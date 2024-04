Contienda entre sequías

Y quienes siguen de cerca las contiendas electorales en Sonora, nos cuentan que la competencia por la alcaldía de Hermosillo, Sonora, entre María Dolores del Río, de Morena, y Toño Astiazarán ya pinta sus tendencias. La primera ha sufrido algunos reveses internos de integrantes del partido guinda que la acusan de ser producto de un favoritismo, y la autoridad electoral le ordena suspender sus spots por contener información falsa. A Astiazarán, que busca la reelección, el camino se le ha pintado sin mayor complicación. Nos dicen que, como en otros casos, está jugando a su favor la gestión que tuvo al frente de esa ciudad en donde se dieron indicadores favorables en seguridad. Uno de los temas en los que los votantes pondrán atención para resolver será también en el de las soluciones para el municipio agobiado por una sequía histórica pese a su infraestructura hídrica. Ahí el dato.

Otra vez las mañaneras



Y oootra vez el tema de la mañanera está en la conversación pública. Y es que por los temas que el Presidente aborda, los partidos un día sí y otro también presentan quejas ante el Instituto Nacional Electoral. Ahora la Comisión de Quejas del órgano electoral ordenó a Comunicación Social de Presidencia revisar las conferencias y, antes de subirlas a sus canales, editarlas. Esto es, suprimir contenidos que violan la ley electoral. Este resolutivo deberá ser atendido; sin embargo, no deja de llamar la atención, nos comentan, que fue aprobado no por unanimidad. Quienes respaldan la posición de editar las conferencias advierten sobre la forma continuada en que se han hecho expresiones que vulneran el proceso. Del otro lado, el señalamiento es que en Palacio Nacional no son expertos en el tema electoral y no van a saber qué suprimir. El caso es que la resolución de limpiar las mañaneras está dada.

Dos noticias



Mal le estaba yendo en la opinión pública a la Fiscalía General de la República tras conocerse que un juez determinó no vincular a proceso a Abraham “N”, hermano de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, al considerar que su forma de detención resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su informe policial. Y porque, se informó, las pruebas presentadas por la defensa convencieron de que la aprehensión había ocurrido en diversas circunstancias. Pero la propia FGR ayer mismo reveló la noticia de que obtuvo de la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, la extradición del general Eduardo León Trauwitz a quien se requiere por los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos. Con la acusación encima por el tema del huachicol, quien fuera jefe de escoltas del entonces presidente Peña Nieto. Ahí las dos noticias.

¿Qué pasa en Puebla?



No dejan de llamar la atención, nos comentan, las noticias sobre violencia en las que se presume la participación del crimen organizado, las cuales aparentemente con mayor recurrencia se están reportando en una entidad como Puebla y en las cuales las víctimas son policías. Ayer sorprendió la información de que en un enfrentamiento entre policías y civiles armados, cuatro agentes perdieron la vida. Los hechos ocurrieron en el municipio de Chignahuapan cuando elementos estatales detuvieron a personas que portaban “equipo táctico”. Cuando realizaban el traslado de éstas,“un grupo de sujetos armados los agredió, provocando la confrontación”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. En la refriega murieron también tres integrantes del comando, pero sus cuerpos fueron retirados por integrantes del grupo armado. Y dos uniformados más resultaron lesionados y trasladados al hospital. Así que la pregunta que todo mundo se hace de nuevo es: ¿qué está pasando en Puebla?

Sigue el diferendo y el litigio



Y es en el caso del diferendo de México con Ecuador donde las cosas no están zanjadas ni los litigios cerrados, nos hacen ver. Porque resulta que ayer un grupo de abogados de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó una denuncia penal contra el presidente de ese país, Daniel Noboa, ante la Fiscalía General de la República. Los litigantes consideran que esta institución sí tiene facultades de investigar y sancionar la violencia que se ejerció en la sede diplomática de nuestro país en Quito, particularmente contra personal de la embajada y los daños causados en ésta, además por la privación ilegal de la libertad del exvicepresidente Jorge Glas. Lo anterior porque el Código Penal Federal, dijeron, establece que se consideran como ejecutados en territorio nacional los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones. Ya se verá si su petición prospera.

A padecer de nuevo



Y después del debate de anoche ha quedado claro que los ajustes de formato permitieron un mejor desempeño de los candidatos y un intercambio más fluido. Pero donde de plano las cosas no salieron bien fue en las facilidades que se darían para que la transmisión del debate a los ciudadanos en los diferentes espacios noticiosos se diera de la mejor manera. Los periodistas que ayer se encontraban en las instalaciones de los Estudios Churubusco, en el espacio destinado para ellos, tuvieron que padecer la caída de la señal y el servicio irregular de Internet para la transmisión de información. Hubo un momento en el que los comunicadores debieron salir del inmueble a la calle en busca de señal para transmitir su información y en otro momento, moverse a otro lugar. Nos hacen ver que había un compromiso de que esta situación mejoraría. ¿Qué pasó?