Violencia física y verbal en el proceso electoral

Mucho más pronto de lo que se esperaba, el anticipado proceso electoral de este año está envuelto en violencia física por el asesinato de tres aspirantes a cargos de elección y amenazas a otros en varias entidades por parte del crimen organizado, a lo que ha seguido la violencia verbal en la que están enfrascados desde el Presidente de la República, las aspirantes a sucederlo, dirigentes, legisladores y militantes de partidos políticos y hasta las mismas autoridades responsabilizadas de organizar las elecciones del 2 de junio próximo.

No ha habido día de este primer mes en el que no se hayan presentado o escuchado denuncias, acusaciones por uso y abuso de recursos públicos en precampañas o acuerdos fuera de la ley a cambio de posiciones no sólo políticas sino también administrativas, pagos de encuestas a modo y revelaciones de que las estructuras gubernamentales, federal y estatales, son utilizadas para la obtención de votos a lo largo y ancho de la República.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial de oposición, acudió ayer al INE a presentar una denuncia contra su adversaria Claudia Sheinbaum, postulada por Morena, PVEM y PT por el presunto uso de recursos públicos, como el revelado por Sanjuana Martínez, exdirectora de la desaparecida Notimex, de que el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, le exigió 20 por ciento de la liquidación del personal de esa agencia.

La hidalguense confió en que se indagará exhaustivamente su denuncia por parte del organismo electoral que preside Guadalupe Taddei, quien, dijo, deberá demostrar que llegó al cargo para que haya una elección imparcial, al considerar que lo del caso Notimex es “la punta del iceberg” de financiamiento ilícito.

Al mismo tiempo, y ante el INE, la dirigencia de Morena presentó una denuncia contra los dirigentes del PAN y PRI y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por el acuerdo para el reparto de cargos electorales o administrativos y hasta de notarías, que el Presidente López Obrador calificó de “mafioso”, a lo que Marko Cortés le respondió que “el único mafioso es usted”.

Por cierto que luego de anunciar la expulsión del PRI de las dos diputadas capitalinas de su partido, que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy, el dirigente de ese partido, Alejandro Moreno, respaldó la decisión del gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, de negarse a ceder al PAN, candidaturas a alcaldías.

Al fast-track, la SEP le otorgó el título de abogado de la Universidad Cúspide de México al sociólogo y exvocero de la Fiscalía de CDMX, Ulises Lara, para desempeñar el cargo de su exjefa.