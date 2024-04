Por lo menos en chapulineo sí es consistente

Después de “chapulinear” en tres ocasiones al interior de las bancadas del Senado, la legisladora Alejandra León Gastélum regresó al redil morenista para respaldar la reforma que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar y gritar a todo pulmón desde el pleno cameral que “es un honor estar con Obrador”. Doña Alejandra traicionó a la bancada de Movimiento Ciudadano anoche, al subir a tribuna y argumentar que su voto iba a favor de la reforma, en sentido contrario a la postura de los “fosfo fosfo”. León Gastélum salió de las filas de Morena en el Senado para brincar al Partido del Trabajo, no le gustó y luego se fue al Grupo Plural, más tarde cayó en la bancada naranja, pero no resistió permanecer más tiempo y retornó a Morena. Uf.

Mensaje de colaboración institucional



Relevante, nos comentan, el encuentro que sostuvieron ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el recién nombrado fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda. Y es que quienes pulsan de cerca el acontecer de la entidad nos hacen ver que se mandó un mensaje de colaboración institucional para enfrentar los desafíos de seguridad que tiene la entidad. “Me reuní con el fiscal general, con quien mantenemos una estrecha coordinación para contribuir a que este organismo autónomo brinde a las y los guerrerenses atención pertinente en la investigación de delitos con servicios integrales. Durante nuestro encuentro dimos seguimiento a diversos temas, centrándonos especialmente en la seguridad y procuración de justicia apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos”, señaló la mandataria estatal. “Las autoridades estatales y federales colaboramos para el fortalecimiento de cero impunidad en el estado de Guerrero”, fue el mensaje del fiscal. Ahí el dato.

El caso de las 200 candidatas



Y resulta que el Instituto Nacional Electoral informó ayer que unas 200 candidatas en Zacatecas han renunciado a contender por cargos de elección, desde diputaciones y presidencias municipales, hasta sindicaturas y regidurías. De ellas, sólo una reportó haberlo hecho por sufrir violencia política de género, aunque no presentó denuncia. En otros casos se dijo que por haber sido registradas sin su consentimiento, por cuestiones personales, laborales y de salud, por temas de inseguridad y por no tener tiempo, entre otras causas. Sin embargo, en algunas consejerías han levantado la ceja ante el elevado número de aspirantes, y han advertido que revisarán los casos y también si los partidos a los que las excandidatas pertenecen, serán postuladas otras mujeres y no hombres, como correspondería en el caso. Pendientes.

Conflicto grande



Y fue la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González, quien ayer denunció que el encargado de despacho de la Contraloría General de ese instituto, Salvador Cruz, tiene una persecución política y administrativa en su contra. Un persecución frontal, pues, en la que algunos aprecian acciones, hasta obsesivas pues, suma ya cuatro intentos de remoción y ahora ha escalado sus intentonas a la vía penal. Tras la exhibición de su caso, en el que incluso existe la amenaza de que la detengan, Sánchez González ha obtenido expresiones de solidaridad y apoyo de consejeras del INE como Dania Ravel, quien dio cuenta del respaldo institucional del árbitro a nivel nacional. Se esperaría, nos comentan, que cese la situación que ya también está alterando el proceso electoral local. Uf.

Silencio de los amigos



Nos cuentan que tras la detención de Hugo Torres Zumaya, candidato de Morena a concejal en la Benito Juárez, los primeros indicios recabados por el Ministerio Público apuntan a que éste posiblemente no había tenido participación en el homicidio de un hombre en la colonia Portales. Fue la Fiscalía capitalina la que ayer reportó lo anterior e informó que también se realizan la necropsia y diversos estudios periciales, y que se recaba material en video de locales en los cuales estuvieron presentes los involucrados. Ayer mismo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se refirió al caso y descartó que se pueda dar apoyo o protección al militante de su partido. No se protege a nadie, señaló, y pidió que en el caso se haga justicia. Algunos personajes morenistas del poniente de la ciudad, a quienes se vincula con el detenido, se siguen manteniendo en silencio

Choque y colaboración



Y después de una semana de intensos cuestionamientos presidenciales hacia Estados Unidos por el informe del Departamento de Estado en el que se exhiben los problemas de México en materia de derechos humanos, ayer se informó que nuestro país entregó al vecino del norte a Manuel Abouzaid El Bayeh, alias El Árabe y/o El Escorpión, señalado en investigaciones de los dos países como presunto operador financiero y del tráfico de drogas del Cártel Jalisco Nueva Generación. El extraditado fue requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia. El Árabe fue detenido en Zapopan, Jalisco, en 2021 y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), concedió la extradición. Ahí las dos caras de una relación bilateral.