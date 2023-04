Cuauhtémoc: al ladrón, al ladrón

Ahora sí que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se comportó como aquel que grita ¡al ladrón, al ladrón!, señalando para otro lado, para escurrir el bulto. Al menos así fue como muchos interpretaron la declaración del mandatario al decir “vayan a tocarle la puerta al fiscal”, cuando le preguntaron por el asesinato del hermano de una diputada local ocurrido en Xochitepec. Y sí, el fiscal debe esclarecer el crimen, pero el gobernador tiene la obligación de prevenir la comisión de delitos, nos comentan. Y no ha cumplido, pues de haberlo hecho, tres jóvenes no hubieran sido ejecutados el pasado sábado en el municipio de Huitzilac y la incidencia delictiva no presentaría esa alza acelerada que trae. La expresión de Blanco también hizo a muchos recordar cómo la fama le alcanzó para ganar una elección, pero hasta ahora no para bajar la incidencia delictiva. ¡Uf!

Divididos

Desdibujada y sin el espíritu de cuerpo que le ha permitido en otros tiempos gestionar con soltura asuntos relevantes para el país, es como se encuentra en estos días, nos dicen, la mayoría legislativa en el Senado de la República. Claramente esto se expresó en la más reciente encerrona del grupo parlamentario de Morena en la que al senador Ricardo Monreal le fue imposible encauzar las diversas expresiones de su bancada hacia una posición que pudiera llevar a acuerdos que dieran solución a la crisis en que se encuentra el Inai —hoy inoperante al no tener quorum legal para sesionar y resolver impugnaciones derivadas de negativas de instituciones a revelar datos que debieran ser públicos. La división en Morena, nos hacen ver observadores de los procesos parlamentarios, se ha agrandado, porque varios de los legisladores de esa fracción se han ido alineando cada vez a los intereses y visiones de sus “corcholatas” favoritas.

Sheinbaum, en EU

Interesante, nos señalan, el viaje que tiene planeado hacer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a Estados Unidos, el 26 y 27 de este mes para asistir a la Cumbre de Ciudades de América. Por supuesto que mucho tendrá que decir ahí la gobernante de la metrópoli más grande del continente, aunque para muchos no pasa desapercibido el hecho de que esta visita se realice en un contexto de activismo de “corcholatas”. Por otro lado, poco o nada tendría que criticar la oposición por esta salida al extranjero, pues será la primera en cuatro años de gestión, mientras que su antecesor, Miguel Ángel Mancera, realizó al menos 27 giras internacionales. Quienes están al frente de una entidad federativa deben salir para promover las fortalezas de la región que gobiernan y atraer inversiones.

La Belisario y los acuerdos

Y nos anticipan que para la sesión solemne en la que el Senado entregará la Medalla Belisario Domínguez a la reconocida escritora Elena Poniatowska, la bancada del PAN que está a cargo de Julen Remetería se comprometió a no hacer ningún desfiguro que pueda ofender a la también periodista ni al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que acudirá con la representación presidencial. Sin embargo, los senadores del blanquiazul —que ayer durante un rato tomaron la tibuna— adelantaron que sí buscarán al encargado de la política interna del país para hacerle saber, amablemente, que se debe destrabar la negociación en la Cámara alta para nombrar a los comisionados del Inai. Pendientes de ver en qué termina todo.

Ajustes tras el resolutivo

Por cierto que ayer luego de que se determinara que la Guardia Nacional debe estar bajo el mando civil, en la Corte se dio un debate relacionado con los efectos de dicha resolución. Y fue la ministra Margarita Ríos-Farjat quien argumentó que al declarar inválidas distintas porciones de la reforma que pretendía pasar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa se pudieran generar complicaciones operativas y normativas por lo que, en coincidencia con el ministro Alfredo Gutiérrez, se pronunció porque sea el Congreso el que depure posibles incongruencias que puedan presentarse en la realidad, a fin de no crear desarreglos en un área tan delicada para el Estado y determine las adecuaciones necesarias a la ley para que, manteniendo su carácter civil, impidan la perversión de la Guardia Nacional y permitan la colaboración funcional y fluida entre la Sedena y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Medio Morena, pendiente

Nos cuentan que medio Morena estará hoy pendiente de la transmisión de la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se prevé que se resuelvan las impugnaciones que militantes de ese partido, muchos de ellos afines a la corriente que encabeza John Ackerman, presentaron en contra de la extensión de mandato que se aprobó la dirigencia de Mario Delgado. El resolutivo que propone a sus pares la magistrada Janine Otálora es el de revocar dicha ampliación, lo cual ha provocado que por lo pronto, del lado del académico ya hasta empiecen a pensar en fechas para una nueva elección de dirigentes, mientras que del lado del líder guinda se haya activado toda una campaña a su favor, la cual le da la confianza para pensar que seguirá al frente del partido y que podrá regular en junio la contienda de las “corcholatas”. ¿A quién tocará la miel y a quién la hiel? Pendientes.