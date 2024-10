Les tocó reconsiderar

Después de que no cayó bien en Palacio Nacional el que se pretendiera agregar a las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial un derecho de veto de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, a la mayoría morenista, que había promovido ese ajuste no le quedó de otra que dar marcha atrás. Minutos más tarde de la declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que expresó estar en contra de esa facultad, los que coordinan los hilos de Morena en la Cámara alta, Adán Augusto López e Ignacio Mier, se movieron de inmediato para anunciar que reculaban por un acuerdo en la bancada, aunque rechazaron que estuvieran obedeciendo algún tipo de “línea”. Donde no hubo objeción fue en otro de los componentes polémicos de la ley secundaria que también los legisladores de la mayoría agregaron y que le da poderes a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para que pueda hacer nombramientos de manera unilateral de altos cargos en el instituto en los que hasta ahora había nombramientos provisionales, por falta de consenso entre los consejeros.