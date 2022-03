Otra de David Monreal

Otra más del gobernador de Zacatecas, David Monreal. Ayer le preguntaron en qué momento podrían retornar a sus poblados las más de 100 familias que han sido desplazadas por el crimen en las comunidades de Palmas Altas Sarabia, Villahermosa y Cieneguita de Fernández. “Ojalá yo tuviera la respuesta, ésa no la tiene ni Obama, es un tema muy delicado… Si hubiera un especialista en el mundo, un brujo, un pitoniso que nos dijera cuándo, tengan la seguridad que el Presidente, el gobernador o yo ya lo hubiéramos contratado”. Su dicho habría pasado como un nuevo resbalón declarativo, pero resulta que ayer mismo en su entidad fue asesinado un periodista más. Lo que viene a dar cuenta, nos señalan, de cómo la realidad de la criminalidad se impone y ante ella de pronto sólo hay tropezones.

Coscorrón a Quadri



Y hablando de temas de la guerra, el que ayer se llevó un coscorrón en las benditas redes por parte de la embajada alemana en México fue el diputado Gabriel Quadri. Y es que el legislador que forma parte de la bancada panista en San Lázaro escribió ayer: ¿Será verdad que Putin financió a los Verdes alemanes para que le impusieran a Merkel el cierre de las plantas nucleares, con la finalidad de entregar a Alemania a la dependencia del gas ruso? Paradojas que no son extrañas al ambientalismo. Deben identificarse y resolverse…”, apuntó. Pero en la representación de Alemania tomaron registro y le respondieron: “Buenas tardes, ¿tiene alguna fuente para esta alegación? De hecho, es muy importante identificar y difundir información correcta. Tras la reconvención, nos comentan, el diputado le jugó a la maroma y calificó su expresión como una “conjetura plausible”. Uf.

Armas no, “diálogo sincero”, sí

En medio de señalamientos de algunos sectores críticos del gobierno que ven limitados los apoyos de México a Ucrania en el contexto de la guerra, ayer la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero respondió lo esperado a la carta que hiciera llegar a la Cámara alta un grupo de parlamentarios ucranianos, en la que le piden enviarles armas y equipamiento. “Nuestro apoyo a Ucrania y a su pueblo no será con armas. Ése no es el camino. México apoyará a su país ante las instancias internacionales correspondientes”. También le escribe que “no buscamos una carrera armamentista que a nadie conviene. Queremos un diálogo útil y sincero entre los gobiernos y el cese inmediato y definitivo de las hostilidades sobre Ucrania”. Ayer mismo, el gobierno se amarró a apoyar lo que decida la ONU en el complejo asunto, posición a la que se sumó el Senado porque “en las Naciones Unidas están nuestras mejores armas”.

De solución a problema

Hay ocasiones en las que por tratar de hacer algo bueno o encontrar una solución a un problema, se termina provocando otro. Es el caso del Senado de la República, donde, el pasado 23 de febrero, se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para permitir que jóvenes de 16 y 17 años laboren en actividades del sector agroalimentario. Se argumentó entonces que unos 700 mil jóvenes podrían incorporarse a la fuerza laboral del campo, con lo que se evitaría que fueran enrolados por el crimen. Ah, pero resulta que esta semana la organización Save the Children le pedió a Presidencia vetar la reforma porque representa un retroceso en la garantía de derechos a los adolescentes y puede significar una violación al artículo 23 del T-MEC. Ahora la reforma que pasó sin objeción es una papa caliente en manos de Palacio.

No ayudan a Sandra Cuevas

Nos cuentan que el dicho aquel de “no me ayudes, compadre” podría aplicarse muy bien en estos días a un funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc. Y es que justo en momentos en los que el gobierno de la demarcación atraviesa por una dura tormenta, Marlón Ávalos está siendo exhibido en un video que circula en redes profiriendo amenazas e insultos. Ya la propia alcaldía, al frente de la cual está Sandra Cuevas, señaló que el video es del 13 de septiembre de 2021, cuando Ávalos no era funcionario y que su comportamiento es en reclamo de una supuesta mala praxis médica y un alto cobro. Como sea, no deja de llamar la atención, nos comentan, que el ahora secretario de la funcionaria llame a su interlocutora “gata”, “pinche inepta” o “muerta de hambre”.

La campaña del PRI

Y los que tampoco se ayudaron mucho fueron los encargados de la campaña del PRI, a propósito del 93 aniversario del otrora partidazo que dirige Alejandro Moreno. Y es que los publicistas tricolores lanzaron un producto en redes pomposamente llamado “93 datos que no sabías del PRI”, cada uno de ellos ilustrado con un pictograma. Y pues resulta que en el 48 la imagen es la silueta de un rostro del que sobresale un copete y dice abajo: “El presidente más guapo de México fue priista”. De inmediato se convirtió en la comidilla en las benditas redes. Y los que revisaron todo el hilo también se encontraron con que el PRI presumió tener más años que Chabelo, entre otras cosas. Y con eso, el esmerado discurso que pronunció Alito Moreno pasó en esos espacios totalmente desapercibido.