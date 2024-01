El coscorrón de Xóchitl

Para quienes observan de cerca los procesos electorales, Xóchitl Gálvez no sólo deberá luchar para superar a Claudia Sheinbaum y a Jorge Álvarez Máynez, sino también contra los propios partidos que la respaldan. Por lo pronto, ayer dejó clara su postura respecto de lo que se ha interpretado como “enjuague” entre las dirigencias del PAN y del PRI para el reparto de posiciones. Y es que la hidalguense calificó como inaceptable el acuerdo revelado por Marko Cortés para Coahuila y dijo que a pesar de que Morena va a tratar de aprovechar este tema para meterla en “la misma bolsa” para afectar su precampaña, ella marcará una diferencia y no habrá convenios de ese tipo. Insistió en que no le han pedido un acuerdo que intercambie posiciones y recalcó que esa situación “me da pena”. Ahí el coscorrón.

Familia de aspirantes

Así que la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, tiene un concepto muy amplio de la familia. Tanto, que promovió que varios de su parientes, entre ellos su pareja sentimental y sus hermanos, se inscribieran en el proceso interno de Morena para pelear por distintas candidaturas. Claudia quedó en tercer lugar en la encuesta para definir al precandidato a gobernador y optó por buscar una senaduría o por la nominación para volver a competir por la alcaldía de la capital del estado. Dicen los que saben que Rivera no tiene muchas cartas para jugar, o lo que es lo mismo, sus números no le ayudan, pues en las elecciones del 2021 perdió los comicios en la ciudad de Puebla por una diferencia de dos dígitos ante el panista Eduardo Rivera Pérez. Pero ella insiste en colarse a la boleta. Y de paso, invitar a la fiesta a varios parientes. Qué tal.

Violento inicio en Morelos

Y en donde no se ve una salida a la crisis de violencia e inseguridad es en Morelos, entidad que arrancó el año con una elevada incidencia en homicidos dolosos, al grado de que en los primeros 11 días del año han sido asesinadas 31 personas. Una de las víctimas fue el regidor de Cuautla y aspirante a una diputación federal del PAN, Alfredo Giovanni Lezama, ultimado a balazos el pasado 4 de enero. Cómo estarán las cosas, que el propio titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, vaticinó que en este 2024 habrá un aumento en los niveles de violencia. Ortiz Guarneros, por cierto, es el mismo que en meses pasados recomendó a los viajeros no parar en la carretera México-Cuernavaca para no ser asaltados. Hay quien cree que el funcionario y su jefe deberían hacer mucho más que reconocer una realidad que no quieren o no pueden cambiar. Uf.

El sartén por el mango

Y a quien vieron muy contenta en la sesión de ayer en el INE fue a la consejera presidenta Guadalupe Taddei y, nos comentan, no podía ser para menos con el resolutivo que la víspera concedió en su favor el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para definir quién debe ocupar posiciones relevantes en el instituto sin el acuerdo de todo el Consejo General, a través de encargadurías. Nos cuentan que Taddei ayer escuchó los argumentos del grupo de consejeros que impulsaban que hubiera definiciones para los cargos en un plazo de 30 días, quienes cuestionaron el resolutivo del tribunal porque, además de señalar las machincuepas de algunos magistrados, consideraron que afecta la colegialidad del INE. Ayer se decía que podría abrirse espacio a la negociación de los nombramientos, pero eso lo decidirá quien ahora tiene el sartén por el mango.

Ayotzinapa entrampado

A menos de nueve meses de que concluya el sexenio, el caso Ayotzinapa se entrampó. Porque no sólo el Presidente ha mostrado sus inquietudes sobre la ruta que ha seguido el caso, sino que también del lado de los padres han decidido subir el tono contra decisiones del Gobierno federal. Y es que los propios padres de los 43 anunciaron que rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación, hasta que les den unos archivos que, dicen, hacen falta y que pueden dar mayores pistas sobre el paradero de al menos 17 de los estudiantes. Ello a pesar de que el Presidente López Obrador ayer mismo señaló que todos los documentos que se han obtenido del caso se han puesto a su disposición. Quieren además que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como GIEI, en el que el mandatario, ya recalcó, no confía. Ahí los puntos de choque.

“Qué difícil es conseguir candidatas”

Y hablando de Movimiento Ciudadano es precisamente ese partido el que más atrasado está en establecer protocolos internos contra la violencia política de género. Tanto que ayer el INE le dio un plazo de 15 días para que lo haga o de lo contrario tendrá que sancionarlo. Además, ayer quedó claro que los naranjas no sólo andan atrasadísimos en ese tema, sino también en el de paridad sustantiva. No hubo que hurgar mucho para saber por qué. Porque el representante de ese partido ante el INE, Juan Miguel Castro Rendón, declaró: “Si vieran ustedes qué difícil es conseguir candidatas. No se trata de improvisar candidatas, se trata de buscar, en verdad, personas, mujeres que quieran participar”. No pasó mucho para que la senadora Patricia Mercado, de MC, le diera un jalón de orejas en las benditas redes: “Que nos diga cuándo le presentamos la lista de mujeres puestas y más que capacitadas para ser candidatas a todos los puestos de elección popular”.