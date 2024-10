Colaborar va en serio

Y quien dio una nueva muestra de que va en serio su ofrecimiento de trabajar en colaboración con los 16 alcaldes de la Ciudad, sin importar su filiación partidista, fue la nueva Jefa de Gobierno de la CDMX. Y es que resulta que ayer echó a andar su programa “Casa por casa” y lo hizo nada menos que en la alcaldía Cuauhtémoc y acompañada de la opositora Alessandra Rojo de la Vega. Es por todos conocido que esta última mantuvo durante varias semanas un amargo pleito contra quien fuera candidata por Morena a la misma alcaldía, Catalina Monreal, a la que al final venció en el TEPJF. El caso es que Clara y Alessandra ayer tocaron puertas en la colonia Obrera tras un evento en el que la primera le levantó la mano a la segunda. En reciprocidad la aliancista le aplaudió a la mandataria y a su gabinete. Ahí una explicación, nos comentan, de por qué a los alcaldes de oposición se les ve muy tranquilos y hasta ilusionados con el nuevo gobierno. Qué tal.

Perfilan Jalisco para Lemus

La prolongada espera de la resolución de las impugnaciones interpuestas por Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección en Jalisco por fin llegará a su fin. Y es que resulta que el magistrado Felipe Fuentes, en quien recayó el caso, ya tiene un proyecto de resolución y en éste plantea ratificar el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Fue el propio Fuentes Barrera quien socializó su propuesta en la que considera que los argumentos esgrimidos por la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, en el sentido de que hubo irregularidades graves en esos comicios son “insuficientes, inoperantes e infundados”. Lo que sigue ahora es que este proyecto lo voten los magistrados. Fue Morena el partido que decidió prolongar la batalla por Jalisco, a pesar de que la elección del pasado 2 de junio arrojó una diferencia de votos entre Lemus y Delgadillo de cinco puntos porcentuales, esto es 186 mil votos. Pendientes.

La herencia en Tabasco

Hay quien piensa que no sería correcto tratar de responsabilizar al actual Gobierno de Tabasco por la ola de violencia y terror que vivió la ciudad de Villahermosa ayer, con tiendas y vehículos incendiados y dos ataques a balazos que dejaron tres heridos. Los autores de estos disturbios repitieron el modus operandi de otros dos episodios que tuvieron lugar en los pasados meses de septiembre y de diciembre, lo que habla de que este fenómeno ya se presentaba desde la administración anterior. Durante la gestión encabezada por Carlos Manuel Merino, nos comentan, se descuidó la parte de la prevención del delito, lo que llevó a que ilícitos de alto impacto crecieran año con año y a que grupos de la delincuencia organizada encontraran condiciones propicias para su operación. Ya llegará el momento en que se tenga que evaluar la actuación de la nueva administración que, por lo pronto, debe lidiar con esta mala herencia que recibió. Uf.

La operación de Rosa Icela

Nos hacen ver que la llegada de la nueva administración federal ha destrabado algunos conflictos que se arrastraban en el Gobierno anterior, como el que envuelve a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es que ahora, tras la intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la UAS regresó a sus actividades académicas y administrativas, que mantenía en paro, con la promesa de que habrá mesas de diálogo a finales de este mes en Culiacán para solucionar los conflictos entre la Casa Rosalina y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, que parece que cada vez pierde más presencia en la entidad tras el inicio de la ola de violencia desatada en su entidad hace más de un mes. Hay quienes se preguntan, sin embargo, cuánto durará el respiro para la UAS ante las embestidas del mandatario estatal, porque hay muchos que están convencidos de que éste no se detendrá hasta hacerse del control de la universidad. Dicen que ya lo habría hecho, sólo que se le atravesó la crisis de violencia.

Morena y el reparto de comisiones

Nos cuentan que en la reunión plenaria que sostuvo la bancada de Morena en la Cámara de Diputados que coordina Ricardo Monreal, lo que se buscó en todo momento fue que prevaleciera la unidad de la bancada y del partido. Y es que al final no hubo un acuerdo total y algunos se inconformaron, pero los datos arrojan que las decisiones se tomaron por amplio acuerdo. Y es que en el encuentro que tuvo lugar la madrugada del jueves se priorizaron criterios de paridad e igualdad. Y con esa premisa, al final 220 diputados votaron la planilla de 15 titulares con la firma de 191 de ellos para completar las 26 comisiones ordinarias que les corresponde a los guindas dirigir, de las cuales las 11 primeras se eligieron incluso por consenso. Nos dicen, sin embargo, que aún se tiene la esperanza de que entre los legisladores que no obtuvieron lo que esperaban se reconozca que en la democracia se gana y se pierde y no se aplique aquello de sólo aceptarla cuando ésta les beneficia.

Les tocó reconsiderar

Después de que no cayó bien en Palacio Nacional el que se pretendiera agregar a las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial un derecho de veto de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, a la mayoría morenista, que había promovido ese ajuste no le quedó de otra que dar marcha atrás. Minutos más tarde de la declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que expresó estar en contra de esa facultad, los que coordinan los hilos de Morena en la Cámara alta, Adán Augusto López e Ignacio Mier, se movieron de inmediato para anunciar que reculaban por un acuerdo en la bancada, aunque rechazaron que estuvieran obedeciendo algún tipo de “línea”. Donde no hubo objeción fue en otro de los componentes polémicos de la ley secundaria que también los legisladores de la mayoría agregaron y que le da poderes a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para que pueda hacer nombramientos de manera unilateral de altos cargos en el instituto en los que hasta ahora había nombramientos provisionales, por falta de consenso entre los consejeros.