Con el Cuau, de la patada

Con la novedad de que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo ayer a reporteros locales, palabras más palabras menos, que una de tres: o se postula como candidato a la Presidencia, “acepta” algún ofrecimiento para otro cargo, o se regresa al futbol. Eso demuestra, nos comentan, que la mente del mandatario anda por todas partes, menos en donde debería estar, que es enfrentando los problemas de su entidad. Ahora se entiende, nos dicen, por qué el nivel de inseguridad ha llegado al grado de que el propio responsable del ramo, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoce que ocho alcaldes están amenazados por el crimen. Y que en este 2023 se recrudecerá la violencia. Ayer mismo fue asesinado en plena capital un líder comunal. Por lo que se ve en lo que resta del sexenio, a los morelenses les seguirá yendo de la patada. Uf.

Escaneo al Metro

Interesante, el anuncio hecho ayer por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que se hará una revisión exhaustiva de todas las líneas del Metro. Lo mejor de todo es que dicha verificación y monitoreo estará a cargo de expertos de las tres mejores instituciones educativas públicas del país: UNAM, UAM e IPN. Ese escaneo integral está justificado a la luz del accidente del pasado sábado en la Línea 3 y de otros incidentes que se han presentado en los últimos días. Todas las líneas, salvo la 12, arrastran muchos años de antigüedad y el uso rudo que se ha hecho de ellas empieza a pasar facturas. Habrá que estar pendientes de los resultados de la revisión de todo el sistema. Pero de entrada, el hecho de que el diagnóstico de la salud del STC se deje en manos de especialistas en diversas materias y no en políticos, es una acertada decisión, nos comentan.

Zacatecas: ¿y el piloto?

Nos cuentan que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, estuvo a punto de ser incluido en la lista de desaparecidos en esta entidad. Y es que el mandatario no había asomado la cara en lo que va del año, que ya son 11 días. Hasta que finalmente ayer apareció en el municipio de Vetagrande, colindante con la capital, durante una gira de trabajo que fue opacada por pobladores de la comunidad de Chaparrosa, que exigen la aparición con vida del pequeño Tadeo, de seis años de edad. Los inconformes realizaron bloqueos y quemaron llantas, con lo que estrangularon el tránsito en la capital en busca de llamar la atención de Monreal. Y cuando se enteraron de que estaría en el municipio contiguo lo fueron a seguir allá. Pero el morenista ni los vio ni los escuchó. Muchos opinan que el gobernador no está desaparecido, pero sí está ausente… desde hace mucho y quién sabe por cuánto tiempo. Uf.

Coyoacán le mete a la seguridad

Y donde hay que poner la vista es en las acciones que en materia de seguridad siguen implementando las alcaldías consideradas las más aplicadas en ese relevante tema. Una de ellas, nos comentan, es Coyoacán, a cargo de Giovani Gutiérrez, que ayer dio el banderazo de salida a 26 nuevas patrullas, cuatro cuatrimotos, 10 motocicletas, una grúa y dos vehículos de Protección Civil. El propósito de la inversión, es la de mantener a la baja los índices de inseguridad, pues la nueva flotilla permitirá atender más rápidamente los llamados de habitantes de la demarcación, informó el funcionario. Las unidades estarán por lo pronto destacamentadas en las zonas del Centro, los Pedregales y los Culhuacanes. Ahí el dato.

Mejía y la segunda vía

Resulta que el subsecretario de Seguridad del Gobierno federal, Ricardo Mejía, sí podría competir por la gubernatura de Coahuila, a pesar de que en Morena dicen que perdió la encuesta contra el senador con licencia Armando Guadiana. Nos cuentan que, al parecer, en la entidad consideran que se le podría abrir la puerta en el Partido Verde Ecologista. Será importante conocer si esta decisión podría generar algún tipo de convulsión en el partido encabezado por Mario Delgado, pues el riesgo de quiebre en la militancia coahuilense es ahora potencial, a la luz de las inconformidades manifiestas entre consejeros. También hay quienes ven en el camino vía el Verde la posibilidad de que la 4T tenga dos opciones y al final, pragmáticamente, se pueda decantar por la mejor. Habrá que ver.

El jaguar dormido

Así que, una de dos: o a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se le acabaron las conversaciones privadas para ventilar, o por fin entendió que al revelar ese tipo de contenidos estaba violando la ley. O puede que alguien le haya susurrado al oído que se estaba metiendo en camisa de once varas al desacatar las resoluciones judiciales que la obligaban a dejar de difundir datos obtenidos de forma ilegal. El caso es que la Noche del Jaguar suspendió transmisiones “hasta nuevo aviso”, por lo que no se sabe cuándo volveremos a ver esa singular emisión, en la que lo mismo había bailes, chistes y descalificaciones a periodistas locales que son críticos del gobierno. La no transmisión de la Noche del Jaguar ya por varias semanas seguidas ha pasado inadvertida, o lo que es lo mismo, nos comentan, nadie extraña ese programa que no hace ver muy bien a una mandataria que, nos señalan, debería poner atención a los asuntos relevantes de su entidad. Uf.