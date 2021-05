Y que lo dejan como florero

Sin dejar pasar mucho tiempo, el gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo, salió a responder al líder de Morena, Mario Delgado, quien había acusado omisión e incluso empleó la palabra “complicidad” de la autoridad, al señalar que, en esa entidad, candidatos de su partido han sido agredidos. Fue el secretario de Gobierno, Ernesto Nemer, quien, entre otras cosas, recordó la participación que el superdelegado del gobierno obradorista, Isaac Montoya, en las mesas políticas instaladas por la administración estatal para tratar las incidencias electorales relevantes. El propio Montoya fue el que firmó el pacto por la legalidad que sugería voluntad política para tener una contienda de cordialidad y respeto, campañas propositivas y sin descalificaciones. Algo que ayer se obvió. Por cierto, que ya hay quien se pregunta si don Isaac, cuando pasen las elecciones, tendrá autoridad, porque ayer, nos dicen, lo hicieron ver como florero.

• Debate duro por la ÁO

Muy encendido, nos cuentan, estuvo el debate que protagonizaron los candidatos a la alcaldía de Álvaro Obregón. Uno de los momentos estelares ocurrió cuando Eduardo Santillán, de Morena, le pidió a Lía Limón, su rival del PRI-PAN-PRD, explicar qué pasó “con el ABC”. Limón le pidió no ser ignorante, porque ella lo que encabezó fueron las estancias infantiles no del IMSS, sino de Sedesol. Y ahí empezó el revire porque enseguida señaló que Morena canceló esos espacios dejando sin posibilidad de cuidado a 330 mil niños, entre ellos dos mil de la alcaldía. Dijo entonces que a esos menores les daría becas y que las financiaría con la mitad de los recursos que Layda Sansores se gastó en las cuestionadas escaleras eléctricas. “Por cierto que nunca escuché que usted como diputado cuestionara a Sansores. Seguramente en vez de atender su actividad estaba en el bar La Corbata”. Uf.

• Madrugados en la BJ

Nos hacen ver que no pocos vecinos de la alcaldía Benito Juárez fueron despertados la madrugada del jueves con inoportunas llamadas telefónicas para promover el voto en favor de la candidata postulada por Morena, Paula Soto. Ésta se apresuró a señalar que no tiene responsabilidad en ese hecho e incluso dio cuenta en un video difundido en redes de la presentación de una denuncia por el caso. Lo cierto es que hay quien considera que debe hacerse una indagatoria seria para determinar el vínculo que pudieran tener con este suceso o es casualidad —las llamadas hechas antes de que saliera el sol— con los mensajes que en otro momento se enviaron a teléfonos, en los que se informa de la ventaja que llevaría en encuestas la candidata del guinda. Y todo esto para pedirle a quien resulte responsable, que por favor deje dormir en paz.

• Golpe de la Fiscalía

Y fue la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, la que asestó ayer un importante golpe con la detención de Florian Tudor. Señalado de encabezar a una mafia rumana que se dedicaba a la clonación de tarjetas y a modificar cajeros automáticos en zonas turísticas, en imágenes de la detención difundidas ayer, se le observa gritar mientras cuatro agentes ministeriales lo cargan para llevarlo a una camioneta. Nos aseguran que tras la captura será extraditado a Rumania, donde podría esperarle una larga condena por delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado. Por cierto que, enterado de la acción de la justicia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, felicitó a la FGR y refirió la existencia de una denuncia presentada tras la realización de una indagatoria en la que estuvieron involucradas varias instituciones.

• Perfilando la reforma electoral

Luego de que voces relevantes en la estructura de Morena empezaran a delinear rubros en los cuales pondrían énfasis en una inminente reforma electoral —entre los que destaca la eventual absorción por parte del gobierno de la administración de las elecciones—, quien se apuró, una vez más, a hacer acotaciones al respecto fue el senador Ricardo Monreal. El zacatecano rechazó que entre los planes del partido guinda se encuentre la posibilidad de “extirpar” al Instituto Nacional Electoral o desaparecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Tampoco estoy pensando en la extirpación, desaparición o eliminación completa de los mismos”, señaló. Lo que sí subrayó es que éstos “han abusado, han actuado arbitrariamente, han exacerbado y extralimitado sus funciones, por lo que hay que apegarlos al principio de legalidad”.

• Reprueban a la SEP

En la SEP caló hondo la afirmación de la organización Mexicanos Primero que consideró que el confinamiento por la pandemia y fallas en la estrategia Aprende en Casa, alumnos de nivel básico tendrán un retraso educativo de hasta tres años. Tanto que ayer salieron en defensa de dicho plan al subrayar que redujo el impacto del virus y cuenta con el reconocimiento del Coneval, además de millones de maestros, padres de familia y alumnos, según sus encuestas. Aunque lo cierto, nos comentan, es que la dependencia federal no dio respuesta sobre los índices de aprendizaje o deserción escolar ni respuesta a datos de la investigación de la organización civil que mostró que un 88.2 por ciento de menores de 10 a 15 años de escuelas públicas no pudieron resolver problemas de matemáticas de tercero de primaria y otro 61.6 por ciento, no comprendió lecturas de cuarto año de primaria. El impacto de la pandemia, un tema aún por dimensionar.