala. “México tiene la posibilidad y, además, la voluntad de vender electricidad a Guatemala, lo mismo que a Belice. Todos estamos pasando por problemas de desabasto energético por la sequía que estamos enfrentando en el mundo entero, la verdad, y en nuestros países no es la excepción”, señaló la funcionaria en el marco de la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. El caso es que unas horas después del ofrecimiento de la titular de Relaciones Exteriores se informó de la situación de emergencia en la que entró el sistema de generación y sobrevinieron algunos apagones. Uf, que nadie le avise a Guatemala y a Belice.

El simulacro electoral universitario

Interesante, nos comentan, el simulacro electoral universitario, ejercicio en el que quien lleva una amplia ventaja es la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Anoche, cuando se llevaba el cómputo del 53 por ciento de la participación, se informó que la morenista tenía el 65 por ciento de los votos, seguida de Jorge Álvarez Máynez, con el 22.2 por ciento y Xóchitl Gálvez, con el 7.7 por ciento. Los resultados finales se darán a conocer esta mañana. Entre las instituciones participantes estuvieron la UNAM, IPN, UAM, UACM, BUAP, UAMEX, Universidad de Guanajuato, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Tecnológica de Tecámac, Instituto Tecnológico de Nuevo León, Tecnológico de Costa Grande-Zihuatanejo, Universidad Autónoma de Querétaro, Escuela Normal Urbana Federal de Morelia Michoacán, y el Instituto Tecnológico de la Zona Maya. Quienes tuvieron oportunidad de participar son los alumnos, el personal académico y los trabajadores.